QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie manufacturière contribue de façon importante à la croissance économique du Québec en plus de fournir de nombreux emplois. Les impacts négatifs de la COVID-19 se font sentir dans plusieurs secteurs de l'économie et le secteur manufacturier n'est pas épargné. L'innovation et l'intégration de nouvelles technologies s'avèrent des atouts clés pour permettre aux PME de cette industrie de demeurer compétitives et d'accroître leur productivité. En automatisant leurs procédés, elles transforment leurs façons de faire et sont en meilleure position pour affronter la situation actuelle liée à la crise sanitaire.

Or, ces PME ont besoin de soutien, car les investissements en ressources monétaires, matérielles et humaines requis pour amorcer ce virage sont souvent considérables et certaines craignent de mettre leur santé financière en péril.

L'innovation et l'automatisation au service des entreprises

Le gouvernement du Canada croit fermement que la vitalité d'une économie repose sur l'innovation, la création de produits à valeur ajoutée et l'élaboration de procédés efficaces. C'est pourquoi il appuie depuis plusieurs années l'innovation au sein des entreprises et favorise l'acquisition de compétences numériques.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, accompagnée de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor, a profité de sa visite chez l'entreprise Valmec pour annoncer des aides financières totalisant près de 21 millions de dollars destinées à 45 projets qui ont vu le jour à travers le Québec.

Ces contributions ont permis d'aider les entreprises dans l'acquisition et l'installation de nouveaux équipements de production numérique et l'intégration de nouveaux outils s'inscrivant dans des démarches de modernisation.

La croissance du secteur manufacturier est essentielle pour l'économie québécoise et la compétitivité est l'enjeu principal pour les manufacturiers, qui font face à une série de défis tels que le retard de productivité, la pénurie de main-d'œuvre et le financement. Qui plus est, avec les mesures de distanciation actuelles, le nombre de travailleurs au pied carré a dû diminuer ces derniers mois. La mise en place d'une usine intelligente, en investissant dans les technologies, l'automatisation et la robotisation, s'avère une solution clé afin de notamment augmenter la productivité, de réduire l'intervention humaine et les coûts d'exploitation, ainsi que de faciliter le développement de nouveaux marchés.

Citations

« Nous travaillons avec les manufacturiers innovants pour leur donner les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs des régions du Québec. Grâce au soutien de DEC, ils peuvent miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour stimuler l'économie locale et créer de bons emplois dans leur région. Ainsi, nos entreprises manufacturières sont en meilleure position pour affronter le ralentissement causé par la COVID-19. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« L'appui aux entreprises qui misent sur l'innovation pour croître, prospérer et créer de bons emplois est au cœur de l'action du gouvernement du Canada. Ici, à Québec, comme partout au pays, ces entreprises peuvent compter sur nous pour soutenir leur développement et mieux les outiller pour faire face à la crise actuelle. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Les six agences de développement régional (ADR) veillent à ce que les régions du Canada soient entendues à Ottawa et à ce que les économies et les entreprises locales obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour croître et prospérer.

soient entendues à et à ce que les économies et les entreprises locales obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour croître et prospérer. Les ADR du Canada se concentrent sur le développement et la diversification des économies régionales pour aider les collectivités à prospérer. Très présentes dans les collectivités, elles savent où le besoin de soutien supplémentaire est le plus criant.

se concentrent sur le développement et la diversification des économies régionales pour aider les collectivités à prospérer. Très présentes dans les collectivités, elles savent où le besoin de soutien supplémentaire est le plus criant. Au Québec, le secteur manufacturier compte 24 000 entreprises qui emploient 500 000 travailleurs, et dont les ventes totalisent 165 milliards de dollars canadiens par année. Il génère 15 % du produit intérieur brut et 89 % des exportations du Québec.

