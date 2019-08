Le gouvernement du Canada appuie Folklorama et d'autres festivals au Manitoba

Le gouvernement du Canada accorde un financement à Folklorama et un soutien financier supplémentaire à d'autres festivals et programmes de présentation des arts.

WINNIPEG, le 2 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 100 000 dollars à Folklorama, un festival de deux semaines ayant lieu chaque année à Winnipeg et qui célèbre les diverses cultures du monde et la diversité.

C'est la première fois que Folklorama reçoit un financement du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Dans le cadre de ce festival, qui célèbre son 50e anniversaire en 2019, on retrouve 45 pavillons gérés par des bénévoles et dans lesquels la gastronomie, la musique et la danse traditionnelles sont mises en valeur.

Le ministre Rodriguez a également annoncé que le gouvernement du Canada accorde plus de 1,7 million de dollars en 2019-2020 à 51 autres organismes qui célèbrent la diversité du Manitoba par l'entremise de présentations artistiques, de festivals et d'expositions culturelles dans toute la province.

Ce financement appuiera les célébrations, la promotion des arts et du patrimoine, ainsi que les festivals artistiques et culturels pour les Manitobains et les visiteurs. De telles activités ont une incidence importante sur le secteur des arts et de la culture, ainsi que sur le tourisme et le développement économique.

Les sommes accordées proviennent du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, ainsi que du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le budget de 2019 prévoit des fonds supplémentaires destinés aux arts, à la culture et aux célébrations.

L'investissement accru de plus de 50 millions de dollars annoncé dans le dernier budget appuiera un large éventail d'activités artistiques et patrimoniales, dont des séries de spectacles, des festivals et des célébrations se déroulant partout au Canada.

Les arts et la culture sont essentiels à une société inclusive et sont au cœur de l'économie créative croissante du Canada. Les spectacles et autres expériences artistiques connexes rapprochent les auditoires canadiens et les artistes, en plus de refléter notre diversité culturelle, linguistique et régionale.

Ce financement additionnel renforcera les industries de la culture et de la création; aidera les Canadiens à célébrer la diversité canadienne; et favorisera une plus grande inclusion. Cet investissement permettra de répondre à la demande actuelle et croissante, notamment dans les régions moins bien desservies. Plus de détails seront dévoilés au moment opportun.

Citation

« Les festivals comme Folklorama sont de merveilleuses occasions de célébrer notre culture et notre patrimoine en famille et entre amis, en plus de faire mieux connaitre et apprécier notre diversité culturelle. Ils nous aident à tisser des liens avec nos voisins d'ici et d'ailleurs. Notre gouvernement est fier d'appuyer un si grand nombre de festivals, d'année en année, qui mettent en valeur nos communautés, notre patrimoine et le talent incroyable des artistes et des interprètes, tout en contribuant à l'économie créative partout au pays. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Faits en bref

Les projets sont financés dans le cadre des programmes suivants, qui relèvent de Patrimoine canadien : le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme (volet Événements); Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine; et le Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le volet Événements du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme offre du financement pour des activités communautaires qui favorisent au moins l'un des éléments suivants : la compréhension interculturelle et interconfessionnelle; la mémoire civique et la fierté; le respect d'une saine démocratie; et les célébrations de l'histoire et de la culture d'une communauté, telles que les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes et aux porteurs de culture de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités ou de projets.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Grâce au Fonds du Canada pour la présentation des arts et au programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le gouvernement soutient chaque année plus de 1 350 festivals et activités liés aux arts de la scène, dans plus de 400 communautés du pays.

Le financement accru proposé dans le budget de 2019 pour le Programme des célébrations et commémorations permettra d'élargir la portée et la visibilité de ces journées de célébrations et de souligner la nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

L'investissement supplémentaire de 50,25 millions de dollars sur deux ans (2019-2020 et 2020-2021) annoncé dans le dernier budget sera réparti de la façon suivante :

16 millions de dollars sur deux ans pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts;

pour la présentation des arts; 14 millions de dollars sur deux ans pour le Programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;

20,25 millions de dollars sur deux ans pour le Programme des célébrations et commémorations.

Liens connexes

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Fonds du Canada pour la présentation des arts

FICHE D'INFORMATION

Programme Total Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine 607 400 $ 24 projets Fonds du Canada pour la présentation des arts 1 110 650 $ 27 projets

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP)

Bénéficiaire Projet Ville Montant initial ($) Fonds suppl. accordés en 2019 ($) Montant total ($) Anishnabe Mikinack Kinamakamik. 14e rassemblement annuel Igniting The Fire Parc provincial Whiteshell 26 700 7 600 34 300 Première Nation d'Ebb and Flow Pow-wow 2019 de la Première Nation Ebb and Flow Première Nation d'Ebb and Flow (Eddystone) 39 600 12 000 51 600 Fire & Water Music Festival Festival de musique Fire & Water Music Festival Lac du Bonnet 11 300 4 200 15 500 Graffiti Art Programming Festival de peinture murale et de la culture Wall-To-Wall Winnipeg 39 900 10 100 50 000 Hanover Agricultural Society Foire agricole de Hanover Grunthal 35 500 11 000 46 500 Festival Harvest Moon Festival Harvest Moon Clearwater 15 800 5 200 21 000 Harvest Sun Music & Art Society Festival de musique Harvest Sun Music Fest Kelwood 27 600 9 100 36 700 Homes for the Holidays - Holiday Alley Festival de lumières Holiday Alley (Homes for the Holidays) Selkirk 26 300 4 900 31 200 Icelandic Festival of Manitoba Festival islandais Islendingadagurinn Gimli 19 600 7 200 26 800 Manitoba Agricultural Museum Manitoba Threshermen's Reunion & Stampede Austin 12 000 500 12 500 Morden Corn & Apple Festival Festival Morden Corn & Apple Festival Morden 38 000 11 600 49 600 Musée St-Joseph Museum Festival du patrimoine Montcalm Saint-Joseph 15 100 2 100 17 200 Pas Arts Council Fête de la culture 2019 Le Pas 5 000 1 900 6 900 Portage Potato Festival Festival Portage Potato Festival Portage la Prairie 5 900 1 600 7 500 Pride Winnipeg Festival Festival Pride Winnipeg Winnipeg 33 500 5 900 39 400 Première Nation de Rolling River Pow-wow traditionnel de la Première Nation de Rolling River Première Nation de Rolling River (Erickson) 8 600 4 100 12 700 Première Nation Sagkeeng Jours anniversaires des traités de la Première Nation Sagkeeng Première Nation Sagkeeng (Fort Alexander) 49 800 12 000 61 800 Sainte-Agathe Community Development Festival d'été Cheyenne Sainte-Agathe 7 500 1 200 8 700 Salut voisin / Howdy Neighbour Salut voisin / Howdy Neighbour Notre-Dame-de-Lourdes 5 000 600 5 600 Folies grenouilles de Saint-Pierre-Jolys Folies grenouilles de Saint-Pierre-Jolys Saint-Pierre-Jolys 17 500 6 600 24 100 Steinbach Arts Council Festival des arts et de la culture Summer in the City Steinbach 14 900 10 100 25 000 West End Cultural Centre Festival de rue Ellice Street Festival Winnipeg 2 000 3 200 5 200 Winnipeg Chinese Cultural and Community Centre Corporation Festival de rue Winnipeg Chinatown Street Festival 2019 Winnipeg 5 000 1 200 6 200 Winnipeg Gay and Lesbian Film Society Festival de films REEL PRIDE Winnipeg 7 400 4 000 11 400





Financement total initial Fonds suppl. en 2019 Finance-ment total





469 500 $ 137 900 $ 607 400 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA)

Bénéficiaire Projet Ville Montant ($) Aboriginal Music Manitoba Semaine de la musique autochtone - 2018 et 2019 Winnipeg 35 000 Association culturelle franco-manitobaine Le développement de la diffusion en ruralité manitobaine Winnipeg 43 500 Festival du Voyageur Festival du Voyageur 2020, 2021 et 2022 Winnipeg 99 500 Flin Flon Arts Council Programmes d'arts de la scène 2019-2020 et 2020-2021 du Flin Flon Arts Council Flin Flon 14 500 Gas Station Arts Centre Festival d'humour Winnipeg Comedy Festival Winnipeg 50 000 Golden Prairie Arts Council Volet soutien au programme 2018-2022 Carman 9 500 Groundswell Saison de concerts de Groundswell 2019-2020 Winnipeg 9 000 Jazz Winnipeg TD Winnipeg International Jazz Festival / Saison de concerts de Jazz Winnipeg Winnipeg 75 000 Centre culturel franco-manitobain Soutien à la programmation 2018-2022 Winnipeg 17 000 Le Cercle Molière Le TCM en 2019-2020 - on voit grand! Winnipeg 30 000 Manitoba Arts Network Organisme d'appui à la diffusion, toutes régions du Manitoba Winnipeg 50 000 Manitoba Theatre for Young People Série de spectacles Winnipeg 70 000 Minnedosa Performing Arts Committee Concerts Minnedosa Performing Arts Committee Expressions Winnipeg 3 000 Portage Community Centre Série de concerts Main Stage and Coffee House Portage la Prairie 15 000 Royal Manitoba Theatre Centre Festivals de théâtre expérimental Winnipeg Fringe Theatre Festival de 2018 et 2019 Winnipeg 66 300 Sarasvàti Dramatic Theatre Productions and Repertory FemFest Winnipeg 13 500 Send + Receive: A Festival of Sound, Incorporated Festival de sons send + receive: a festival of sound - v19, v20, v21 et v22 Winnipeg 16 500 Southern Manitoba Concerts Southern Manitoba Concerts Connects Communities Winnipeg 5 500 Storyline Fx Festival international de films pour les enfants de tous âges Freeze Frame International Film Festival for Kids of All Ages Winnipeg 40 000 Burrows Trail Arts Council Série de spectacles Burrows Trail McCreary 4 850 The Steinbach Arts Council Incorporated Série de concerts du Steinbach Arts Council Steinbach 12 000 The West End Cultural Centre Building Bridges: Culture and Community Winnipeg 65 000 The Winnipeg Symphony Orchestra Festival de musique émergente Winnipeg New Music Festival Winnipeg 55 000 Virtuosi Concerts (Mb) VCI Presents Winnipeg 18 000 Winnipeg Centennial Folk Festival Winnipeg Folk Festival et série de concerts Hear All Year Winnipeg 135 000 Winnipeg International Children's Festival Présentation des festivals annuels Kidsfest et Festival of Fools, et divers programmes de cirque social à phases multiples Winnipeg 105 000 Winnipeg International Writers Festival THIN AIR Winnipeg 53 000





Montant total*





1 110 650 $

*La détermination du financement supplémentaire à accorder à ces organismes en 2019 est en cours; les détails seront communiqués en temps opportun.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), communiquez avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca