MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger et à servir les Canadiens au-delà des difficultés qu'entraîne la pandémie de la COVID-19. Il soutient les projets qui contribuent au succès continu du Canada sur le plan du commerce international, génèrent des emplois et contribuent à la relance économique.



Ajourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé que les travaux de la première phase du projet de pôle aéro-logistique et industriel de YMX Aérocité internationale de Mirabel pourront débuter grâce à une nouvelle répartition des investissements effectués par le gouvernement du Canada pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Les investissements seront ainsi mieux adaptés à la réalité actuelle et offriront un soutien financier immédiat au projet pour pallier les difficultés auxquelles le secteur aérien est confronté. Ces bouleversements dans le secteur aériens causés par la crise sanitaire associée à la COVID-19 ont affecté les aéroports de manière drastique et historique.



Les travaux consistent notamment à agrandir l'aire de trafic principale et à la convertir en aire de trafic servant au transport de fret, à améliorer le réseau routier du secteur pour faciliter l'accès à la nouvelle aire de trafic consacrée au transport du fret et à augmenter la capacité de l'aire de stationnement des aéronefs, et à construire une aire d'entreposage d'une superficie de 20 000 m2 qui sera consacrée au transport aérien de marchandises et à la logistique.



Le 3 septembre 2019, nous avions annoncé une contribution de 50 M$ afin d'améliorer le transport aérien de marchandises et la logistique à l'Aérocité internationale de Mirabel. Toutefois, depuis le printemps dernier, la pandémie a fortement perturbé les opérations des aéroports, ce qui a mis en péril le lancement du projet et la création d'environ cinq cents emplois qui y découleraient.



Le gouvernement veut s'assurer que nos portes d'entrée et nos corridors commerciaux essentiels restent ouverts et fonctionnels afin que les Canadiens puissent continuer de recevoir les marchandises essentielles dont ils ont besoin pour demeurer en sécurité et en santé, tout en soutenant et en stimulant l'économie canadienne.

« Notre gouvernement s'engage à servir les citoyens à tous les niveaux malgré les défis de la pandémie. Avec cette nouvelle structure de notre investissement de cette année, nous facilitons le lancement de la première phase des activités d'agrandissement du pôle aéro-logistique et industriel de l'Aérocité internationale de Mirabel. Ceci démontre notre engagement à créer des emplois dans un secteur fortement affecté par la COVID-19 et à stimuler la relance économique. L'aéroport de Mirabel pourra ainsi demeurer compétitif sur le marché international et avec l'annonce effectuée aujourd'hui, nous pouvons être confiants que ce projet tant important pour l'économie locale et nos corridors commerciaux pourra aller de l'avant sans obstacle financier supplémentaire. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« La contribution du gouvernement du Canada est salvatrice puisque sans celle-ci, ADM n'aurait pu démarrer ce projet qui consiste en la construction d'un bâtiment industriel permettant à STELIA Aéronautique Canada d'effectuer le montage de composantes destinées aux usines d'Airbus assemblant le A-220. Il s'agit d'un joueur important de la chaîne logistique à Mirabel et nous sommes fiers de le soutenir dans ses plans d'expansion qui représenteront un levier majeur pour le développement du site aéroportuaire. Au cours des derniers mois, l'activité cargo à YMX s'est maintenue, et ce, même au plus fort de la crise. Cela confirme l'énorme potentiel de ce secteur d'activité et l'importance de se doter des installations nécessaires pour absorber la croissance des volumes de marchandises importées et exportées. Dans les phases subséquentes du projet, toujours appuyées par le FNCC, ADM s'engage à poursuivre le travail afin de faire croître le rayonnement de l'Aérocité et de ses partenaires, pour le bien de toute la communauté. »

Philippe Rainville,

Président-directeur général ADM Aéroports de Montréal

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 752 milliards de dollars en échanges commerciaux (447,1 milliards de dollars d'exportations et 304,9 milliards de dollars d'importations) en 2019, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2019, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 17,9 % pour atteindre 197,7 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 26,7 % depuis 2015 pour atteindre 125,7 milliards de dollars en 2019.





. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 752 milliards de dollars en échanges commerciaux (447,1 milliards de dollars d'exportations et 304,9 milliards de dollars d'importations) en 2019, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2019, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 17,9 % pour atteindre 197,7 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 26,7 % depuis 2015 pour atteindre 125,7 milliards de dollars en 2019. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

Renseignements: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected], 613-314-0963 ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

