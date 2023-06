Le financement soutiendra la participation des jeunes Autochtones et contribuera à la célébration de la culture mi'kmaq et d'autres cultures autochtones

PREMIÈRE NATION DE SIPEKNE'KATIK (Nouvelle-Écosse), territoire traditionnel et ancestral mi'kmaq, le 30 juin 2023 /CNW/ - Le sport a le pouvoir remarquable de rallier les gens. Il nous rassemble et nous incite à encourager nos athlètes et nos équipes, il favorise une plus grande inclusion et il contribue à édifier des communautés fortes. Le sport permet également à nos jeunes d'acquérir des compétences et des habitudes qui leur serviront toute leur vie. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) incarnent tous ces avantages pour la jeunesse autochtone.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, a souligné l'octroi de l'appui du gouvernement du Canada de plus de 9 millions de dollars aux JAAN de 2023 à Kjipuktuk (Halifax). Il a souligné cet appui au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Un total de 8,363 millions de dollars des fonds provient du Programme d'accueil de Sport Canada de Patrimoine canadien, tandis que l'APECA a fait une contribution non remboursable de 700 000 dollars.

Les JAAN jouent un rôle important dans le développement des jeunes athlètes autochtones. Ils leur donnent de bonnes occasions d'entraînement et de compétition, en plus d'offrir des expériences culturelles de grande valeur. Pour la toute première fois, les JAAN se tiendront au Canada atlantique. Du 15 au 23 juillet, les Jeux proposeront un programme culturel dynamique, en plus de favoriser les rapprochements entre de jeunes Autochtones de 756 nations du Canada et des États-Unis. Sans conteste, il s'agira d'un vibrant témoignage de l'unité, du patrimoine, de la jeunesse et du sport autochtones.

L'appui financier annoncé concrétise l'engagement du gouvernement du Canada à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, et plus particulièrement à l'appel à l'action numéro 88, lequel demande à tous les ordres de gouvernement de prendre des mesures pour assurer le développement et la croissance à long terme des athlètes autochtones et de maintenir leur appui à l'égard des JAAN.

« Notre gouvernement est ravi d'appuyer les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023! Ils rassemblent des athlètes de sports traditionnels et réguliers. Les Jeux permettent ainsi aux jeunes Autochtones de développer et de mettre en valeur leurs aptitudes athlétiques tout en célébrant leur patrimoine. Le sport et l'activité physique incitent les jeunes Autochtones et leurs communautés à s'épanouir et à réussir. De plus, ils favorisent leur santé et leur bien-être, ils renforcent leur identité et leur fierté culturelles et ils contribuent de manière significative à la réconciliation. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous reconnaissons les riches contributions des peuples et des communautés autochtones à l'édification d'un Canada atlantique fort, novateur et inclusif. Je suis très heureuse que notre gouvernement, par l'intermédiaire de l'APECA, appuie les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023, qui attireront plus de 5 000 participantes et participants autochtones de partout au Canada et aux États-Unis. Cette rencontre sera un moteur important de l'activité économique. De plus, elle nous laissera en héritage une meilleure compréhension de la culture autochtone et elle suscitera une grande fierté chez les nations et athlètes participants. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« En plus de rassembler de jeunes athlètes autochtones en provenance de centaines de nations, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 mettent en valeur les cultures et les traditions autochtones. Les expériences de tourisme autochtone telles que les Jeux sont une excellente occasion de découvrir la richesse des traditions des peuples autochtones et de favoriser une économie autochtone forte et résiliente. Bonne chance à tous les participants et participantes!

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Le sport est l'un des meilleurs moyens pour les jeunes d'apprendre, de gagner en confiance et de nouer des liens avec les autres. Je suis très fier que la Nouvelle-Écosse accueille les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et offre à des milliers de jeunes Autochtones ces occasions inestimables. »

- Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

« L'enthousiasme est palpable pendant que Kjipuktuk (Halifax) et les Premières Nations de Millbrook et Sipekne'katik se préparent à accueillir la plus grande manifestation multisports et culturelle de l'histoire du Canada atlantique depuis les premiers contacts. L'investissement annoncé aujourd'hui contribue grandement à notre objectif, qui est d'offrir une expérience positive aux jeunes Autochtones et de les appuyer. Nous remercions le gouvernement du Canada de son appui et d'avoir aidé notre équipe des JAAN à créer des souvenirs inoubliables pour toutes les personnes qui participeront à ces jeux historiques. »

- Fiona Kirkpatrick Parsons, présidente, Société d'accueil des JAAN de 2023

Le Cercle sportif autochtone a reçu 1,5 million de dollars pour aider les équipes du Canada à faire face à l'augmentation des frais de déplacement des athlètes.

Dans les budgets de 2017 et de 2022, l'enveloppe accordée au financement du sport et des jeunes Autochtones prévue dans les accords bilatéraux provinciaux et territoriaux comprend le financement de programmes culturellement pertinents, le soutien aux organismes sportifs autochtones provinciaux et territoriaux, ainsi que la préparation et les déplacements des équipes des JAAN.

La somme de 100 000 dollars a été allouée aux JAAN par l'entremise du volet Développer le tourisme autochtone au Canada atlantique de l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

L'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) est une mesure pangouvernementale pilotée par Services aux Autochtones Canada qui aide les communautés autochtones à participer à des projets de développement économique complexes.

Les JAAN sont l'un des plus grands rassemblements sportifs et culturels des peuples autochtones en Amérique du Nord. Cette rencontre multisports destinée aux jeunes de 13 à 19 ans met en valeur l'unité, le sport, la culture, la jeunesse, le bénévolat et le travail d'équipe auprès des communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des non-Autochtones.

Les premiers JAAN, qui ont eu lieu en 1990 à Edmonton, en Alberta, ont attiré près de 3 000 participantes et participants. Les Jeux les plus récents, qui ont eu lieu à Toronto en 2017, ont rassemblé environ 3 900 athlètes. Les Jeux de 2020 ont été reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

On attend plus de 5 000 Autochtones provenant de 756 nations du Canada et des États-Unis aux JAAN de 2023. La taille des équipes varie de 8 à 500 participants.

Le programme sportif des JAAN de 2023 comprendra 16 sports, dont 3 sports traditionnels autochtones : le canoë-kayak, la crosse et le tir à l'arc 3D.

Comme la plupart des activités des Jeux se dérouleront dans la région d'Halifax, les Premières Nations mi'kmaq de Millbrook et Sipekne'katik accueilleront respectivement deux sports : le tir à l'arc 3D et la balle-molle.

