Des projets seront financés partout au Canada au moyen du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FIPSM) et du programme Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires (FSMCN)

OTTAWA, ON, 10 sept. 2020 /CNW/ - Bon nombre de Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais certains groupes de personnes sont confrontés à des défis particuliers en raison du racisme, de la discrimination, de leur statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à promouvoir une bonne santé mentale pour tous, surtout en cette période difficile en raison de la COVID-19.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement dans la santé mentale de 11,5 millions de dollars afin d'appuyer des organismes d'un bout à l'autre du pays qui font la promotion de la santé mentale et du mieux-être dans nos collectivités, et de s'attaquer aux défis et obstacles systémiques, notamment ceux auxquels sont confrontés les Canadiens noirs.

Ce financement soutient les programmes communautaires de promotion de la santé mentale, afin d'accroître l'équité en matière de santé et de s'attaquer aux déterminants sous-jacents de la santé. Il soutient également l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé mentale axés sur la culture pour les Canadiens noirs dans les communautés de tout le pays.

Citations

« En temps normal, de nombreux Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mais nous ne sommes pas dans une situation normale, et les défis uniques que nous devons relever montrent que davantage de personnes ont besoin d'aide. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé mentale, dont les groupes touchés de manière disproportionnée par la COVID-19 comme les Canadiens noirs, et ceux qui vivent dans des conditions qui les rendent plus vulnérables aux problèmes de santé mentale. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui a été réparti entre le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale de l'Agence de la santé publique du Canada (6,6 millions de dollars) et l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires (4,9 millions de dollars).

(6,6 millions de dollars) et l'initiative Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires (4,9 millions de dollars). En raison de la pandémie de COVID-19, un plus grand nombre de Canadiens demandent de l'aide. Le programme canadien de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances, Espace Mieux-être Canada , a aidé 428 000 Canadiens depuis son lancement. En juillet 2020, le Service canadien de prévention du suicide a répondu au double des demandes de mars.

Liens connexes

Santé mentale et bien-être

Espace mieux-être Canada

Carrefour de développement et d'échange de connaissances

Liens complémentaires

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709