Le gouvernement du Canada appuie les festivités entourant le 150e anniversaire de Nouvelle

Le député Rémi Massé annonce un investissement de plus de 300 000 dollars pour soutenir les festivités entourant le 150e anniversaire de Nouvelle

NOUVELLE, QC, le 22 juill. 2019 /CNW/ - M. Rémi Massé, député de Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier de 311 500 dollars dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de Nouvelle. M. Massé a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

De cet investissement, 225 000 dollars proviennent du volet Fonds des legs du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, géré par Patrimoine canadien. Le Fonds offre du financement offre une aide financière aux projets d'immobilisations communautaires, lesquels permettent de souligner des anniversaires locaux importants et font participer les collectivités à leur patrimoine. À ce montant s'ajoute un financement de 86 500 dollars accordé par l'entremise du volet Commémorations communautaires du même programme.

De tels projets de célébrations ont une incidence majeure au Québec : ils contribuent à la vitalité de sa scène culturelle et artistique, favorisent le tourisme et participent à sa croissance économique.

Appui supplémentaire dans les arts, la culture et les célébrations



M. Massé a profité de l'occasion pour rappeler l'investissement de plus de 50 millions de dollars additionnels annoncé dans le budget de 2019 en vue d'appuyer les activités liées aux arts et au patrimoine, notamment des célébrations, des festivals et des saisons artistiques partout au Canada.

Ce financement additionnel renforcera les industries de la culture et de la création, aidera les Canadiens à célébrer la diversité canadienne et favorisera une plus grande inclusion.

Des centaines de bénéficiaires de ces programmes de financement profiteront de ces nouveaux fonds. Cet investissement permettra de répondre à la demande actuelle et croissante, notamment dans les régions rurales ou éloignées.



Citations



« Les festivals sont le moment de se réunir en famille et entre amis afin de célébrer notre culture et notre patrimoine. Notre gouvernement est fier d'appuyer des festivals et des célébrations qui mettent en valeur nos communautés, notre diversité et l'immense talent des artistes canadiens. Ces rencontres favorisent aussi l'économie créative du pays. J'invite tous les Canadiens à aller voir ce qui se passe dans leur communauté, à y participer et surtout, à avoir du plaisir! »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nouvelle et plusieurs municipalités de la région vivent au rythme des festivals et des célébrations. Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de ces rencontres qui contribuent à l'économie, en plus de nous permettre de célébrer en famille et de faire de nos communautés et de l'ensemble des régions du Québec, un endroit où il fait bon vivre. »

--M. Rémi Massé, député de Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde ces sommes par l'entremise du programme Le Canada en fête; du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; et du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Grâce aux Fonds du Canada pour la présentation des arts et au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le gouvernement soutient chaque année plus de 1 350 festivals et activités liées aux arts de la scène, dans plus de 400 communautés du pays.

Le Canada en fête vise à financer des activités communautaires pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin), et la fête du Canada (1er juillet). Cette année, le programme comprend également la Fête nationale des Acadiens, le 15 août. Chaque année, plus de 10 millions de Canadiens participent à des centaines d'activités, partout au pays, qui sont appuyées par ce programme.

Le financement accru prévu dans le budget de 2019 pour le Programme des célébrations et commémorations permettra d'élargir la portée et la visibilité de ces journées de célébrations et de souligner la nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.



L'investissement supplémentaire de 50,25 millions de dollars sur 2 ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le dernier budget sera réparti de la façon suivante :

16 millions de dollars sur 2 ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts;

14 millions de dollars sur 2 ans pour le Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;

20,25 millions de dollars sur 2 ans pour le Programme des célébrations et commémorations.

Renseignements: (médias seulement), communiquez avec : Bureau de circonscription principal, 290, avenue Saint-Jérôme Matane (Québec) G4W 3A9, 418-562-0343, Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

