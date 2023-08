L'entreprise de la Montérégie obtient une aide financière de 3 200 000 $ de DEC.

HUNTINGDON, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 3 200 000 $ à Maison Russet. Cet appui de DEC lui permettra d'augmenter sa production pour mieux répondre à la demande et conquérir les marchés d'exportation.

Fondée en 2007, Maison Russet est spécialisée dans la production de frites de patates douces surgelées. L'entreprise familiale s'est hissée au 3e rang des plus grands producteurs de frites de patates douces surgelées en Amérique du Nord. L'aide de DEC vise l'amélioration de la compétitivité tout en réduisant l'empreinte carbone de Maison Russet par la modernisation des procédés de fabrication et de manutention de leur usine de Huntingdon.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La vitalité économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement a pour mission d'accompagner les entreprises du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui se présentent. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des secteurs clés de différentes régions du Québec, dont l'agroalimentaire. Des projets comme celui de Maison Russet contribueront à assurer une relance inclusive et à créer de bons emplois à valeur ajoutée dans nos collectivités. Bravo à toute l'équipe pour le succès de cette entreprise florissante! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Maison Russet s'engage depuis ses débuts à être un partenaire stratégique hors pair - pour ses employés, ses clients et ses fournisseurs. Cet investissement va nous permettre de continuer à livrer notre produit de qualité inégalée, de continuer d'investir dans notre équipe et de nous offrir la chance de faire le tout à la maison. »

Leopold Moyen, président et PDG de Maison Russet

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Maison Russet reçoit également une aide de 1 500 000 $ du gouvernement du Québec issue du budget destiné à assurer la poursuite d'initiatives dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 pour l'ensemble du projet, ainsi qu'un prêt de 13 605 000 $ du programme ESSOR géré par Investissement Québec.

