Le gouvernement du Canada appuie la Table agroalimentaire de l'Outaouais

Investissement de plus de 280 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour aider les entreprises du secteur de la transformation agroalimentaire de l'Outaouais à croître et à créer des emplois.

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie agroalimentaire canadienne a été durement touchée par la COVID-19. Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour l'accompagner dans cette période difficile et il est déterminé à lui donner les outils dont elle a besoin pour passer au travers la crise et en sortir plus forte et plus compétitive qu'auparavant. C'est pourquoi le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les entreprises et organismes agroalimentaires du Québec pour les aider à innover et à augmenter leur productivité, et ainsi, à créer des emplois.

Soutien à la Table agroalimentaire de l'Outaouais

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), accompagnée de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, a annoncé aujourd'hui qu'une aide financière de 284 000 $ a été accordée à la Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) pour les trois prochaines années financières.

Le projet vise la croissance du secteur de la transformation alimentaire de l'Outaouais. Il consiste à offrir des services d'accompagnement en commercialisation, à réaliser diverses activités de mise en marché et à mettre en œuvre des initiatives de promotion du secteur et de ses produits.

Plus précisément, cette contribution non remboursable de DEC permettra à l'organisme de réaliser des projets de commercialisation à l'extérieur du Québec et de tenir des activités, dont le Marché de Noël Croquez l'Outaouais aux Promenades Gatineau, pour soutenir les entreprises agroalimentaires de l'Outaouais. Le projet permettra la création d'un emploi.

Fondée en 1997, la Table agroalimentaire de l'Outaouais, un organisme à but non lucratif, établit et coordonne les priorités du secteur agroalimentaire. Elle soutient la commercialisation, la promotion et la valorisation des entreprises du secteur et de leurs produits.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises agroalimentaires du pays. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie agroalimentaire québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Citations

« Le gouvernement investit depuis longtemps dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour la promotion et la valorisation des entreprises et de leurs produits. Je suis heureuse que l'appui continu de DEC aux entreprises leur donne les moyens de faire face à la crise actuelle et leur permette de participer activement à la reconstruction de notre économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant le secteur agroalimentaire dans ses efforts de relance. En partenariat avec les entreprises et organismes, le gouvernement s'efforce de soutenir les économies régionales et de créer de bons emplois bien rémunérés ici, en Outaouais, comme dans toutes les collectivités du Québec. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Les entreprises de chez nous, comme celles de partout au pays, sont essentielles à la relance de notre économie. Les aider à innover afin qu'elles puissent mieux rebondir face à la crise et ainsi accroître leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour le Québec avec des mesures concrètes, et nous travaillons avec les entreprises et organismes d'ici pour créer des emplois pour les Québécois et pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« La Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) joue un rôle important dans la région en soutenant les entreprises agricoles à l'égard de la commercialisation. Ainsi, l'appui au développement des marchés, au développement de projets tels que le Marché de Noël Croquez l'Outaouais, à l'accompagnement dans les dédales du cadre règlementaire, pour ne nommer que ceux-là, sont des services offerts par la TAO. C'est pourquoi la TAO tient à remercier DEC de son appui financier qui lui permet de jouer ce rôle crucial de soutien à la commercialisation dans la région. Dans le contexte actuel qui a mené à un éveil soudain des consommateurs à l'importance du soutien aux produits locaux des entreprises d'ici, on peut s'attendre à une augmentation de la demande et de l'engouement pour les produits agroalimentaires de l'Outaouais et à ce que la TAO soit appelée à jouer un rôle encore plus grand. »

Chantale Vaillancourt, présidente de la Table agroalimentaire de l'Outaouais et co-propriétaire de la ferme maraîchère biologique Aux pleines saveurs

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

