Le gouvernement du Canada continue de progresser dans la réconciliation avec les peuples autochtones en ce qui concerne les appels à l'action sur le sport.

VICTORIA, BC, le 30 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie la création de la Déclaration sur le sport lək̓ʷəŋən (Lekwungen) du Commonwealth sur la vérité, la réconciliation et le partenariat avec les peuples autochtones.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé l'octroi de 70 000 dollars à Jeux du Commonwealth Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Ce financement fournira à Jeux du Commonwealth Canada les fonds dont il a besoin pour planifier, développer et livrer adéquatement la déclaration.

Cette annonce a été faite dans le cadre du Forum de Victoria 2022, « Éliminer les clivages : territoire, vérité et confiance ». Le sport et sa capacité à rassembler les gens malgré leurs différences étaient à l'honneur durant une séance plénière de ce forum annuel, qui vise à engager un dialogue constructif pour déterminer comment éliminer les clivages dans notre société.

La déclaration cherche à tirer parti du pouvoir du sport, des Jeux et du mouvement sportif du Commonwealth pour aborder les questions historiques et actuelles de vérité et de réconciliation. Elle s'appuie sur des partenariats avec des dirigeants communautaires en Australie et au Canada et sur le travail réalisé avec succès lors des Jeux du Commonwealth de 2018 de Gold Coast. Le groupe de travail sur la déclaration du Commonwealth sur le sport autochtone, avec le soutien de Jeux du Commonwealth Canada, consulte les communautés autochtones, les intervenants et les organismes de sport nationaux et internationaux pour rédiger la déclaration. Elle comprendra une déclaration d'engagement de toutes les parties et définira des actions claires qui seront entreprises.

« Être physiquement actif est essentiel à la santé globale d'une personne. Notre gouvernement s'est engagé à améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie de tous les peuples autochtones au moyen de l'activité physique, de l'éducation physique, du sport et des loisirs. Ce faisant, nous voulons répondre aux besoins en matière d'activité physique des peuples autochtones partout au Canada afin de bâtir de meilleures communautés. Je suis reconnaissante à Jeux du Commonwealth Canada qui nous aide à respecter cet important engagement. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet. Le sport renforce l'estime de soi, cultive le leadership et maintient les gens en bonne santé. La déclaration permettra à un plus grand nombre d'Autochtones de participer à des activités sportives et physiques et contribuera à créer des communautés plus fortes et plus saines pour tout le monde. Elle servira également de plan clair sur la manière dont nous pouvons utiliser le sport pour contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones. »



- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« En tant que coprésidente du groupe de travail international de la Déclaration sportive du Commonwealth sur la vérité, la réconciliation et le partenariat avec les peuples autochtones, je suis fière de diriger l'élaboration de cette déclaration visionnaire et orientée vers l'action qui aura une incidence positive à long terme pour les jeunes Autochtones. »



- Ava Hill, directrice, Jeux du Commonwealth Canada

« L'histoire montrera que la Déclaration sportive du Commonwealth sur la vérité, la réconciliation et le partenariat avec les peuples autochtones aura une incidence similaire à celle de la Déclaration de Brighton sur les femmes et le sport (1994). Jeux du Commonwealth Canada est reconnaissant et fier du gouvernement du Canada pour sa vision et sa contribution financière à l'élaboration de cette déclaration. »



- Richard Powers, président, Jeux du Commonwealth Canada

« L'élimination des clivages sociaux, économiques et environnementaux auxquels notre monde est confronté est le principal défi de notre époque. Le sport joue un rôle important dans le rassemblement des gens, et le Forum de Victoria est honoré d'avoir appuyé l'élaboration de cette déclaration. »



- Saul Klein, président du Forum de Victoria et doyen de la Gustavson School of Business de l'Université de Victoria

Jeux du Commonwealth Canada est un organisme national de services multisports qui offre des programmes et des services à la communauté sportive nationale afin de faire progresser le développement du sport au pays. Il est responsable du mouvement sportif du Commonwealth au Canada.

La Déclaration sportive du Commonwealth sur la vérité, la réconciliation et le partenariat avec les peuples autochtones s'harmonise aux priorités de Sport Canada d'appuyer la réconciliation avec les peuples autochtones par le sport.

