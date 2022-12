BANFF, AB, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La venue d'une variété de jeunes étrangers engagés et autonomes qui cherchent à acquérir des expériences professionnelles et personnelles enrichissantes profite au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a lancé le programme Expérience internationale Canada (EIC) 2023 en annonçant une hausse de 20 % au nombre de candidats. Les personnes intéressées pourront présenter une demande à partir du 9 janvier 2023.

Comme il s'agit d'un programme réciproque, EIC permet à la fois aux jeunes étrangers de voyager et de travailler au Canada et aux jeunes Canadiens de voyager et de travailler à l'étranger. Grâce à cette hausse, près de 90 000 candidats, dont de jeunes francophones, pourront voyager et travailler au Canada. Cela aidera les employeurs à combler les lacunes, notamment des emplois saisonniers dans l'industrie touristique canadienne.

En permettant à un plus grand nombre de jeunes étrangers de voyager et de travailler au Canada, le gouvernement du Canada aide les employeurs, y compris ceux de l'industrie touristique, à trouver les travailleurs dont ils ont besoin.

Le Canada soutient depuis longtemps les jeunes canadiens et étrangers qui souhaitent vivre des expériences de travail et de voyage à l'étranger. Le programme EIC aide les jeunes à explorer de nouvelles cultures, langues et sociétés, tout en développant des compétences de vie et en améliorant leurs perspectives d'emploi.

Citations

« Notre gouvernement agit concrètement pour aider les employeurs canadiens, notamment ceux de l'industrie du tourisme, à trouver les travailleurs dont ils ont besoin en permettant à un plus grand nombre de jeunes étrangers de voyager au Canada et d'y travailler. En donnant aux jeunes la possibilité de vivre des expériences de travail et de voyage à l'étranger, nous renforçons notre économie et aidons les entreprises d'ici à réussir, notamment dans les régions comme Banff, qui ont besoin de travailleurs saisonniers. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les jeunes provenant de l'étranger sont une richesse pour le Canada. Qu'il s'agisse de tisser des liens interpersonnels ou de contribuer au succès de nos entreprises, les jeunes étrangers sont une source de valeur pour les communautés partout au Canada. L'annonce d'aujourd'hui permettra à des secteurs, comme celui du tourisme, de trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, tout en offrant aux jeunes la possibilité d'explorer les différentes cultures, langues et sociétés canadiennes. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Les personnes intéressées pourront présenter leur demande à partir du 9 janvier 2023.

Le Canada a conclu des accords sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers dans le cadre du programme EIC. Ces accords permettent aux jeunes des pays et territoires partenaires du programme de voyager et de travailler au Canada pendant un maximum de 2 ans. L'âge d'admissibilité varie de 18 à 35 ans, selon les pays.

a conclu des accords sur la mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers dans le cadre du programme EIC. Ces accords permettent aux jeunes des pays et territoires partenaires du programme de voyager et de travailler au Canada pendant un maximum de 2 ans. L'âge d'admissibilité varie de 18 à 35 ans, selon les pays. Il existe 3 catégories de participation au programme.

Vacances-travail : Les participants obtiennent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil en vue de financer leur séjour.



Stage coop international : Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études.



Jeunes professionnels : Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Lien connexe

Suivez EIC

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias: Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613 952-1650, [email protected]