TORONTO, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Au Canada, les employeurs reconnaissent qu'il est essentiel d'avoir des entreprises et des milieux de travail inclusifs. Une culture de diversité et d'inclusion est nécessaire pour attirer et retenir les personnes les plus talentueuses et pour favoriser la croissance et la vitalité d'une entreprise.

Alors que les célébrations de la Journée internationale des personnes handicapées se poursuivent dans le monde entier, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a assisté aujourd'hui au lancement du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'événement était organisé par Manuvie Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la création de milieux de travail accessibles et inclusifs et le fait de veiller à ce que les personnes en situation de handicap soient en mesure de participer pleinement au marché du travail sont des composantes clés de l'établissement d'une nation réellement inclusive et accessible. À cette fin, en 2022, le gouvernement du Canada a présenté le tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (le Plan d'action), qui sert à orienter les changements à apporter pour rendre le Canada plus inclusif pour les plus de 8 millions de personnes (27 % de la population) qui s'identifient comme étant en situation de handicap.

Le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap a été créé dans le cadre du pilier emploi du Plan d'action. Il a été mis en œuvre pour aider à éliminer les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées sur le lieu de travail. Le Conseil a travaillé avec diligence à élaborer et structurer un réseau d'entreprises indépendantes et autonomes axé sur l'inclusion des personnes en situation de handicap.

La mission principale du Réseau est d'aider les entreprises membres à adopter des pratiques inclusives exemplaires qui non seulement améliorent leurs activités, mais contribuent également à leur personnel et à leurs clients. Cet effort de collaboration réunira des experts de l'industrie sélectionnés par les entreprises membres pour offrir des programmes et des services novateurs. Ces initiatives aideront les entreprises à améliorer l'accessibilité de leurs lieux de travail ainsi que les produits et services offerts à leur clientèle.

Dans les années à venir, la collaboration entre le Réseau et la communauté des personnes en situation de handicap fera en sorte que les programmes et les services répondent pleinement aux besoins des entreprises et des personnes en situation de handicap.

« Le lancement du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap est une preuve de l'engagement du gouvernement et des Canadiens et Canadiennes à créer des entreprises accessibles. Je tiens à féliciter le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap pour le lancement du Réseau, qui aidera les entreprises canadiennes à acquérir et à partager les connaissances qui permettront de bâtir une économie encore plus accessible. Plus particulièrement, j'aimerais remercier EY Canada, Manuvie Canada, TELUS Santé, et IBM Canada pour leur leadership dans cette importante initiative. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« L'accessibilité est une base solide de l'engagement d'EY en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, démontré en partie par l'expansion de nos centres d'excellence en neurodiversité au cours de la dernière décennie - et maintenant, en aidant certaines des plus grandes entreprises canadiennes à intensifier leurs efforts d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous sommes honorés de travailler avec des organisations qui partagent ces mêmes valeurs. En tant que fier membre fondateur du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, nous investissons dans la création d'environnements de travail sans obstacle et sans préjugés, tout en favorisant l'indépendance et la dignité afin de libérer le plein potentiel de tous les Canadiens et Canadiennes. »

- Le président, chef de la direction et Directeur pour l'inclusion d'EY Canada, Jad Shimaly. EY est un membre fondateur du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.

« Manuvie est fière d'être l'un des membres fondateurs du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et d'aider les organisations à travers le pays à créer des milieux de travail entièrement accessibles où les gens de toutes capacités peuvent s'épanouir - une cause qui me tient vraiment à cœur. Reconnaître que nous pouvons, et devons, faire plus est une première étape importante. J'ai hâte de suivre les progrès du nouveau Réseau et d'offrir mon soutien continu à cette importante initiative. »

- Le président et chef de la direction de Manuvie Canada, Naveed Irshad. Manuvie Canada est un membre fondateur du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.

« TELUS Santé est fière d'être à l'avant-scène du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce réseau est une alliance nationale d'entreprises dévouées à créer un Canada sans obstacles qui appuie les principes de l'accessibilité et de l'inclusion. À titre de participant actif de ce réseau, TELUS Santé s'efforcera de donner aux organisations membres le pouvoir d'adopter et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour améliorer leurs opérations en plus d'avoir une incidence positive sur leurs employés et leur clientèle. Nous croyons sincèrement que favoriser une inclusion accrue des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail et dans toutes les sphères de la société est non seulement essentiel pour maintenir la dignité et stimuler le potentiel de chacun, mais aussi pour renforcer notre société tout entière. »

- La dirigeante mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé, Paula Allen. TELUS Santé est un membre fondateur du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.

"IBM est fière de se joindre au Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en tant que partenaire d'habilitation technologique afin de favoriser le progrès et l'action pour attirer, retenir et servir les personnes en situation de handicap au Canada. Dans le cadre de cet engagement, IBM prévoit fournir une contribution en nature pour aider les organisations membres à adopter des meilleures pratiques qui profiteront à leurs employés, clients et entreprises. Cette contribution peut inclure des services de technologie, des services d'expertise et d'autres ressources d'IBM."

- Président d'IBM Canada, Dave McCann

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 a révélé que 27 % des Canadiennes et Canadiens âgés de 15 ans et plus, ce qui représente près de 8 millions de personnes, déclarent être en situation de handicap qui les limite dans leurs activités quotidiennes. Environ 30,4 % des personnes en situation de handicap ne font pas parties de la population active.





Le 7 décembre 2022, le gouvernement du Canada a créé le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui a pour mission de fournir des conseils et des recommandations au gouvernement et de concevoir et lancer un réseau d'entreprises indépendantes et autonomes.





a créé le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui a pour mission de fournir des conseils et des recommandations au gouvernement et de concevoir et lancer un réseau d'entreprises indépendantes et autonomes. Le Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap annoncé aujourd'hui inclut les membres qui suivent: EY Canada, Manuvie Canada, TELUS Santé, et IBM Canada.





Le 23 septembre 2020, le gouvernement s'est engagé, dans le discours du Trône, à créer le tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendrait une nouvelle prestation canadienne, une stratégie d'emploi robuste et un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux prestations et programmes fédéraux destinés aux personnes en situation de handicap. Lancé le 7 octobre 2022, le Plan d'action comprend 4 piliers du changement : la sécurité financière, l'emploi, des collectivités accessibles et inclusives et une approche moderne à l'égard des personnes en situation de handicap.





Dans le cadre du plan publicitaire du gouvernement du Canada pour 2023-2024, Emploi et Développement social Canada lancera une campagne en janvier 2024 pour promouvoir l'embauche de personnes en situation de handicap par les petites et moyennes entreprises. La campagne expliquera aux entreprises que les personnes en situation de handicap constituent une importante source inexploitée de main‑d'œuvre qui peut répondre à leurs besoins et qu'il existe des outils et des ressources pour aider les employeurs à les embaucher.

