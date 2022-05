DEC accorde une aide financière de près de 430 000 $ au Centre local de développement de la Haute-Gaspésie pour l'élaboration d'un plan de développement récréotouristique.

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 428 746 $ au Centre local de développement (CLD) de la Haute-Gaspésie pour la mise en œuvre d'un plan de développement visant à dynamiser l'offre touristique de la MRC. Il permettra de favoriser des projets à caractère durable et de promouvoir la Haute-Gaspésie comme une destination dynamique, distincte et soucieuse de l'environnement.

Grâce à cet appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, le CLD de la Haute-Gaspésie profitera de la popularité croissante de la Gaspésie auprès des touristes pour mieux structurer le développement de la microdestination. L'organisme optimisera aussi l'accès au territoire par l'amélioration des sentiers et de l'accès aux rivières, l'ajout d'hébergement diversifié quatre saisons, l'amélioration des activités de chasse et de pêche, le soutien aux activités sportives émergentes, l'ajout d'infrastructures de télécommunications, etc.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

« Je suis ravie de l'appui de DEC annoncé aujourd'hui au CLD de la Haute-Gaspésie dans le cadre de ce projet rassembleur. Je n'ai aucun doute que l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique se mobiliseront pour permettre à la MRC de la Haute-Gaspésie de développer tout son potentiel en tant que destination unique et diversifiée. Je suis fière des gens de chez nous qui s'allient pour le développement de notre belle région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« L'aide de DEC était essentielle pour amorcer cet ambitieux projet. Toute l'équipe de DEC et la ministre nous ont appuyés et bien conseillés tout au long de la préparation de notre dossier. La contribution non remboursable issue du Fonds d'aide au tourisme nous permet de nous tourner vers l'avenir et de rêver grand. Notre potentiel est immense et de calibre mondial. »

Guy Bernatchez, président du CLD de la Haute-Gaspésie et préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

« La Haute-Gaspésie est riche en ressources, riche de ses paysages et riche des gens qui l'habitent. Avec ce plan, nous espérons générer des dizaines, voire des centaines, de millions de dollars en retombées économiques. Nous voulons réduire le taux de chômage, augmenter le taux d'emploi, atténuer l'effet de saisonnalité, offrir des emplois de meilleure qualité, améliorer l'attractivité du territoire et notre bilan démographie. »

Simon Deschênes, vice-président du CLD de la Haute-Gaspésie et maire de Sainte-Anne-des-Monts

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur touristique. Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, le CLD de la Haute-Gaspésie pourra se tourner vers l'avenir. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021.

(ISDE), le Fonds d'aide au tourisme fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Un minimum de 50 millions de dollars du budget national du Fonds sera attribué à des projets touristiques autochtones. Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Un montant de 118,7 M$ du Fonds d'aide au tourisme a été alloué à DEC pour l'administrer au Québec.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

