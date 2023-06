L'organisme de Sainte-Adèle bénéficiera d'une aide financière de DEC afin d'accélérer le virage vert et le développement durable dans les régions du Québec.

SAINTE-ADÈLE, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les organismes d'appui aux entreprises ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Ils cherchent à innover pour aider les entreprises à devenir plus compétitives et à croître dans un monde plus vert.

C'est pourquoi la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Synergie Économique Laurentides (SÉL). Cet appui de DEC permettra à l'organisme de réaliser son projet d'accompagnement d'entreprises de différents secteurs d'activités des Laurentides, afin de favoriser la récupération des matières plastiques.

SÉL est un OBNL dont l'objectif est de coordonner l'économie circulaire des Laurentides. Il offre des services aux entreprises incluant la collecte de données des intrants et extrants de matières résiduelles, un service-conseil pour cibler leurs enjeux, la reconnaissance de symbiose potentielle et la coordination entre les entreprises.

Les activités du projet de récupération des plastiques de SÉL comprennent la prestation de services d'analyse et d'accompagnement des entreprises, des rencontres de clients et la tenue d'ateliers de sensibilisation. L'aide de DEC portera sur le salaire et les dépenses liés aux activités de la personne responsable des secteurs manufacturier et touristique.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada les soutient en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« La crise climatique est le défi le plus important de notre époque et nous devons aider les entreprises, qui désirent être plus respectueuses de l'environnement. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie Synergie Économique Laurentides dans ce projet qui vise à réduire l'empreinte environnementale des entreprises et des organismes de la région des Laurentides. Toute l'équipe de SÉL peut être fière de son projet de valorisation des plastiques orphelins qui contribue à la construction d'un avenir meilleur pour les prochaines générations. Ce projet représente un bel exemple à suivre! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Dans le cadre du grand projet de valorisation des plastiques orphelins, la participation financière de DEC permet d'offrir un accompagnement personnalisé auprès des entreprises manufacturières et des recycleurs de la région. Elle permet aussi de sensibiliser les acteurs de la chaîne de valeur à l'importance de la circulation en boucle des matières plastiques, soit de l'approvisionnement responsable jusqu'à l'intégration de contenu recyclé. »

Anne Samson, directrice générale, Synergie Économique Laurentides

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada.

Le discours du Trône de 2021 confirme que la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique sont des priorités du gouvernement du Canada.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

