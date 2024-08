Tourisme Laval obtient une aide financière de 520 000 $ de la part de DEC.

LAVAL, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie touristique est essentielle au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, accompagnée de sa secrétaire parlementaire et députée de Vimy, Annie Koutrakis, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 520 000 $ à Tourisme Laval. Cet appui de DEC permettra à l'organisme d'accompagner les entreprises lavalloises dans le développement et la structuration de l'offre touristique de la région et dans sa commercialisation hors Québec.

Fondé en 1982, Tourisme Laval oriente et anime l'industrie touristique régionale et contribue activement à sa prospérité économique. Comptant 170 membres, cet organisme à but non lucratif assure le leadership sur le plan de l'accueil des touristes et de la promotion des attraits, tout en contribuant à la création de nouvelles expériences touristiques grâce à des initiatives qui se démarquent. Il joue également le rôle d'agent rassembleur auprès de ses membres et partenaires dans une perspective de développement durable et est particulièrement reconnu pour son expertise en tourisme d'affaires et en tourisme sportif.

Son projet, d'une durée de 4 ans, vise trois priorités du gouvernement du Canada : le tourisme durable, le tourisme inclusif et l'accélération de la numérisation des entreprises. Il mise de façon prioritaire sur les expériences touristiques ciblées par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. La contribution de DEC portera sur les frais de fonctionnement de l'organisme, qui regroupent les salaires, les honoraires professionnels et les autres frais directement liés aux activités autorisées.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir l'industrie du tourisme qui, on se le rappelle, a été durement touchée par la pandémie, alors qu'elle joue un rôle clé dans le renforcement de la compétitivité et l'attractivité du Québec et du Canada. Tourisme Laval met en lumière tout ce que la région a à offrir aux touristes, et il le fait bien! L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement envers les entreprises touristiques de Laval et permettra d'attirer encore plus de gens de l'international chez nous. Nous pouvons être fières et fiers de tout ce que nos régions ont à offrir! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Tourisme Laval fait de l'attraction et de la rétention de touristes de l'extérieur du Québec son fer de lance. Son équipe, dotée d'un vaste réseau et d'une solide expertise en accompagnement d'entreprises touristiques, sait faire face à la concurrence accrue pour positionner Laval comme destination de choix pour les visiteuses et les visiteurs du Canada, des États-Unis et de l'international. L'appui de DEC permettra de soutenir ce pan important de l'économie lavalloise! »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous exprimons notre gratitude envers DEC pour ce soutien déterminant. La confiance que le gouvernement du Canada place en Tourisme Laval met en lumière notre rôle essentiel dans l'économie régionale. Grâce à cette aide, nous pourrons non seulement promouvoir un tourisme éthique et innovant, mais aussi renforcer la croissance durable de notre région. Ce financement nous permettra de commercialiser notre destination sur les marchés extérieurs du Québec et de moderniser notre offre touristique, en parfaite harmonie avec les priorités de nos partenaires gouvernementaux. »

Yanick Pazzi, président du conseil d'administration, Tourisme Laval

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

