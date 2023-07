L'entreprise de Sherbrooke obtient une aide financière de 250 000 $ de DEC.

Soutenir la croissance par l'innovation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 250 000 $ à Imeka (Imeka Solutions inc.).

Cet appui de DEC permettra au chef de file en neuroimagerie de poursuivre sa croissance par la mise en marché de son nouvel outil d'imagerie cérébrale médicale ANDI (Advanced Neuro Diagnostic Imaging). Cette nouvelle technologie fournit aux cliniciens de l'information additionnelle sur la microstructure du cerveau afin d'aider à optimiser la prise en charge des patients aux prises avec des maladies ou conditions du cerveau, entre autres pour les commotions cérébrales, l'Alzheimer et la sclérose en plaques.

Fondée en 2011 par deux professeurs et chercheurs de l'Université de Sherbrooke, Imeka se spécialise en imagerie de la matière blanche du cerveau. Sa technologie de pointe d'IRM (imagerie par résonance magnétique) combine un algorithme exclusif et l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'analyse de la connectivité cérébrale et le diagnostic des maladies neurodégénératives. Son outil d'imagerie cérébrale permettra d'effectuer des tests adéquats afin que les bons patients reçoivent le bon traitement au bon moment.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Aider une entreprise à croître et à innover afin qu'elle puisse faire bénéficier d'une nouvelle technologie importante à la population canadienne, mais aussi à l'étranger, est une priorité pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous appuyons ce projet porteur d'Imeka, dont le succès et les retombées rejailliront sur toute la région de Sherbrooke, mais aussi sur l'économie québécoise et canadienne dans son ensemble. Je suis fière de l'appui de DEC à un tel projet qui contribue à consolider le créneau d'innovation de Sherbrooke, et donc à diversifier notre économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La croissance des entreprises en technologies est essentielle au développement de l'économie des Cantons-de-l'Est et du Québec. L'aide financière de DEC accordée à Imeka permettra à l'entreprise de commercialiser un produit innovant en biotechnologie, de conquérir un nouveau marché de grande échelle pour son produit ANDI et ainsi, de se propulser à un autre niveau de croissance. Je suis ravie du soutien de notre gouvernement à ce projet et de l'impact que ce dernier aura sur le secteur de la santé. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Imeka est honorée d'avoir le soutien de DEC dans la poursuite de ses objectifs d'avoir un impact concret sur la prise en charge des maladies et conditions du cerveau. Cet appui nous permet de faire rayonner la région de Sherbrooke, le Québec et le Canada en rendant possibles nos activités de commercialisation à l'international, principalement aux États-Unis. Nous aspirons à être un acteur de premier plan dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, et la contribution de DEC nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. »

Jean-René Bélanger, président‑directeur général, Imeka

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

