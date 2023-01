Célébrer l'hiver à Jonquière grâce aux sculptures de neige, aux surprises et aux activités offertes du 2 au 12 février 2023

SAGUENAY, QC, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Pour sa 39e année, Saguenay en Neige propose un programme d'activités extérieures extraordinaire pour la famille. Parmi les activités offertes, mentionnons de l'animation pour enfants, des spectacles variés et une exposition de sculptures de neige.

Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 47 500 dollars au festival Saguenay en Neige, qui aura lieu à Jonquière du 2 au 12 février 2023.

Cette somme est accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Elle permettra au festival d'offrir aux visiteurs et résidents de tous âges de nombreuses activités extérieures gratuites.

Citations

« Cette année encore, Saguenay en Neige va donner aux gens du coin la chance de se réunir et de participer à plusieurs activités en famille! Depuis 39 ans, le festival est un rendez‑vous à ne pas manquer, et nous sommes fier de le soutenir. J'espère que petits et grands profiteront de cette belle occasion de se réchauffer le cœur en grand nombre. Bon festival et bonne continuité à Saguenay en Neige! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Pour Saguenay en Neige, la reconnaissance constitue une rétroaction des plus constructives et authentiques. Saguenay en Neige tient donc à exprimer toute sa reconnaissance pour l'appui de Patrimoine canadien, qui figure parmi ses partenaires majoritaires. Un apport garant de la popularité de notre événement et du sentiment d'appartenance de la population envers le festival depuis 39 ans maintenant. Cet appui financier contribue à offrir onze jours de festivités et d'activités gratuites aux familles et il permet d'accéder à une galerie d'art à ciel ouvert des plus grandioses. »

- Christine Basque, directrice générale, Saguenay en Neige

Les faits en bref

Pour sa 39e mouture, Saguenay en Neige offrira un volet musical bonifié en plus de la grande soirée d'ouverture avec feu d'artifice pendant laquelle Rick Hugues mettra le feu aux planches.

Pour le bonheur des plus petits, deux spectacles seront présentés les fins de semaine, dont le nouveau spectacle de Frédo, Un éléphant dans la pièce. Une panoplie d'activités pour tous les goûts sera également offerte.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et artisans locaux ou des interprètes du patrimoine historique local.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

