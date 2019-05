Le gouvernement du Canada appuie les possibilités d'emploi pour les personnes en situation de handicap

Le budget de 2019 propose une somme de 12 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2019-2020, pour l'Association canadienne pour l'intégration communautaire, en partenariat avec l'Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme. Cette somme servira à appuyer le programme Prêts, disponibles et capables, une initiative nationale d'emploi qui encourage les employeurs à accroître la participation d'une main-d'œuvre constituée de personnes atteintes d'un handicap intellectuel et du TSA.

Le gouvernement du Canada favorise une main-d'œuvre diversifiée et inclusive qui peut apporter de nouvelles compétences et idées aux employeurs. Cette approche aide les employeurs à soutenir la concurrence et à réussir alors qu'ils aident les personnes dans leur communauté en offrant des possibilités d'emploi qui améliorent la sécurité du revenu et la qualité de vie en général.

Investir dans des programmes dont peuvent bénéficier les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme et d'un handicap intellectuel constitue un investissement dans nos communautés et l'établissement d'un Canada inclusif, où chacun a des possibilités de réaliser son plein potentiel sans obstacle.

Le projet de loi sur l'accessibilité, adopté par le Sénat le 13 mai 2019, constitue une autre étape concrète que franchit le gouvernement du Canada vers l'accessibilité et l'inclusion de toutes et tous. Une fois qu'il aura reçu la sanction royale, le projet de loi favorisera d'importantes modifications organisationnelles et culturelles de l'accessibilité, tout en permettant de cerner, d'éliminer et de prévenir proactivement les obstacles pour appuyer la réalisation d'un Canada réellement accessible.

Citations

« Reconnaître les personnes en situation de handicap ainsi que leur précieuse participation dans la société fera progresser l'inclusion et réduira la discrimination actuelle. En offrant un appui aux employeurs et aux programmes comme Prêts, disponibles et capables, nous aidons les entreprises à dénicher des candidats talentueux qui n'auraient pas été envisagés précédemment. Supporter les emplois pour les personnes en situation de handicap n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est bon pour les entreprises. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Cela montre l'engagement du gouvernement pour un Canada inclusif et accessible. Cet investissement permet à Prêts, disponibles et capables de poursuivre son objectif de créer un marché du travail inclusif et efficace, où le taux d'emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sera équivalent à la moyenne nationale. Cynthia Carroll, porte-parole de l'Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme. »

- Cynthia Carroll, porte-parole de l'Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme

« Nous sommes très reconnaissants pour ce financement de la part du gouvernement fédéral, qui nous permet de continuer à montrer qu'avec le soutien ciblé, la participation de la communauté et le leadership des employeurs, les chercheurs d'emploi qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme peuvent décrocher et conserver un emploi sur le marché du travail. L'emploi des personnes en situation de handicap est un pilier d'un Canada inclusif et accessible. »

- Krista Carr, vice-présidente à la direction de l'Association canadienne pour l'intégration communautaire

Les faits en bref

En plus des 12 millions de dollars fournis pour le programme Prêts, disponibles et capables, le Fonds d'intégration dispose d'un budget annuel de 40 millions de dollars pour aider les personnes en situation de handicap à se préparer pour un emploi, à l'obtenir et à le garder. En juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans qui améliorera la programmation actuelle en appuyant le développement des services d'appariement d'emplois pour jumeler les employeurs aux personnes en situation de handicap et aider les employeurs à établir des stratégies inclusives et efficaces de recrutement et de maintien.

pour le programme Prêts, disponibles et capables, le Fonds d'intégration dispose d'un budget annuel de 40 millions de dollars pour aider les personnes en situation de handicap à se préparer pour un emploi, à l'obtenir et à le garder. En juin 2018, le gouvernement du a annoncé un nouvel investissement de 18,4 millions de dollars sur six ans qui améliorera la programmation actuelle en appuyant le développement des services d'appariement d'emplois pour jumeler les employeurs aux personnes en situation de handicap et aider les employeurs à établir des stratégies inclusives et efficaces de recrutement et de maintien. Le Fonds d'intégration appuie une vaste gamme de programmes et de services, notamment des services de préparation à l'emploi et de placement, d'expérience de travail, ainsi qu'un accès à des dispositifs d'assistance et des services de soutien qui aident les personnes en situation de handicap à participer davantage au marché du travail et à accroître leur indépendance.

Le budget 2019 a annoncé bon nombre de nouvelles mesures pour les personnes en situation de handicap, y compris un meilleur accès aux prêts étudiants pour les étudiants vulnérables, une amélioration de la situation de l'emploi pour les personnes atteintes d'un handicap intellectuel et d'autisme, le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles technologiques dans les lieux de travail du gouvernement fédéral, ainsi qu'un appui dans la production de matériel accessible aux personnes atteintes d'une déficience de lecture des imprimés.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Ashley Michnowski, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-997-5421, ashley.michnowski@canada.ca; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca