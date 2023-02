OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'être un chef de file mondial au chapitre de la réinstallation et de l'intégration des réfugiés. Depuis le lancement du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) il y a plus de 4 décennies, les Canadiens et les résidents permanents s'unissent pour offrir une protection et un foyer sûr et permanent à des dizaines de milliers de réfugiés chaque année. La clé du succès du programme sont les organisations - on en recense plus de 130 - appelées signataires d'entente de parrainage (SEP), qui parrainent des réfugiés année après année.

Le programme continue de croître, tout comme le nombre d'organisations qui souhaitent devenir des SEP. En guise de reconnaissance de cette croissance, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le nombre de réfugiés que les SEP peuvent parrainer passera à 13 500 en 2023, ce qui est 10 fois plus que le plafond établi en 2012, ou une augmentation de 12 150 places disponibles pour les SEP.

Ces places supplémentaires permettront aux nouveaux SEP de démarrer leurs activités et aideront les SEP expérimentés à poursuivre leur croissance. Les SEP gèrent tous les aspects du processus de parrainage, qu'il s'agisse de la sélection des réfugiés, de la présentations des demandes ou encore de l'apport d'un soutien essentiel aux nouveaux arrivants parrainés.

Le PPPR complète les 2 autres programmes de réinstallation du Canada, à savoir le Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) et le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV). Ensemble, ces programmes aident le Canada à accueillir chaque année plus de réfugiés que le gouvernement du Canada ne pourrait en réinstaller à lui seul, et sont l'une des nombreuses façons par lesquelles le Canada compte atteindre son objectif d'accueillir plus de 83 500 réfugiés parrainés par le secteur privé d'ici 2025.

Le PPPR et le RDBV du Canada sont des modèles pour d'autres pays du monde. Grâce à son partenariat dans le cadre de l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR), le Canada encourage et appuie l'adoption et l'élargissement de programmes de parrainage communautaire adaptés aux besoins locaux. L'IMPR a appuyé l'élaboration de programmes en Argentine, en Australie, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Zélande, en Espagne, au Royaume-Uni et, plus récemment, aux États-Unis.

« Notre gouvernement fait passer à 13 500 le nombre de réfugiés qui peuvent être parrainés par des signataires d'entente de parrainage, soit 10 fois plus qu'au moment où le plafond a été établi en 2012. L'annonce d'aujourd'hui appuiera le travail essentiel de ces organismes communautaires afin qu'ils puissent continuer d'aider les réfugiés du monde entier à s'établir au Canada. Je tiens à remercier ces partenaires qui rendent ce programme possible année après année. Votre travail témoigne de la compassion des Canadiens, et nous vous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous saluons l'engagement du gouvernement envers la réinstallation des réfugiés en cette période de déplacement mondial sans précédent ainsi que la reconnaissance de l'importance des signataires d'entente de parrainage pour une réinstallation de qualité. Tandis que l'intérêt à l'égard du programme continue de croître parmi les citoyens canadiens et les résidents permanents, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à développer et à renforcer ce partenariat efficace. »

- Kaylee Perez, présidente du Conseil des SEP et coordinatrice nationale des opérations de migration et de réinstallation au Comité central mennonite du Canada

« Les signataires d'ententes de parrainage et leurs partenaires communautaires versent environ 135 millions de dollars par année en fonds de parrainage, en plus d'assumer leurs propres coûts de fonctionnement et de prestation de services. La communauté du parrainage se réjouit de l'augmentation du nombre de places de parrainage de 2023 et salue l'important travail accompli par IRCC pour régler les arriérés considérables de traitement. Nous espérons voir un nombre élevé d'arrivées en 2023 pour toutes les personnes réinstallées dans le cadre du PPPR. »

- Lena Awwad, vice-présidente du Conseil des SEP et directrice de la recherche et des programmes à l'Islamic Family and Social Services Association

Le PPPR a officiellement commencé en 1978. Pour la première fois, les Canadiens ont pu participer à la réinstallation de réfugiés. De 1979 à 2020, plus de 350 000 réfugiés sont venus au Canada dans le cadre du programme.

Les SEP signent des ententes avec IRCC dans le but de parrainer un certain nombre de réfugiés chaque année pour qu'ils puissent se réinstaller au Canada. Les répondants offrent du soutien financier et d'établissement aux familles de réfugiés pendant la période de parrainage, qui dure habituellement 12 mois. Ce soutien englobe les frais mensuels récurrents relatifs aux besoins de première nécessité, comme le logement, la nourriture et le transport public, l'achat de meubles et de vêtements, ainsi que le soutien des besoins affectifs et sociaux.

Le nombre de SEP au Canada (hors du Québec) n'a cessé d'augmenter au cours des cinq dernières années, passant de 114 en janvier 2019 à 138 en janvier 2023.

En 2022, 51 organisations ont présenté une demande pour devenir SEP. L'évaluation de ces demandes sera terminée au début de 2023, et les organisations dont les demandes seront approuvées deviendront des SEP plus tard dans l'année.

les organisations dont les demandes seront approuvées deviendront des SEP plus tard dans l'année. Dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2023-2025 d'IRCC, le Canada continue d'être un chef de file mondial en matière de réinstallation et d'intégration des réfugiés : en effet, il réinstallera plus de 144 000 réfugiés, dont plus de 83 500 réfugiés parrainés par le secteur privé, au cours des trois prochaines années.

Les SEP parrainent une grande partie des réfugiés parrainés par le secteur privé; les autres étant parrainés par des groupes de cinq, des répondants communautaires et des répondants du Québec.

