OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Alors que le Canada travaille à sa relance et à la reprise des voyages, les investissements dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les communautés. Les investissements du gouvernement du Canada aideront également à rétablir la confiance du public à l'égard des voyages intérieurs et internationaux et à faire en sorte que le secteur canadien de l'aviation soit bien placé pour se remettre des répercussions de la pandémie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a lancé un nouveau volet de financement sous forme de contribution dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada. Ce nouveau volet de financement de la biosûreté fournira 81,6 millions de dollars pour aider les principaux aéroports du Canada à investir dans l'infrastructure de dépistage et de contrôle de la COVID-19.

Ce financement contribuera à faciliter la reprise sécuritaire des voyages en avion de manière à limiter la transmission de la COVID-19 et à protéger les voyageurs et les travailleurs. Les 26 principaux aéroports canadiens admissibles au financement dans le cadre du volet de financement de la biosûreté ont représenté 93 % du volume du trafic aérien de passagers au Canada en 2019.

Voici des exemples de projets qui seront admissibles au financement dans le cadre du volet de financement de la biosûreté :

les investissements dans l'infrastructure pour l'établissement d'installations de dépistage et de contrôle de la COVID-19;

les améliorations de la circulation et du zonage dans les aéroports afin de mieux gérer les déplacements des personnes et les exigences liées à l'éloignement physique vers, depuis et dans les installations de dépistage et de contrôle;

la mise en place d'outils permettant d'informer les voyageurs et les travailleurs de l'existence et des heures d'ouverture des installations de dépistage et de contrôle sanitaires, de les diriger vers les installations et de les informer des procédures relatives à la circulation, au zonage, au dépistage et aux contrôles;

la mise en place d'outils technologiques d'assistance pour faciliter l'accès aux avis aux voyageurs et aux travailleurs, au dépistage et aux contrôles, ainsi qu'au traitement des résultats connexes.

Citation

« Alors que nous allons de l'avant avec le retour progressif et sécuritaire des activités dans le secteur de l'aviation, tant au Canada qu'à l'étranger, nous continuons d'appuyer la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il est impératif que nous continuions à faire en sorte que le secteur aérien canadien soit dynamique et compétitif. Ce financement permettra aux principaux aéroports du Canada d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les fonds pour le volet de financement de la biosûreté ont été prévus dans le budget de 2021.

Afin de soutenir la reprise du secteur aérien, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) distribuera également 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux principaux aéroports du Canada afin d'atténuer le risque de retard ou d'annulation des investissements essentiels des aéroports liés à la sécurité, à la sûreté, à l'efficacité opérationnelle et à la connectivité aux systèmes de transport en commun.

