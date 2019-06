Le gouvernement du Canada célèbre la dixième Journée annuelle des gens de mer

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le commerce maritime est important pour l'économie canadienne, et le rôle des gens de mer a toujours été déterminant à son succès, et il continue de l'être. Pour souligner la Journée annuelle des gens de mer, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, est fier de reconnaître la contribution importante des gens de mer tant au pays qu'à l'étranger.

Le thème de l'Organisation maritime internationale pour marquer la Journée des gens de mer de cette année est l'égalité des sexes dans les professions maritimes. Transports Canada félicite l'Organisation pour son programme Women in Maritime (Les femmes œuvrant dans le domaine maritime), qui cherche à accroître le nombre de femmes exerçant une profession maritime, qui ne représentent actuellement que deux pour cent des 1,2 million de gens de mer dans le monde.

Transports Canada fait un effort concerté afin d'appuyer les femmes qui souhaitent faire carrière dans le domaine maritime. Par exemple, dans le cadre du Plan de protection des océans, Transports Canada est responsable du Programme de formation dans le domaine maritime. Il a pour but de réduire les obstacles à la formation maritime pour les groupes sous-représentés dans la main-d'œuvre maritime, comme les femmes, les habitants du Nord, les Inuits et les peuples autochtones. À ce jour, 13,6 millions de dollars en fonds fédéraux ont été accordés au Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium pour la formation dans le Nord canadien, en plus de 6,2 millions de dollars au British Columbia Institute of Technology et de 5,9 millions de dollars au Nova Scotia Community College afin d'accroître l'accès et la sensibilisation à la formation et aux emplois maritimes à l'égard des groupes admissibles sous-représentés.

Le gouvernement du Canada soutient les femmes pour qu'elles participent de façon égale à la prise de décisions et deviennent des agents de changement dans les sphères économique, sociale et politique.

Citation

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux gens de mer - aux personnes qui contribuent chaque jour à notre commerce maritime. Nous continuerons de travailler avec acharnement afin de réduire les obstacles auxquels se heurtent les groupes sous-représentés, y compris les femmes, pour accéder à cette carrière passionnante. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

L'Organisation maritime internationale (OMI) est l'autorité mondiale chargée d'établir des normes pour la sécurité, la sûreté et la performance environnementale des transports maritimes internationaux. Elle a pour rôle principal de créer à l'intention de ce secteur un cadre réglementaire qui soit équitable et efficace, puis adopté et mis en œuvre de manière universelle.

En tant que membre fondateur, le Canada a une longue histoire de collaboration avec l'Organisation maritime internationale pour promouvoir des normes qui favorisent la sécurité et la sûreté et qui protègent l'environnement et les gens de mer.

Le Canada possède le plus long littoral au monde s'étendant sur 243 000 km de même que de grandes voies navigables et beaucoup de ports d'escale.

possède le plus long littoral au monde s'étendant sur 243 000 km de même que de grandes voies navigables et beaucoup de ports d'escale. En novembre 2016, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de protection des océans, une stratégie nationale pour un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et la qualité de nos eaux pour les générations futures. La stratégie de 1,5 milliard de dollars est la réalisation du plus important investissement fait à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, Delphine.Denis@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

