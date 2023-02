La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) obtient une aide financière de 370 000 $ de DEC pour mobiliser le milieu et structurer le développement économique de l'est de l'île.

MONTRÉAL, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la mobilisation, la réflexion et la prise d'engagement entre les acteurs d'un milieu contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, accompagnée de Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 370 000 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Cet appui de DEC lui permettra de mettre en place une démarche visant à rehausser le niveau d'activité économique dans l'est de l'île.

La CCEM est le partenaire fédérateur par excellence pour mobiliser les acteurs clés et mettre en œuvre une vision commune de développement. Les objectifs de sa démarche sont de faire émerger des dizaines de projets porteurs favorisant la transformation du territoire et d'assurer le développement d'une économie diversifiée, innovante et inclusive. Les projets découleront d'un accord de développement de l'est de Montréal, couvrant les axes économique, social et environnemental, signé par les acteurs locaux qui agiront comme porteurs de projets.

Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les organismes et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, dans l'est de Montréal. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités.

Citations

« La démarche qu'entreprend la Chambre de commerce de l'Est de Montréal est une excellente nouvelle pour le développement économique de l'est de l'île. Elle permettra de mobiliser les acteurs de développement vers une vision commune et de faire émerger des projets porteurs et structurants. Je me réjouis que notre gouvernement appuie un projet aussi rassembleur qui favorisera la mise en place de conditions gagnantes pour développer, structurer et diversifier l'économie de l'est de Montréal. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Notre gouvernement a à cœur la vitalité des collectivités. Des organismes comme la Chambre de commerce de l'Est de Montréal déploient constamment des initiatives qui font rayonner leur milieu au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens. Tout comme moi, la population de l'est de Montréal peut et doit être fière de cet impact des plus positifs pour leur région. L'appui de DEC permettra d'accélérer la reprise économique de l'est de Montréal, tout en s'assurant qu'elle soit verte, participative et inclusive. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son appui et sa confiance dans notre capacité à mobiliser les acteurs économiques, sociaux et environnementaux du territoire : grâce à ce financement, nous entendons démontrer l'ampleur du dynamisme déjà présent et donner des ailes aux projets à impacts positifs pour notre région. Nous sommes impatients de travailler avec la communauté d'affaires de l'Est, et toute personne et organisation souhaitant s'y allier. Nous sommes convaincus qu'en œuvrant sur la base d'une étroite collaboration, cette initiative apportera une contribution significative à la croissance économique et renforcera la prospérité de notre région. »

Jean-Denis Charest, président-directeur général , Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias. Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]