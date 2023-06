Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs met à jour la ligne directrice de 2018 sur le dépistage du cancer du sein

OTTAWA, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au Canada.

Au cours des deux derniers jours, le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (le Groupe d'étude) a tenu une réunion en personne au cours de laquelle il a discuté des prochaines étapes de la mise à jour de sa ligne directrice de 2018 sur le dépistage du cancer du sein. Dans les prochains mois, le Groupe d'étude examinera plusieurs types de données afin de mettre à jour ses lignes directrices, notamment les données sur les tendances des cas de cancer du sein et des décès imputables à cette maladie, les données de modélisation, notamment les données désagrégées, les études portant sur le dépistage du cancer du sein, ainsi que les valeurs et les préférences des patientes.

Le gouvernement du Canada soutient la décision du Groupe d'étude de poursuivre un processus de révision accéléré pour s'assurer que l'ébauche des lignes directrices pour le dépistage du cancer du sein soit émise cet automne.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a octroyé un financement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 500 000 dollars au Groupe d'étude afin d'accélérer la mise à jour de la ligne directrice sur le dépistage du cancer du sein.

Financé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Groupe de travail est un organisme indépendant composé de 15 experts en soins primaires et en prévention. Il élabore des lignes directrices de pratique clinique fondées sur des données probantes touchant une série de sujets, y compris le dépistage du cancer du sein, qui aident les prestataires de médecine familiale à fournir des soins de santé préventifs.

Outre le financement annoncé aujourd'hui, l'ASPC a également l'intention d'organiser un événement d'échange de connaissances pour réunir des experts, des partenaires et des intervenants afin de discuter de l'état actuel des connaissances scientifiques, y compris des lacunes dans les connaissances relatives au dépistage du cancer du sein.

Citation

« Le cancer est un problème de santé qui a touché presque toute la population canadienne à un moment ou un autre, que ce soit par un diagnostic personnel ou celui d'un proche. Puisque 12 % des femmes au Canada recevront un diagnostic de cancer du sein au cours de leur vie, avoir des lignes directrices pour le dépistage du cancer du sein qui reposent sur la science récente est essentiel. Nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires et appuierons le Groupe d'étude en partageant de l'information crédible afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à prendre des décisions éclairées concernant leurs besoins pour rester en santé. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

En 2020, on estime que 27 400 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et que 5 100 en sont décédées.

Les femmes, et les personnes avec des seins, peuvent réduire leur risque de développer un cancer du sein et d'autres cancers en ayant une alimentation saine, en faisant régulièrement de l'activité physique, en ne fumant pas et en réduisant leur consommation d'alcool.

La ligne directrice courante (2018) sur le dépistage du cancer du sein du Groupe d'étude décrit les avantages et les inconvénients du dépistage pour les femmes canadiennes et souligne l'importance d'une prise de décision partagée entre les femmes et leurs prestataires de soins de santé afin de favoriser une décision éclairée.

Les évaluations externes de la ligne directrice du Groupe d'étude sur le cancer du sein par l'American College of Physicians en 2019, et par des chercheurs indépendants en 2022, la classent parmi les lignes directrices de la plus haute qualité au monde.

par des chercheurs indépendants en 2022, la classent parmi les lignes directrices de la plus haute qualité au monde. Le Groupe d'étude est une organisation indépendante chargée de formuler des recommandations indépendamment de l'ASPC et du ministre de la Santé. Les mises à jour de leurs lignes directrices permettent de s'assurer qu'elles reflètent toujours les preuves les plus pertinentes et les plus récentes.

Liens connexes

Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs

Cancer du sein (mise à jour) 2018

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]