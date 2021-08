VANCOUVER, BC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Aider les aéroports à atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada. Celle-ci vise à garantir que le réseau de transport aérien du Canada offre aux Canadiens un choix, une connectivité et un transport aérien abordable. Le réseau d'aéroports de classe mondiale du pays a été soumis à des pressions financières considérables à la suite du déclin spectaculaire des voyages de passagers. Les investissements dans les infrastructures aéroportuaires sont cruciaux pour maintenir la sécurité et la connectivité des voyageurs, des travailleurs des aéroports et des communautés environnantes.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra a annoncé de nouveaux fonds pour soutenir l'aéroport international de Vancouver. Ces fonds aideront l'aéroport à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 et appuieront l'exécution de projets importants liés aux infrastructures de transport à l'aéroport.

Le gouvernement du Canada verse à l'aéroport international de Vancouver un montant pouvant atteindre 38,4 millions de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour des projets d'infrastructures essentielles comme :

des améliorations aux digues et au système de drainage autour de l'aéroport afin d'aider à protéger l'aéroport contre les marées montantes et les tempêtes;

le rallongement de l'aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) afin d'offrir un espace supplémentaire pour permettre aux aéronefs d'arrêter de manière sécuritaire en cas d'urgence ou dans l'éventualité où un aéronef dépasse l'extrémité de la piste.

« Les aéroports du Canada contribuent de façon importante à notre économie et jouent un rôle crucial dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. Ce soutien financier fera en sorte qu'à mesure que le Canada se dirige vers une reprise et un redémarrage des voyages après la pandémie, l'aéroport international de Vancouver sera en mesure d'offrir un accès régional et des services aériens sécuritaires, fiables et efficaces aux résidents et aux travailleurs de Vancouver et des communautés environnantes. »

« Alors que le Canada va de l'avant avec une approche sécuritaire, mesurée et fondée sur le risque pour rouvrir le marché des voyages et du tourisme, l'aéroport international de Vancouver (YVR) joue un rôle essentiel en tant que porte commerciale pour la Colombie-Britannique et ailleurs. Cet important financement fédéral nous permettra de réaliser des projets d'infrastructure essentiels liés à la sécurité et au climat. Nous serons ainsi bien en mesure de continuer à servir notre communauté et à faire prospérer l'économie qui la soutient, alors que tous dans notre région contribuent à rebâtir en mieux au profit de tous les Britanno-Colombiens. »

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 489,6 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté ou à la connectivité des réseaux de transport en commun.

La contribution fédérale aux projets à l'aéroport international de Vancouver représentera jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles des projets, jusqu'à un maximum de 38,4 millions de dollars. L'aéroport assumera le reste du financement des projets.

représentera jusqu'à 50 % du total des coûts admissibles des projets, jusqu'à un maximum de 38,4 millions de dollars. L'aéroport assumera le reste du financement des projets. Introduit pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports fait partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

