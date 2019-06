Le gouvernement du Canada appuie l'élaboration des directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les adultes

Les directives fourniront des renseignements sur les recommandations en matière d'activité physique, de comportements sédentaires et de sommeil

OTTAWA, le 18 juin 2019 /CNW/ - Le maintien d'un mode de vie sain, ce qui comprend un juste équilibre entre l'activité physique et le repos, joue un rôle essentiel dans la santé, le bien-être et la qualité de vie en général des Canadiens, peu importe leur âge. Si l'on accorde beaucoup d'attention aux habitudes saines chez les enfants et les jeunes, il n'y a toujours pas de recommandations en matière d'activité physique, de comportements sédentaires et de sommeil sur une période de 24 heures pour les adultes.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,1 million de dollars à la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) pour appuyer l'élaboration des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les adultes (18 à 64 ans) et des Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les aînés (65 ans et plus). Une fois créées, celles-ci aideront à éclairer les adultes canadiens de tous âges quant aux recommandations sur l'activité physique, les comportements sédentaires et le sommeil pour être en santé.

Grâce à ces directives, les Canadiens comprendront mieux ce qu'ils doivent faire pour avoir une journée plus saine en général en ne mettant plus l'accent sur l'intégration de l'activité physique aux heures d'éveil, mais plutôt sur la connaissance de ce qui constitue une période de 24 heures en santé. Ces directives aideront aussi les professionnels de la santé et les décideurs à appuyer les adultes canadiens de tous âges dans leurs efforts pour atteindre une santé optimale.

Le Canada continue de montrer l'exemple en ce qui a trait à l'étude des liens entre l'activité physique, les comportements sédentaires et le sommeil, et de leur incidence sur la santé. Les nouvelles directives seront les premières au monde à fournir aux adultes et aux personnes âgées des recommandations relatives à l'activité physique, aux comportements sédentaires et au sommeil sur une période de 24 heures.

« Une journée saine, c'est une journée où il y a un juste équilibre entre l'activité, la relaxation et le sommeil - mais, à quoi ressemble ce juste équilibre? En appuyant l'élaboration des directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les adultes et les aînés, nous aidons à compléter le portrait de ce qu'est une journée saine pour les Canadiens de tous âges. Ainsi, les Canadiens pourront faire des choix plus sains et les professionnels de la santé pourront les soutenir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada nous aide financièrement pour élaborer les toutes premières directives au monde en matière de mouvement sur 24 heures pour les adultes et les aînés. Grâce aux fonds octroyés, la SCPE a pu mettre en place un groupe de concertation composé d'experts et dirigé par Robert Ross (Université Queens) qui a entamé le processus rigoureux d'élaboration de directives fondées sur les meilleures données probantes connues. Avoir des directives en matière de mouvement sur 24 heures pour tous les âges est une étape importante qui amènera tous les Canadiens à bouger assez pour améliorer leur état de santé. »

Panagiota (Nota) Klentrou

Présidente du conseil d'administration de la Société canadienne de physiologie de l'exercice

Faits en bref

Le soutien fourni à ce projet s'inscrit dans le cadre de l'approche plurisectorielle de l'Agence de la santé publique du Canada axée sur la collaboration avec des partenaires et sur l'optimisation des investissements provenant de divers secteurs au Canada pour promouvoir les modes de vie sains, tout en se penchant sur les facteurs de risque communs qui sont à l'origine des principales maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiaques et certains cancers.

La SCPE est un organisme bénévole formé de professionnelles et de professionnels qui s'intéressent à la recherche scientifique en physiologie de l'exercice, en biochimie de l'exercice, en condition physique et en santé, et qui s'investissent dans ces domaines. Il traduit les avancées dans la recherche sur la science de l'exercice en promotion de la condition physique, de la performance et de la santé des Canadiens.

Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes (5 à 17 ans) ont été publiées en 2016 et les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans , en 2017.

ont été publiées en les , en 2017. Ces directives, combinées aux Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes (5-17 ans) et aux Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans , viendront compléter l'ensemble des directives scientifiques pour les Canadiens de tous les âges.

et aux , viendront compléter l'ensemble des directives scientifiques pour les Canadiens de tous les âges. Lorsque le tout sera terminé, les quatre directives constitueront un important pilier pour promouvoir les modes de vie sains et pour prévenir les maladies chroniques au Canada et pourront servir de référence pour les professionnels de la santé à l'étranger.

Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques

