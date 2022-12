Les projets soutiendront les personnes qui ont subi, subissent ou risquent de subir de la violence.

CALGARY, AB, le 8 déc. 2022 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le sexe sont de graves problèmes de santé publique qui sont étroitement liés aux problèmes de santé mentale et qui peuvent avoir des conséquences durables pour les survivants et les personnes qui les entourent. Ces problèmes touchent des familles de toutes les régions du Canada et comprennent de nombreuses formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de négligence. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir tous les survivants de violence familiale et de violence fondée sur le sexe et à protéger la santé et la sécurité des personnes qui risquent d'en subir.

Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de plus de 2,5 millions de dollars sur 4 ans pour trois initiatives de l'Université de Calgary qui favoriseront le bien-être mental et physique des personnes qui subissent ou qui risquent de subir de la violence familiale et de la violence fondée sur le sexe.

L'initiative de l'Université de Calgary, « Shift: The Project to End Domestic Violence », recevra 1 026 097 $ pour mettre en œuvre et évaluer « Changing Contexts: The Art of the Nudge » au sein du Service de police de Calgary (CPS). Cette initiative mobilisera 200 membres du CPS afin d'encourager des comportements antiviolents équitables entre les sexes chez les hommes qui travaillent dans des milieux à prédominance masculine. Le projet devrait s'étendre à l'ensemble de l'organisation, et plus tard à d'autres services de police.

Shift recevra également 864 017 $ pour mettre en œuvre, évaluer et mettre à l'échelle « ConnectED Parents », une intervention novatrice de promotion de la santé axée sur la violence dans les fréquentations chez les adolescents. Cette ressource utilisera des groupes de pairs et de brèves interventions fondées sur du texte pour donner aux parents et aux soignants les connaissances nécessaires pour enseigner à leurs jeunes les compétences requises pour établir et maintenir des relations saines.

De plus, la Faculté de travail social de l'Université de Calgary recevra 656 035 $ pour adapter le programme de formation de l'Alberta Men's Network en collaboration avec ses partenaires afin de prévenir et de contrer la violence conjugale chez les hommes noirs ainsi que dans les communautés noires de Calgary et de Toronto. Ce projet communautaire permettra d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de prévention et d'intervention en matière de violence conjugale et d'accroître les capacités de leadership grâce à la formation, au mentorat entre pairs ainsi qu'à la sensibilisation et à la mobilisation des communautés.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en vue de prévenir la violence familiale et la violence fondée sur le sexe, de soutenir les survivants et de briser le cycle de la violence dans les familles et les collectivités d'un océan à l'autre.

« Chaque personne a le droit de vivre en sécurité et à l'abri de la violence, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas la réalité. Le financement annoncé aujourd'hui à Calgary permettra d'aider les personnes qui ont été ou qui risquent d'être victimes de violence familiale et de violence fondée sur le sexe à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour atteindre la sécurité et la stabilité. Cet investissement constitue une avancée importante, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre gouvernement continuera à prendre des mesures contre la violence familiale et la violence fondée sur le sexe et à bâtir un avenir où toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La recherche et le travail que notre faculté effectue en matière de prévention et de lutte contre la violence familiale sont d'une importance capitale pour notre société et notre faculté. Je suis fière et reconnaissante que l'Agence de la santé publique du Canada souligne le travail novateur et révolutionnaire que nous accomplissons grâce à ce financement. Lana Wells et son équipe SHIFT restent des leaders d'opinion en la modification des conditions qui stimulent la violence familiale, tandis que les travaux révolutionnaires de la Dre Patrina Duhaney inciteront les communautés noires à définir les problèmes et les solutions appropriées en matière de prévention de la violence familiale. »

Ellen Perrault, Ph.

Doyenne, Université de Calgary, Faculté du travail social

Faits en bref

Un tiers des adultes canadiens déclarent avoir subi de mauvais traitements dans leur enfance.

La violence familiale a des répercussions sur les relations futures et les générations futures : les enfants qui ont été maltraités, négligés ou exposés à la violence conjugale risquent de subir ou de commettre des actes de violence à l'âge adulte.

Selon l'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, les facteurs de risque de maltraitance des enfants et de violence familiale ont augmenté. Les facteurs de risque comprennent la dépression, le stress parental et la consommation d'alcool. En outre, 5 % des Canadiens ont fait part d'inquiétudes concernant la violence dans leur foyer pendant la troisième vague de la pandémie, entre février et mai 2021.

La campagne 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe se poursuit du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, jusqu'au 10 décembre, Journée des droits de la personne. Cette campagne donne l'occasion à toutes les personnes au Canada de s'élever ensemble contre la maltraitance, d'en parler avec les personnes touchées et de renouveler leur engagement à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

