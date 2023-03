L'entreprise du Bas-Saint-Laurent obtient une aide financière de 400 000 $ de DEC.

SAYABEC, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance et l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 400 000 $ à TECHÉOL inc. Cet appui de DEC a permis à la PME de faire l'acquisition d'équipements spécialisés comme des plateformes suspendues et des équipements de levage pour réaliser des travaux de réparation en hauteur.

TECHÉOL se spécialise dans la maintenance d'éoliennes. Elle offre un service complet en opérant dans les domaines des composants majeurs (électromécanique), des pales (matériaux composites et fibre de verre) et de l'optimisation. Son expertise s'étend de la mise en service des éoliennes nouvellement installées à la réparation des équipements en service. Grâce à ses nouveaux équipements spécialisés, l'entreprise pourra croître et améliorer sa compétitivité entre autres en diminuant les coûts liés au déplacement des équipements. Le projet lui donnera également l'occasion d'ouvrir de nouveaux marchés, principalement en Ontario et en Alberta.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre mission est d'aider les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives et prospérer. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, TECHÉOL pourra continuer à innover dans un domaine de pointe, qui contribue au développement de technologies vertes, et à consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région du Bas-Saint-Laurent et permettra à l'économie canadienne de demeurer forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cette aide financière contribue à notre vision d'apporter à l'industrie une offre complète et à valeur ajoutée, non seulement en services éoliens, mais également pour l'ensemble des énergies renouvelables. Les propriétaires de parcs et opérateurs de même que les turbiniers pourront bénéficier d'un éventail de services de haut niveau, avec des équipements et technologies de pointe. »

Eric Dugas, copropriétaire et directeur au développement des affaires et à l'innovation, TECHÉOL

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

