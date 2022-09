Le projet soutiendra des familles de Sudbury qui ont été, qui sont ou qui risquent d'être victimes de violence.

SUDBURY, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le sexe sont de graves problèmes de santé publique qui sont étroitement liés aux problèmes de santé mentale et qui peuvent avoir des conséquences durables pour les victimes et les personnes qui les entourent. La violence familiale et la violence fondée sur le sexe touchent des familles de toutes les régions du Canada et comprennent de nombreuses formes de violence physique, verbale, psychologique et de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir toutes les victimes de violence familiale et de violence fondée sur le sexe et à protéger la santé et la sécurité des personnes qui risquent d'en être victimes.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 589 340 $ échelonné sur quatre ans, pour le Programme de création d'opportunités pour les femmes (BOW) du YWCA de Sudbury visant à qui vise à soutenir le bien-être mental et physique des femmes victimes ou susceptibles de subir de la violence familiale et la violence fondée sur le sexe.

Ce programme de 12 semaines offre des ateliers aux femmes de 16 ans et plus, dans lesquels elles peuvent explorer les racines de la violence fondée sur le sexe, discuteront de leur propre estime de soi et de leurs vulnérabilités et détermineront leurs besoins futurs en matière d'éducation et de formation. Le programme BOW permet également aux participantes de faire de nouvelles connaissances, profiter de possibilités d'apprentissage pertinentes et stimulantes et atteindre une meilleure stabilité financière et sociale.

Le financement annoncé aujourd'hui arrive à un moment crucial alors que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions négatives sur les enfants, les femmes et les familles à risque de violence en raison des services perturbés et d'autres facteurs de stress émotionnels qui touchent les aidants naturels, comme le stress parental, la dépression et l'usage problématique d'alcool.

L'investissement annoncé aujourd'hui est un pas important dans la bonne direction et aidera à recueillir des données probantes sur les interventions et le soutien en matière de promotion de la santé qui fonctionnent dans les collectivités canadiennes. Le gouvernement fédéral continuera de travailler en vue de prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le sexe, de soutenir les victimes et de briser le cycle de la violence dans les familles et les collectivités d'un océan à l'autre.

Citations

« Tout le monde mérite de vivre en sécurité et à l'abri de la violence familiale, mais pour beaucoup de femmes, ce n'est pas leur réalité. Le financement annoncé aujourd'hui à Sudbury aidera les femmes qui ont été victimes ou qui risquent de subir de la violence familiale ou fondée sur le sexe à trouver le soutien dont elles ont besoin pour renforcer leur estime de soi et assurer leur sécurité et leur stabilité. Cet investissement est un important pas en avant, mais nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Notre gouvernement continuera de prendre des mesures contre la violence familiale et la violence fondée sur le sexe afin de bâtir un avenir où toutes les personnes seront traitées avec dignité et respect. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La violence envers les femmes est un important problème de santé publique et clinique et une violation des droits de la personne. Elle est enracinée dans les inégalités entre les sexes et les perpétue. Par l'établissement de pratiques prometteuses fondées sur des données empiriques, le programme Building Opportunities for Women (BOW) vise à réduire l'isolement grâce aux relations avec les pairs et la collectivité, à atténuer la dépendance en explorant des possibilités futures d'éducation, de formation et de carrière et à renforcer la confiance en soi. Les participantes exploreront les racines de la violence fondée sur le sexe, discuteront de leur propre estime de soi et de leurs vulnérabilités et détermineront leurs besoins futurs en matière d'éducation et de formation. »

Marlene Gorman

Directrice générale, YWCA de Sudbury, Genevra House

« En tant qu'organisme chef de file représentant les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et diversifiées sur le plan du genre, le YWCA de Sudbury est bien placé pour offrir cette initiative pertinente aux survivantes et aux survivants ainsi qu'aux personnes touchées par la violence familiale et fondée sur le genre au sein de notre collectivité. L'investissement annoncé aujourd'hui arrive à un moment crucial et constitue une étape vitale dans la bonne direction pour prévenir la violence familiale et fondée sur le sexe, en appuyant le bien-être physique et mental. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

Faits en bref

Un tiers des adultes canadiens déclarent avoir été victimes de mauvais traitements dans leur enfance.

La violence familiale a des répercussions sur les relations futures et les générations futures : les enfants qui ont été maltraités, négligés ou exposés à la violence conjugale risquent de subir ou de commettre des actes de violence à l'âge adulte.

Selon l'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, les facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale ont augmenté. Les facteurs de risque comprennent la dépression, le stress parental et la consommation d'alcool. En outre, 5 % des Canadiens ont fait part d'inquiétudes concernant la violence dans leur foyer pendant la troisième vague de la pandémie, entre février et mai 2021.

