Le gouvernement du Canada appuie l'interdiction mondiale du mazout lourd dans l'Arctique

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la protection de l'Arctique et collabore continuellement avec les États membres de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour trouver des moyens de réduire les conséquences environnementales de l'augmentation du transport maritime dans le Nord. Parvenir à un équilibre entre les besoins environnementaux et les répercussions économiques est une question prioritaire pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et le ministre des Affaires étrangères, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé que le gouvernement du Canada appuie l'interdiction du mazout lourd dans les eaux de l'Arctique. Les ministres ont également annoncé la volonté du Canada d'adopter une approche progressive à l'égard de la mise en œuvre de l'interdiction, d'une part, et d'autre part, de poursuivre les discussions avec les pays membres de l'OMI afin de trouver des solutions qui permettront d'apporter des avantages environnementaux tout en tenant compte des réalités économiques des collectivités nordiques, autochtones et inuites.

Transports Canada a réalisé une évaluation de l'impact national de la proposition d'interdiction du mazout lourd dans l'Arctique selon la méthodologie convenue dans le cadre d'une réunion du comité de l'OMI en février 2019. L'évaluation est disponible sur la page web Parlons carburant marin dans l'Arctique. Les internautes sont invités à se prononcer sur la meilleure façon pour le Canada de réduire les risques environnementaux, économiques et sociaux liés à l'utilisation du mazout lourd dans l'Arctique.

Transports Canada a mené et continue de mener des consultations auprès des collectivités autochtones et inuites, de l'industrie, des organisations non gouvernementales environnementales, des gouvernements provinciaux et territoriaux, et d'autres ministères fédéraux au sujet de l'utilisation du mazout lourd dans l'Arctique.

Citation

« En appuyant cette interdiction, le Canada est fier de jouer un rôle de chef de file au sein de l'Organisation maritime internationale et s'engage à continuer de coopérer avec les autres pays, les résidents du Nord et les intervenants du transport maritime afin de contribuer à réduire les répercussions économiques sur les collectivités nordiques. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« En conformité avec le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada et en tant que membre actif de l'Organisation maritime internationale, nous appuyons la coopération internationale en vue de gérer les possibles risques environnementaux associés au transport maritime dans l'Arctique tout en soutenant les collectivités nordiques du Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , d'une partie du nord du Québec, du Labrador et d'une partie du nord du Manitoba pourraient être touchées directement ou indirectement par l'interdiction du mazout lourd dans l'Arctique. La majorité des habitants de ces collectivités est autochtone. Il s'agit principalement d'Inuits, d'Innus et de Cris.

, d'une partie du nord du Québec, du et d'une partie du nord du pourraient être touchées directement ou indirectement par l'interdiction du mazout lourd dans l'Arctique. La majorité des habitants de ces collectivités est autochtone. Il s'agit principalement d'Inuits, d'Innus et de Cris. « Mazout lourd » est un terme générique utilisé pour décrire des carburants à faible coût, de viscosité et de densité élevées, qui restent longtemps présents dans l'environnement en cas de déversement d'hydrocarbures causé par un navire.

Comme le mazout lourd ne s'évapore pas aussi rapidement que d'autres types de carburant, il est plus susceptible de se trouver emprisonné dans la glace, ce qui peut rendre sa récupération particulièrement difficile.

Le mazout lourd est généralement utilisé par les vraquiers desservant des mines, les transporteurs de marchandises diverses et les pétroliers desservant des collectivités.

Le Sous -comité de la prévention de la pollution et de l'intervention (Sous-comité PPR) de l'OMI se réunira du 17 au 21 février 2020 à Londres, en Angleterre.

Liens connexes

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, Twitter, Facebook, YouTube et Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Suivez-nous sur Twitter : @CanadaPE et Aimez-nous sur Facebook : La Politique étrangère du Canada - Affaires mondiales Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Amy Butcher, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700; Syrine Khoury, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires mondiales, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, 343-203-7700, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/