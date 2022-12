GATINEAU, QC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Environ 2,2 millions de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap en âge de travailler occupent un emploi, et 645 000 additionnels ne travaillent pas et ne sont pas aux études mais ont le potentiel de travailler1 et d'aider à pourvoir les postes vacants partout au pays. Les personnes en situation de handicap sont sous-représentées de façon disproportionnée dans la population active et font face à un éventail d'obstacles physiques, comportementaux et institutionnels qui les empêchent d'accéder au marché du travail. Pour ces raisons, dans le cadre de son Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, le gouvernement du Canada prend des mesures pour accroître l'accessibilité et l'inclusion dans les entreprises et les milieux de travail canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé la création du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CEIPSH) et a rencontré virtuellement les membres du Conseil dans la soirée du 6 décembre 2022, lors de leur réunion inaugurale. Le CEIPSH est composé de chefs d'entreprise d'un large éventail de secteurs à l'échelle du pays, qui se consacrent à la promotion du changement culturel en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu de travail.

Le Conseil comprend les membres suivants :

Paul Clark , coprésident (Groupe Banque TD),

, (Groupe Banque TD), Anita Huberman , coprésidente ( Chambre de commerce de Surrey , représentant le réseau de la Chambre de commerce du Canada )

, ( commerce de , représentant le réseau de la commerce du ) Jad Shimaly (EY Canada)

Naveed Irshad (Manuvie Canada)

(Manuvie Canada) Tamara Vrooman (Administration de l'aéroport de Vancouver )

(Administration de l'aéroport de ) Stephen Liptrap (ancien chef de la direction de Lifeworks)

(ancien chef de la direction de Lifeworks) Karl Blackburn (Conseil du patronat du Québec)

(Conseil du patronat du Québec) Andy Canham (SAP Canada)

(SAP Canada) Diane Brisebois (Conseil canadien du commerce de détail)

(Conseil canadien du commerce de détail) Dave McCann (IBM Canada)

En tant qu'élément d'appui du pilier Emploi du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, ces hauts dirigeants d'entreprise forment un conseil qui est responsable de :

fournir un rapport final précisant les conseils et les recommandations à la ministre sur la façon d'améliorer l'inclusion en milieu de travail et le soutien aux entreprises canadiennes pour qu'elles deviennent plus confiantes et inclusives à l'égard des personnes en situation de handicap;

incuber, concevoir et lancer un réseau pancanadien indépendant d'entreprises pour personnes en situation de handicap, vers la fin 2023, qui sera dirigé par et pour les employeurs.

___________________________ 1 Statistique Canada, Enquête canadienne sur l'incapacité, 2017

Le CEIPSH sera supporté par deux experts en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap qui donneront des conseils:

Pina D'Intino (Aequum Global Access Inc.)

Susan Scott-Parker (Business Disability International Ltd)

Le Conseil offre aux entreprises canadiennes l'occasion de mener la charge en s'attaquant aux défis auxquels font face les personnes en situation de handicap lorsqu'elles cherchent un emploi et le conservent, et les employeurs lorsqu'il s'agit de créer des milieux de travail entièrement inclusifs, ceci afin d'arriver à un changement culturel et durable.

Citations

« La création du Conseil des entreprises sur l'inclusion des personnes en situation de handicap marque une étape importante dans la priorité accordée à l'accessibilité et à l'inclusion en milieu de travail. Le Conseil aura pour but de créer des avantages à long terme pour les entreprises, l'économie, les personnes en situation de handicap et tous les Canadiens et Canadiennes. Dans le cadre de cet effort conjoint, nous nous assurons que les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap peuvent participer pleinement au marché du travail en faisant en sorte qu'ils ont un accès égal aux occasions d'emploi partout au pays. » - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« La diversité, l'équité et l'inclusion renforcent l'économie dans son ensemble. En prenant des mesures d'adaptation raisonnables, les propriétaires d'entreprise peuvent attirer les meilleurs talents et créer un avantage concurrentiel en recrutant à partir d'un nouveau bassin de travailleurs hautement qualifiés, ce qui est essentiel pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre et de compétences au Canada. »

- La présidente et chef de la direction, Chambre de commerce de Surrey, représentante la Chambre de commerce du Canada et coprésidente du Conseil des affaires pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, Anita Huberman

« Les organisations veulent à juste titre recruter des personnes ayant des capacités différentes. Cependant, elles semblent toujours ne pas réussir à aider à bâtir et perfectionner leurs carrières. Comme tout le monde, il est important que nous nous concentrions sur le perfectionnement. Nous devons reconnaître que c'est à nous-mêmes et à la personne que nous amenons au sein de l'organisation de créer des possibilités de carrière. J'encourage tout le monde à faire leur part afin que leur organisation soit un endroit plus accessible pour nos collègues aux capacités différentes. Une chose que nous ne pouvons pas perdre de vue, surtout en ce qui concerne nos collègues en situation de handicap, c'est la rétention et le perfectionnement des talents. »

- Vice-président à la direction du Groupe Banque TD et coprésident du Conseil des affaires pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, Paul Clark

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité (ECI) de 2017, environ 3,7 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de 25 à 64 ans ont une incapacité. La même enquête a révélé que les taux d'emploi des personnes en situation de handicap du même âge sont beaucoup plus faibles que ceux des Canadiens et Canadiennes sans handicap, soit 59 % contre 80 %.

Le 23 septembre 2020, dans son discours du Trône, le gouvernement s'est engagé à créer le tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada , qui comprend une nouvelle prestation canadienne pour personnes en situation de handicap, une solide stratégie d'emploi pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap et un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité du gouvernement fédéral. Lancé le 7 octobre 2022, le Plan d'action comprend quatre piliers pour le changement : la sécurité financière, l'emploi, les communautés accessibles et inclusives, et une approche moderne à l'égard des personnes en situation de handicap.

, qui comprend une nouvelle prestation canadienne pour personnes en situation de handicap, une solide stratégie d'emploi pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap et un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux programmes et aux prestations d'invalidité du gouvernement fédéral. Lancé le 7 octobre 2022, le Plan d'action comprend quatre piliers pour le changement : la sécurité financière, l'emploi, les communautés accessibles et inclusives, et une approche moderne à l'égard des personnes en situation de handicap. Le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap tracera la voie à suivre pour établir un réseau canadien permettant aux entreprises de promouvoir, de faire progresser et de collaborer en matière d'inclusion en milieu de travail.

