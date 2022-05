Réduire le risque de maladies chroniques tout en s'attaquant aux inégalités en santé au sein des populations prioritaires

ST. JOHN'S, NL, le 26 mai 2022 /CNW/ - Une saine alimentation et l'activité physique quotidienne sont déterminantes pour la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population canadienne. Ces dernières années, le taux de consommation de fruits et de légumes chez les jeunes a diminué, parallèlement à une tendance à la baisse de l'activité physique et à une augmentation des taux d'obésité. Qui plus est, l'accès à des aliments nutritifs est limité pour de nombreux Canadiens, ce qui les expose à un risque élevé de développer une maladie chronique.

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'octroi de plus de 430 000 $ pour financer un projet visant à aider les ménages à faible revenu de huit collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador à mieux s'alimenter. Le projet, intitulé Great Things in Store: Retail Partnerships for Better Food Access et piloté par Food First NL, se déroulera dans des collectivités rurales, urbaines et autochtones. Environ 500 personnes à faible revenu y participeront afin de mettre au point des interventions ciblées et axées sur la collectivité dans le secteur de la vente au détail.

Food First NL emploiera des approches innovantes et intégrées pour encourager un mode de vie sain et contrer les facteurs de risque communs des maladies chroniques.

« Une saine alimentation est essentielle à son bien-être global.Tandis que le Canada continue de faire face à des défis de plus en plus complexes en matière de santé, notamment les maladies chroniques, nous sommes déterminés à améliorer la saine alimentation pour tous les Canadiens. Les fonds accordés aujourd'hui favoriseront l'adoption de comportements de vie sains pour les personnes à faible revenu afin d'améliorer leur accès à une alimentation plus saine et encourager l'activité physique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Avec la hausse de la facture alimentaire, une forte proportion de Canadiens est obligée de modifier ses achats d'épicerie afin d'économiser de l'argent. Au Canada, un tiers (35 %) de la population achèterait moins de viande et une personne sur cinq (21 %) achèterait moins de fruits et légumes frais. Cette tendance est encore plus prononcée chez les ménages à faible revenu. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, nous soutenons des initiatives locales dont le but est d'aider les Canadiens à trouver des moyens d'intégrer des aliments plus sains dans leur alimentation. »

Joanne Thompson

Députée de St. John's-Est, Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous savons que la plupart des gens obtiennent la majorité de leurs aliments des détaillants. Ces derniers sont un élément essentiel de notre système alimentaire et ont un rôle énorme à jouer en tant que partenaires dans l'amélioration de l'accès aux aliments pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens à faible revenu. Ce projet fournira le temps et l'espace nécessaires pour établir des relations et faire des plans avec les détaillants et les collectivités dont ils font partie intégrante. »

Josh Smee, directeur général

Food First NL

Faits en bref

Des études révèlent que 44 % des adultes au Canada seraient atteints d'au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète.

seraient atteints d'au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. Le financement annoncé aujourd'hui est distribué à même le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada , qui appuie des projets axés sur la réduction du risque de maladies chroniques chez les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

, qui appuie des projets axés sur la réduction du risque de maladies chroniques chez les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Food First NL est un organisme provincial à but non lucratif qui travaille avec des collectivités de Terre-Neuve-et- Labrador pour veiller à ce que chacun ait accès à une alimentation abordable, saine et adaptée à sa culture.

pour veiller à ce que chacun ait accès à une alimentation abordable, saine et adaptée à sa culture. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.

