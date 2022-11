Le député John Aldag a annoncé un appui financier pour souligner le 150e anniversaire du partenariat entre la Première Nation Kwantlen et le Canton de Langley

LANGLEY, BC, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Il est important que les communautés de partout au Canada aient l'occasion de se rassembler, d'interagir et de célébrer la richesse de leur culture et de leur patrimoine, et qu'elles aient un endroit pour le faire. Le gouvernement du Canada est donc déterminé à continuer à appuyer les projets communautaires et commémoratifs qui favorisent l'engagement des citoyens ainsi que la culture et le patrimoine.

Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, a annoncé l'affectation de 500 000 dollars à la Corporation municipale du canton de Langley pour un projet qui souligne le 150e anniversaire du partenariat entre la Première Nation Kwantlen et le Canton de Langley. Il a fait cette annonce au nom de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

Ce projet permettra de créer une place des arts immersive mettant en valeur les œuvres d'artistes locaux des Premières Nations. Il comprendra deux grands poteaux de maison traditionnels ainsi qu'entre six et huit poteaux plus petits fabriqués avec du bois traditionnel et des matériaux modernes. Conçue conjointement, la place comprendra également du béton peint et estampé, des plantes indigènes et des panneaux d'interprétation mettant en valeur l'histoire commune du canton et de la Première Nation. Le gouvernement du Canada accorde ce financement dans le cadre du volet Fonds des legs du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

« Commémorer notre culture et notre histoire est essentiel à la réconciliation avec les peuples autochtones. Les célébrations du 150e anniversaire du partenariat entre la Première Nation Kwantlen et le Canton de Langley resserreront les liens au sein de la communauté. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les idées et les projets qui mettent de l'avant la culture et l'histoire autochtones et qui contribuent à notre cheminement vers la réconciliation. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de célébrer cette étape importante pour la Première Nation Kwantlen et le Canton de Langley. J'ai hâte que les membres de la communauté puissent profiter de ce nouvel espace où ils pourront découvrir leur patrimoine collectif. »

- John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« Nous sommes heureux de collaborer avec le Canton de Langley à l'aménagement d'une nouvelle place publique. Voilà une belle occasion d'honorer et de célébrer la richesse des cultures autochtones locales - celle de notre communauté de Kwantlen ainsi que celles de nos communautés voisines de Semiahmoo, Katzie et Matsqui. Il s'agit d'un bon pas en avant vers le partage, la compréhension et la yayestel' (collaboration) pour le plaisir de tous et toutes. »

- Cheffe Marilyn Gabriel, Première Nation Kwantlen

« Au cours des 150 dernières années, notre communauté a beaucoup fait pour célébrer ses pionniers et les premiers colons. Par contre, nous ne pouvons en dire autant de la reconnaissance de nos partenaires autochtones.

Ce 150e anniversaire est l'occasion de mettre en lumière notre histoire commune et, en particulier, la façon dont la Première Nation Kwantlen a été un élément indispensable de la croissance et de l'identité du canton de Langley, et continuera de l'être.

Cet appui financier laissera un legs aux générations à venir et vient consolider notre relation avec la Première Nation Kwantlen. »

- Eric Woodward, maire, Corporation municipale du canton de Langley

