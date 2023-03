Le gouvernement du Canada favorise une meilleure accessibilité et une plus grande inclusion au Royal Winnipeg Ballet

WINNIPEG, MB, le 16 mars 2023 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure culturelle du Canada permet d'améliorer l'accès de la population canadienne aux arts et à la culture, contribue à l'économie et donne des possibilités essentielles aux artistes et aux interprètes.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, a annoncé un financement de 2 millions de dollars pour le projet d'agrandissement et de modernisation du campus du Royal Winnipeg Ballet. Ce projet permettra d'améliorer l'efficacité, l'accessibilité, l'inclusion et la sécurité des installations du campus. Il a fait cette annonce au nom de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

L'agrandissement et la modernisation du campus du Royal Winnipeg Ballet comportent des projets de construction et de rénovation et l'achat d'équipement spécialisé à chacune des installations du campus. La construction du nouveau centre d'hébergement pour étudiants est déjà terminée.

Dans le cadre du financement accordé au titre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, Patrimoine canadien appuie des rénovations hautement prioritaires et l'acquisition d'équipement spécialisé dans la phase actuelle du projet. Il met également un accent particulier sur les studios de danse du Royal Winnipeg Ballet et son lieu de représentation publique, le Founder's Studio.

Citations

« Les espaces culturels et les arts de la scène sont des moteurs économiques importants qui soutiennent les communautés et nous permettent de faire rayonner notre patrimoine. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer le projet d'expansion et de modernisation du campus du Royal Winnipeg Ballet afin que les élèves actuels et futurs puissent profiter de studios de danse et d'un campus modernes et sécuritaires qui vont leur permettre de développer leur talent et leur passion. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Le Royal Winnipeg Ballet est une institution très appréciée et respectée qui contribue considérablement à notre scène artistique et économie locales. L'investissement d'aujourd'hui permettra de mieux appuyer les élèves et futurs interprètes de la compagnie et, ce faisant, d'assurer la longévité de notre corps de ballet adoré. Nous sommes fiers de soutenir l'amélioration des studios de représentation publique afin d'accroître l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud

« Les danseurs et les créateurs de danse de tous les âges, niveaux, origines et capacités viennent sur le campus du Royal Winnipeg Ballet pour découvrir, explorer et faire connaître leur talent et leur créativité. Lieu d'inspiration, d'éducation et de réseautage, le campus du RWB est une vitrine en matière de culture et d'arts au Manitoba, et nous sommes extrêmement reconnaissants que le gouvernement du Canada soutienne notre plan d'expansion et de modernisation important. Grâce à la générosité de nos partenaires, nous améliorons l'efficacité, l'accessibilité, l'inclusivité et la sécurité de notre campus pour tous nos danseurs et tous les membres de la communauté. »

- André Lewis, directeur artistique et chef de la direction, Royal Winnipeg Ballet du Canada

Les faits en bref

Fondé en 1939, le Royal Winnipeg Ballet (RWB) se distingue en étant la première compagnie de ballet du Canada et celle dont les activités se poursuivent depuis le plus longtemps sans interruption en Amérique du Nord. L'année 2019 marquait le 80e anniversaire du RWB. En 2020, la division professionnelle de l'école du RWB inspirait de jeunes artistes et les soutenait dans la poursuite de leurs objectifs depuis 50 ans. Aujourd'hui, la division professionnelle de l'école du RWB est réputée aux quatre coins du Canada et du monde pour l'excellence de sa formation en danse.

Depuis 1939, la division récréative de l'école du RWB a apporté une contribution significative aux communautés au Manitoba en offrant un enseignement de la danse de qualité aux danseurs de tous les âges, niveaux et intérêts. Les installations de l'école à la fine pointe de la technologie, situées dans le centre-ville historique de Winnipeg, accueillent plus de 1 500 élèves chaque année qui fréquentent les divisions professionnelles et récréatives de l'école.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistiques, patrimoniaux et créatifs. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Royal Winnipeg Ballet (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819‑994‑9101, 1‑866-569‑6155, [email protected]