L'organisme de la MRC d'Antoine-Labelle obtient une aide financière de 245 500 $ de DEC.

MONT-LAURIER, QC, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et le développement de produits plus verts contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité de sa visite pour annoncer aujourd'hui une contribution non remboursable de 245 500 $ à la Maison de l'Entrepreneur d'Antoine-Labelle. Cet appui de DEC lui permettra de coordonner la mise en œuvre des actions pour développer un pôle industriel axé sur les bioproduits du secteur forestier.

La Maison de l'Entrepreneur d'Antoine-Labelle est un organisme issu de la mobilisation des acteurs économiques dont l'objectif est de faire de la MRC d'Antoine-Labelle une communauté entrepreneuriale et innovante. Grâce à la contribution de DEC, l'organisme pourra organiser des missions technologiques, économiques et de prospection en lien avec le développement du pôle, développer des partenariats collaboratifs et stratégiques entre les acteurs du secteur, incluant les entreprises et les instituts de recherche, et offrir de l'accompagnement aux promoteurs et organismes en lien avec les objectifs du projet. L'appui de DEC portera spécifiquement sur les honoraires professionnels du coordonnateur de projets et des consultants en innovation.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises du secteur forestier conformément à notre plan de relance économique. En aidant les PME et organismes à devenir plus novateurs et concurrentiels et en soutenant l'innovation pour le développement de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Les PME sont au cœur des efforts d'innovation et soutenir leur croissance est une priorité du plan de relance économique de notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes fiers de contribuer au développement des activités de la Maison de l'Entrepreneur d'Antoine-Labelle. Son apport à la vitalité économique de la région des Laurentides est majeur et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La résilience de notre communauté entrepreneuriale face aux nombreux défis rencontrés ces dernières années nous a permis de maximiser nos réflexes de concertation et de collaboration pour rendre possibles les plus grandes ambitions des entrepreneurs locaux. L'aide du gouvernement du Canada annoncée aujourd'hui confirme une fois de plus que nous avions raison de miser sur la croissance endogène par le soutien à l'innovation. »

Frédéric Houle, administrateur et porte-parole, Maison de l'Entrepreneur d'Antoine-Labelle

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

