Nom de l'organisation Titre du projet Montant approuvé Lieu

Première Nation d'Alderville Moving Forward in a Positive Way (Aller de l'avant de façon constructive) 10 000 $ Alderville

Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan Honouring All Spirits (Honorer tous les esprits) 10 000 $ Pikwakanagan

Anishinaabeg of Kabapikotawangag Resource Council Inc. Honouring our Children (Honorer nos enfants) 10 000 $ Sioux Narrows

Atlohsa Family Healing Services Inc. Relighting the Fire of Hope: Orange Shirt Day (Rallumer le feu de l'espoir - Journée du maillot orange) 10 000 $ London

Première Nation de Bearskin Lake National Day for Truth and Reconciliation event (Activité pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 10 000 $ Bearskin Lake

Première Nation de Beaverhouse Cultural Healing (Guérison culturelle) 10 000 $ Kirkland Lake

Blue Mountains Public Library Truth and Reconciliation: Indigenous Perspectives and Community Conversations (Vérité et réconciliation : Perspectives autochtones et conversations communautaires) 5 000 $ Blue Mountains

Première Nation de Brunswick House National Day for Truth and Reconciliation ceremony (Cérémonie pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 7 710 $ Chapleau

Carea Community Health Centre Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Oshawa

Charity House (Windsor) Semaine de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Windsor

Chinese Cultural Centre of Greater Toronto 1000 Lanterns Ceremony (Cérémonie des 1000 lanternes) 10 000 $ Toronto

Chippewas de l'île Georgina Georgina Island Reconciliation Walk and Feast (Marche et fête de la réconciliation sur l'île Georgina) 10 000 $ Sutton West

Première Nation des Chippewas de Kettle et Stony Point Hope and Healing for Our Future (Espoir et guérison pour notre avenir) 10 000 $ Première Nation de Kettle et Stony Point

Première Nation des Chippewas de la Thames Mount Elgin Residential School Orange Shirt Commemoration (Commémoration du maillot orange du pensionnat de Mount Elgin) 10 000 $ Muncey

Church Street School Cultural Centre Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 8 060 $ Aurora

Ville de Milton Art public commémoratif 10 000 $ Milton

Crow Shield Lodge Honouring the Children Sacred Fire (Hommage au feu sacré des enfants) 9 200 $ Cambridge

Cultural Communications Group Inc. Nurturing our Roots: Traditional Pow-Wow Dedicated to Honouring Phyllis Webstad and our Survivors (Cultiver nos racines : Pow-wow traditionnel en hommage à Phyllis Webstad et à nos survivants) 10 000 $ Niagara-on-the-Lake

Première Nation de Curve Lake Gichi-apiitendaagoziwag Kina Binoojiinhyag: Every Child Matters (Chaque enfant compte) 10 000 $ Curve Lake

Première Nation de Dokis La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Première Nation de Dokis

GCT #3 Representative Services La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Kenora

Première Nation de Ginoogaming Regaining Traditional Values and Teachings (Retrouver les valeurs et les enseignements traditionnels) 10 000 $ Longlac

Première Nation de Henvey Inlet Anishnabaewin Circle of Healing for Families with Ceremony and Cultural Teachings (Cercle de guérison Anishnabaewin pour les familles avec cérémonie et enseignements culturels) 10 000 $ Pickerel

Première Nation Hiawatha Honouring our Children (Honorer nos enfants) 10 000 $ Hiawatha

Hotinohsioni Incorporated Brantford Day of Peace and Healing (Journée de paix et de guérison de Brantford) 10 000 $ Brantford

Indigenous Arts Collective of Canada Remember Me Ceremony : A National Day of Remembrance (Souvenez-vous de moi : cérémonie à l'occasion de la Journée nationale du souvenir) 10 000 $ Manotick

Indigenous Peoples Solidarity Group Every Child Matters: National Day of Truth and Reconciliation Ceremony (« Chaque enfant compte » : cérémonie de la Journée nationale de la verité et de la réconciliation) 5 500 $ Toronto

Indigenous Tourism Association of Ontario Weekend de vérité et réconciliation 10 000 $ Aundeck Omni Kaning

Inuit Tapiriit Kanatami Honoring Survivors and their Families for Truth and Reconciliation in Inuit Nunangat (Honorer les survivants et leurs familles pour la vérité et la réconciliation dans l'Inuit Nunangat) 10 000 $ Ottawa

Première Nation indépendante Iskatewizaagegan no 39 Honouring of Our Children, Survivors and our Community Mini Pow-Wow (Honorer nos enfants, nos survivants et notre communauté ‒ Mini pow-wow) 10 000 $ Shoal Lake

Kapuskasing Indian Friendship Centre Coming Together to Remember and Honour (Se rassembler pour soutenir et rendre hommage) 10 000 $ Kapuskasing

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation organisée par One Roof Youth Hub 10 000 $ Kingston

Première Nation de Lac Seul Bikiiwewinig Nindawaashishiiminaanak : Fête de l'automne 10 000 $ Hudson

Université Lakehead Indigenous-led Conversations with Canadians (In memory of indigenous author Lee Maracle) (Conversations entre Autochtones et Canadiens [à la mémoire de l'auteur autochtone Lee Maracle]) 10 000 $ Thunder Bay

Université Laurentienne Sharing the Truth of the Residential Schools as a Guide to Community Reconciliation (Partager la vérité sur les pensionnats comme guide pour la réconciliation communautaire) 10 000 $ Sudbury

Mamawi Together Truth and Reconciliation Survivors Gathering (Rassemblement des survivants ‒ vérité et de réconciliation) 10 000 $ Ottawa

Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario Workshop on making a hand drum and teachings on drumming influence to heal (Atelier sur la fabrication d'un tambour et enseignements sur l'influence du tambour pour guérir) 7 379 $ Midland

Secrétariat de la nation métisse de l'Ontario Honoring and Healing through Métis Decorative Arts: Community Blanket Project (Honorer et guérir grâce aux arts décoratifs métis : Projet communautaire de couvertures) 10 000 $ Toronto

Minogin Gitigaanehs Society Orange Flower Memorial (Mémorial de la fleur orange) 10 000 $ London

Minwaashin Lodge: Aboriginal Women's Support Centre Understanding and Healing from the Impacts of the IRSS through Indigenous Creative Arts Therapies (Comprendre et guérir des effets du système des pensionnats grâce aux thérapies artistiques autochtones) 10 000 $ Ottawa

Mishkeegogamang Journée nationale de la vérité et de la réconciliation « Chaque enfant compte » de Mishkeegogamang 10 000 $ Mishkeegogamang

Première Nation Mississauga Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de Michi Saagiig 10 000 $ Blind River

Mohawk Village Memorial Park Truth and Resilience (Vérité et résilience) 8 356 $ Scotland

Mushkegowuk Council Journée nationale de la vérité et de la réconciliation d'Omushkegowuk 10 000 $ Moose Factory

Na-Me-Res (Native Men's Residence) Honouring Our Children (Honorer nos enfants) 10 000 $ Toronto

Fraternité des Indiens du Canada (maintenant l'Assemblée des Premières Nations) Healing Through Storytelling (Guérir par le conte) 10 000 $ Akwesasne

National Indigenous Health and Wellness Association Healing Hearts Together (Guérir nos coeurs ensemble) 10 000 $ Ottawa

Première Nation de Nipissing Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 9 400 $ Garden Village

Nog-Da-Win-Da-Min Family and Community Services Shingwauk and Garnier Truth and Reconciliation (Shingwauk et Garnier : vérité et réconciliation) 10 000 $ Batchewana First Nation

Nokiiwin Tribal Council Inc. Honouring Our Elders (Honorer nos aînés) 9 055 $ Thunder Bay

Onkwehon:We Midwives Collective Every Child Matters to OMC support campaign (Chaque enfant compte pour OMC - Campagne de soutien) 10 000 $ Akwesasne

Bande indienne de Red Rock Activités pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Lake Helen

Science North Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Science North 10 000 $ Sudbury

Première Nation Serpent River Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de la Première Nation Serpent River 10 000 $ Cutler

Première Nation Shoal Lake no 40 Honorer nos survivants : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Kejick Post Office Shoal Lake

Ska:Na Family Learning Centre Southwestern Ontario ‒ SFLC National Day of Truth and Reconciliation Observances (Sud-ouest de l'Ontario - Observation de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du SFLC) 10 000 $ Windsor

St. Lawrence College of Applied Arts and Technology « Hope and Healing Canada Art Installation » de Tracey-Mae Chambers et activités de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Kingston

Task Force on Peace and Justice Canada Muslim-Indigenous Connection (MIC) - Engaging Muslim Youth in Truth and Reconciliation (Muslim-Indigenous Connection (MIC) - Mobiliser les jeunes musulmans autour de la vérité et de la réconciliation) 9 500 $ Mississauga

The Centre for Indigenous Theatre Remembering Those Who Did Not Make It Home (En souvenir de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux) 10 000 $ Toronto

Ville d'Oakville Path Without End & Firewater Thunderbird Rising (Sentier sans fin et envol de l'oiseau-tonnerre) 10 000 $ Oakville

The Georgian Bay Native Women's Association Truth and Reconciliation: Coming Together (Vérité et réconciliation : Se rassembler) 10 000 $ Midland

The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund Honorons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Toronto

The Junctian Network Inc Diversity, Inclusion and Coming together for Adaptability: National Day for Truth and Reconciliation (Diversité, inclusion et se rassembler pour s'adapter : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) 10 000 $ Brampton

L'Institut Royal d'architecture du Canada Honouring our First Peoples: Commitment to Indigenous Cultural Awareness Training (Honorer nos Premiers Peuples : Engagement envers la sensibilisation à la culture autochtone) 10 000 $ Manotick

Toronto District School Board Niikaaniganaa Zhawenmishinaang (Toutes nos relations, Ayez pitié de nous) 10 000 $ Toronto

Tsi Kionhnheht Ne Onkwawenna Language Circle Ronaterihwayenhstahnòn:ne (Ils étaient partis à l'école) 10 000 $ Territoire mohawk de Tyendinaga

Two Row on The Grand Two Row on The Grand honore la vérité et la réconciliation 10 000 $ Ohsweken

United Way of Bruce Grey Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 2022 8 000 $ Owen Sound

Voice of Men 360 Système des pensionnats 101 10 000 $ London

Première Nation de Wahnapitae Activité à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 10 000 $ Capreol

Première Nation Walpole Island Residential School Survivors Wellness Week (Semaine de bien-être des survivants des pensionnats) 10 000 $ Walpole Island

Première Nation Wasauksing Journée nationale des peuples autochtones 10 000 $ Première Nation Wasauksing

Première Nation de Webequie Pensionnat - Journée de commémoration 2022 10 000 $ Webequie

West Parry Sound Health Centre A Space of Commemoration, Contemplation, and Acknowledgement (Un espace de commémoration, de contemplation et de reconnaissance) 3 750 $ Parry Sound

Wikwemikong Development Commission Holy Cross Mission Residential and Day School Commemoration (Commémoration du pensionnat et de l'externat de la Mission Sainte-Croix) 10 000 $ Wikwemikong

Woodland Cultural Centre Mohawk Institute Residential School Survivor's Gathering (Rassemblement des survivants des pensionnats de l'Institut Mohawk) 10 000 $ Brantford