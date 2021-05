Le gouvernement du Canada bonifie son appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick grâce au Plan d'action pour les langues officielles

La secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde confirme le financement d'organismes de langues officielles au Nouveau-Brunswick

NOUVEAU-BRUNSWICK, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'appuyer son réseau de partenaires afin de favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle qui vivent en situation minoritaire, tout en contribuant à l'innovation et à l'excellence.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a réaffirmé le soutien du gouvernement du Canada à 21 organismes du Nouveau-Brunswick grâce à un investissement de plus de 3,78 millions de dollars en 2020-2021. C'est donc une augmentation de 33 p. 100 du financement qui est directement remis aux organismes de la province pour qu'ils puissent jouer un plus grand rôle dans la vitalité de la communauté acadienne et francophone. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Mme Lalonde a également souligné que, grâce au Plan d'action pour les langues officielles, l'organisme RADARTS s'ajouterait à la liste des bénéficiaires néo-brunswickois du volet Collaboration avec le secteur communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien.

« Les communautés de langues officielles du Canada s'inscrivent dans le contrat social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes communautaires passionnés qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de la population francophone. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer leurs efforts continus et leur engagement envers un avenir bilingue. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Le Conseil provincial des sociétés culturelles et ses 18 membres répartis sur le territoire du Nouveau-Brunswick reconnaissent l'appui favorable du gouvernement canadien afin de nous aider à accomplir notre mission d'action et de développement culturel dans les collectivités francophones de la province. Le financement accordé nous permettra d'atteindre des résultats tangibles, dans la créativité et l'innovation, adaptés à la situation sanitaire. Cela nous permettra de maintenir les actions prévues à notre programmation annuelle ajustées à notre plan stratégique triennal, impacté par la pandémie et en cours de révision. »

- Ghislaine Foulem, présidente, Conseil provincial des sociétés culturelles

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir témoigne de la vision globale du gouvernement du Canada à l'établissement d'une francophonie canadienne forte et de l'appui à nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays. Le Plan d'action est composé des trois piliers suivants : renforcer nos communautés, renforcer l'accès aux services et promouvoir un Canada bilingue.

Le 19 février dernier, dans le document « Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada », la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et ses instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Les Programmes d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien font la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne et favorisent l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Nom de l'organisme Somme originale approuvée pour l'année 2018-2019 (avant le Plan d'action pour les langues officielles) Allocation totale (financement de base pour l'année 2020-2021) ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 80 000 $ 120 000 $ ASSOCIATION DES RADIOS COMMUNAUTAIRES ACADIENNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 60 000 $ 97 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AÎNÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 40 000 $ 90 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES MUNICIPALITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 70 000 $ 84 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DES PARENTS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 95 000 $ 114 000 $ ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE SAINT-JEAN INC. (Le financement de l'ARCf comprend les montants du Carrefour Beausoleil de Miramichi et du Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton (entente de tierce partie).) 390 000 $ 486 000 $ CONSEIL PROVINCIAL DES SOCIÉTÉS CULTURELLES, INC. 505 000 $ 706 000 $ COOPÉRATIVE DE THÉÂTRE L'ESCAOUETTE LTÉE 48 000 $ 57 600 $ FÉDÉRATION DES JEUNES FRANCOPHONES DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 165 000 $ 223 000 $ SOCIÉTÉ DES JEUX DE L'ACADIE INC. 121 500 $ 145 800 $ SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'ACADIE INC. 302 500 $ 363 000 $ GALA DE LA CHANSON DE CARAQUET INC. 50 000 $ 66 500 $ SALON DU LIVRE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE INC. 10 000 $ 12 000 $ MOUVEMENT ACADIEN DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 49 000 $ 75 000 $ PRODUCTION DE L'ÉTOILE INC. 85 000 $ 102 000 $ RADARTS INC. S/O 119 880 $ REGROUPEMENT FÉMINISTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 28 000 $ 95 000 $ SALON DU LIVRE DE DIEPPE INC. 10 000 $ 12 000 $ SALON DU LIVRE D'EDMUNDSTON INC. 10 000 $ 12 000 $ SOCIÉTÉ DE L'ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 525 000 $ 630 000 $ THE CANADIAN PARENTS FOR FRENCH (NEW BRUNSWICK) INC. 147 065 $ 176 478 $ TOTAL 2 791 065 $ 3 787 258 $

