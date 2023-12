L'entreprise sherbrookoise obtient une aide financière de 400 000 $ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance par la numérisation des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 400 000 $ à SoyXpert inc. Cet appui de DEC a permis à l'entreprise d'augmenter sa productivité en automatisant ses activités.

Spécialisée dans la fabrication de tofu ferme de qualité supérieure et certifié biologique, SoyXpert se trouvait à un point tournant de son développement. En faisant l'acquisition de nouveaux équipements numériques, tels qu'une chaîne de production hautement automatisée, l'entreprise a pu augmenter sa production afin de mieux répondre à la demande au Québec et de développer le marché de son produit phare, Soykei, ailleurs au Canada et aux États-Unis. Ces équipements sont maintenant installés dans sa nouvelle usine de production, sur la rue Burlington à Sherbrooke.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie sont des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour SoyXpert et pour Sherbrooke! La persévérance de ses entrepreneurs et leur détermination à poursuivre leurs activités, tout en poursuivant leurs objectifs ambitieux, sont à l'image de leur succès. Je me réjouis que DEC appuie cette entreprise florissante dans la poursuite de sa croissance, qui passe par l'automatisation de sa production. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Aider les entreprises à croître pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à SoyXpert, dont le succès fait rayonner non seulement la région de Sherbrooke, mais aussi l'ensemble de l'économie canadienne. En aidant les PME du Québec à bien s'outiller, nous contribuons à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'appui de DEC nous a permis de mieux répondre à la demande de nos marchés et de prendre de l'expansion. En augmentant notre capacité de production, nous avons pu approvisionner un bien plus grand nombre de distributeurs, friands de notre produit de grande qualité. Toute mon équipe et moi sommes reconnaissants de ce soutien financier de DEC qui a servi à l'acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de cet objectif! »

Dany Deshaies, président-directeur général, SoyXpert

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]