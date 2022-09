Le Fonds d'action intersectorielle s'attaque à des défis sanitaires complexes

TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et tous les membres de la population canadienne méritent d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé afin que toute personne ait des ressources et l'occasion de vivre en santé et dans le bien-être.

Les iniquités en santé sont les disparités systématiques, injustes et évitables dans l'état de santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont encore plus évidentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La pandémie a nui de manière disproportionnée au bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, dont les Peuples autochtones, les communautés noires et racisées au Canada, de même que celles vivant de faibles revenus, les enfants, les jeunes et les aînés.

Shafqat Ali, député de Brampton-Centre,, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de 790 000 $ dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle (le Fonds). Ce Fonds vient soutenir cinq organisations ontariennes afin de contrer certains enjeux sanitaires complexes qui affectent l'équité en matière de santé et le bien-être.

L'Agence de la santé publique du Canada, au moyen du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, de même que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider tous les membres de la population canadienne à atteindre un état de santé maximal.

« Notre gouvernement prend des mesures pour contrer les iniquités en matière de santé et améliorer l'accès de tous aux soins de santé. Au moyen de ce financement, nous prenons d'importantes mesures pour améliorer l'équité en matière de santé et le bien-être des personnes en Ontario. Ensemble, avec l'appui d'organisations communautaires du domaine de la santé ou autres, comme les secteurs de la petite enfance, du transport, du logement et de la sécurité alimentaire, nous poursuivrons nos efforts afin d'améliorer notre système de santé pour qu'il soit fonctionnel pour tous. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Ces organisations jouent un rôle majeur pour ce qui est d'aider le gouvernement du Canada à renforcer ses efforts visant à régler des défis sanitaires complexes au pays. Ces projets contribueront à créer un avenir plus sain pour les collectivités de l'Ontario. »

Shafqat Ali

Député de Brampton-Centre

« Ce financement nous permettra d'élaborer un plan d'action plus que nécessaire sur les déterminants sociaux de la santé pour approfondir nos connaissances sur les besoins des femmes LBQ et des personnes non binaires. »

Helen Kennedy

Directrice générale, Egale

« La pandémie de COVID-19 a révélé que les conditions de travail précaires ont des répercussions sur la santé de la main d'œuvre, qu'elles sapent les efforts de santé publique et aggravent les iniquités en matière de santé, surtout pour les travailleurs racisés, à bas salaire, migrants et la main-d'œuvre féminine. Ce financement appuiera les efforts concertés entre les partenaires de la santé et les alliés syndicaux visant à améliorer les conditions de travail en tant que déterminant social de la santé. »

Brynne Sinclair-Waters

Directrice générale, Ontario Employment Education & Research Centre

« Appuyer la résilience des collectivités et de systèmes naturels et de santé humaine est au cœur de nos activités au TRCA. Nous sommes honorés que l'ASPC ait choisi de financer le projet du TRCA, qui collabore avec plus de vingt organisations dans deux régions et douze secteurs en investissant dans les quartiers où les variations climatiques affectent la santé. »

John MacKenzie

Directeur général, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

« Avec l'appui de l'ASPC, nous avons hâte, à STEPS de réunir des partenaires d'un océan à l'autre pour repenser le rôle des programmes récréatifs et culturels dans la conception de villes équitables. »

Alexis Kane Speer

Directrice générale, STEPS

« Le groupe de travail sur la sécurité chez soi d'Hamilton reconnaît les nombreuses entraves à la sécurité économique auxquelles les femmes et les personnes non binaires se confrontent lorsqu'elles vivent ou ont vécu de la violence de la main d'un ou d'une partenaire intime. Ces fonds nous permettront de renforcer des services de soutien multisectoriel pour abattre ces obstacles. »

Patricia O'Campo, Ph. D.

Directrice générale, Institut du savoir Li Ka Shing, Unity Health Toronto

Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre elles.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à garantir que nous comprenons et abordons les déterminants sociaux de la santé ainsi que les iniquités en santé.

Quatorze projets ont été retenus pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets s'attaqueront aux causes fondamentales de difficultés de longue date en santé communautaire ou de difficultés aggravées par la COVID-19. Ils peuvent également proposer des mesures qui tirent parti d'initiatives intersectorielles, ou les font progresser, afin d'étendre leur portée ou leurs répercussions.

