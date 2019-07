Le gouvernement du Canada appuie le projet de rapprochement culturel de la Brampton Tamil Seniors Association

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 59 000 dollars dans le projet de la Brampton Tamil Seniors Association visant à favoriser les liens entre la communauté sud-asiatique et les peuples autochtones

BRAMPTON, ON, le 14 juill. 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada octroyait 59 000 dollars à la Brampton Tamil Seniors Association pour qu'elle mène un projet d'échanges culturels. M. Anandasangaree a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordé par l'entremise du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, le financement permettra de réunir des aînés d'origine sud-asiatique et des membres des communautés autochtones de la région afin qu'ils échangent sur leur histoire, leur patrimoine et leurs traditions.

Les programmes de multiculturalisme comme celui-ci favorisent la compréhension mutuelle et permettent à tous les Canadiens de créer des liens entre eux. La diversité et l'inclusion sont au cœur de notre identité en tant que Canadiens et de tels projets contribuent à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives.

Citations

« La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada. Les projets qui célèbrent notre patrimoine multiculturel jouent un rôle vital dans la société. Nous sommes fiers que des programmes comme celui-ci aident les communautés à promouvoir l'ouverture et l'inclusion parmi leur multitude de cultures. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de projets, comme celui de la Brampton Tamil Seniors Association, qui aident à éliminer les obstacles et à améliorer la situation socioéconomique des Canadiens, notamment les communautés racialisées, les peuples autochtones et les minorités religieuses. »

- M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough-Rouge Park

Les faits en bref

Le projet de la Brampton Tamil Seniors Association a reçu du financement grâce au Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Le volet Projets du Programme de soutien appuie le développement communautaire, les initiatives de lutte contre le racisme et les projets de mobilisation. Ces initiatives favorisent la diversité et l'inclusion en encourageant l'interaction entre les groupes communautaires, en favorisant une interaction positive entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques ainsi qu'en appuyant l'expression des multiples identités des Canadiens.

La Brampton Tamil Seniors Association est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir des activités récréatives et éducatives qui amélioreront la vie des aînés.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Stratégie fédérale renouvelée de lutte contre le racisme afin de s'attaquer au racisme, à la discrimination et aux préoccupations croissantes entourant la rhétorique haineuse au Canada. La Stratégie favorise également l'égalité et une plus grande inclusion dans la société canadienne.

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme : construire une fondation pour le changement

Brampton Tamil Seniors Association (en anglais seulement)

