SURREY, C.-B., le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, Yasir Naqvi, annonce aujourd'hui au nom du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, un financement de plus de 12,6 millions de dollars provenant du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C (FIC) et du Fonds pour la réduction des méfaits (FRM) pour 16 projets qui appuient le travail d'organismes communautaires qui combattent les infections au VIH, à l'hépatite C et aux autres Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS) dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Il est possible de prévenir, de traiter ou, dans bien de cas, de guérir les ITSS. Ces infections demeurent toutefois un important problème de santé publique au Canada, en particulier au sein des communautés autochtones, 2ELGBTQ+, et autres communautés méritant l'équité. Le financement annoncé aujourd'hui inclut une somme de plus de 12 millions de dollars provenant du FIC pour appuyer 15 interventions communautaires de lutte contre les infections au VIH, à l'hépatite C et aux autres ITSS. À titre d'exemple, le programme HIC/HCV Community Integration Support de la société Phoenix Drug and Alcohol Recovery and Education. Ce projet renforcera la capacité des personnes qui sont dans des établissements institutionnels, ou qui en ont sorti récemment, à réduire la transmission des ITSS grâce au dépistage, au soutien par les pairs, aux ateliers éducatifs, et à la mise en relation des individus avec des fournisseurs de services de première ligne pour le traitement et les soins.

Cette annonce inclut également le versement à la société Positive Living North :No khe̅yoh t'sih'en t'sehena Societyd'une somme de 536 739 dollars par l'intermédiaire du FRM pour contribuer à la réduction des cas d'infection au VIH et à l'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. Le programme Awakening Our Strength: A Harm Reduction Outreach Program (Éveiller Nos Forces : Programme de Sensibilisation à la Réduction des Méfaits) mené à Prince George mobilisera des pairs éducateurs en vue de doter, au moyen d'une approche de réduction des méfaits, les populations clés et des publics cibles, de connaissances et de compétences en matière de transmission des ITSS associée aux comportements de consommation de substances.

Le gouvernement du Canada est résolu à travailler en collaboration avec les organismes communautaires, les partenaires autochtones, les provinces, les territoires, les chercheurs, le secteur de la santé et le secteur de la santé publique, de même qu'à les soutenir, pour prévenir les nouvelles infections et appuyer la cible mondiale d'élimination des infections au VIH, à l'hépatite C et des autres ITSS en tant que problèmes de santé publique.

« Les organismes communautaires sont les mieux placés pour déterminer les besoins de leurs communautés et y répondre, et notre gouvernement est là pour les soutenir dans ce travail. Le financement annoncé aujourd'hui soutient des projets qui mobiliseront des personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, de même que des personnes à risque d'infection, afin d'aider les collectivités à combler leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs en vue d'améliorer les résultats en matière de santé pour les personnes vivant au Canada. »

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les contributions des organismes communautaires visant à améliorer la santé des personnes au Canada, et à aider les populations qui sont touchées de manière disproportionnée et dont on sait qu'elles sont plus durement frappées par les ITSS, comme les personnes qui consomment des substances. Les projets annoncés dans le contexte du Fonds pour la réduction des méfaits contribuent aux efforts communautaires visant à réduire la stigmatisation à l'égard de ces populations, à prévenir les nouvelles infections ainsi que les infections récurrentes et à mettre les gens en contact avec des services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. »

« Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et pour améliorer l'accès de tout le monde aux services de prévention, de dépistage et de traitement. Au moyen de ce financement, nous continuerons d'appuyer les organismes communautaires qui jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé sexuelle et l'élimination des infections au VIH, à l'hépatite et aux autres ITSS en tant que problèmes de santé publique au Canada. »

« Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel pour communiquer avec les personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi qu'avec les personnes à risque d'infection, là où elles se trouvent. Ces financements soutiennent des approches locales pour répondre aux réalités auxquelles nous sommes confrontées ici à Surrey et partout en Colombie-Britannique pour améliorer l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et au soutien. »

« Ces investissements essentiels renforceront notre capacité collective grâce à des partenariats communautaires pour faire progresser la prévention, la mobilisation des connaissances, le dépistage, le traitement, et le soutien libre de jugement. Avec des ressources dédiées, les organismes communautaires peuvent se joindre de manière significative aux personnes ayant une expérience vécue ou vivante, pour poursuivre les efforts visant à augmenter la qualité de vie des personnes qui vivent, qui sont à risque, ou affectées par le VIH, l'hépatite C, ou d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). »

En 2022, le gouvernement du Canada a investi 106,4 millions de dollars pour contribuer à la lutte contre les Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS) dans l'ensemble du Canada .

a investi 106,4 millions de dollars pour contribuer à la lutte contre les Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang (ITSS) dans l'ensemble du . Ce financement inclut 46,2 millions de dollars provenant de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada , et 8,9 millions provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C.

, et 8,9 millions provenant du Programme de prévention, de soutien et de recherche concernant l'hépatite C. Au moyen du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la Santé Publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au Canada pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis).

(ASPC) investit 26,4 millions de dollars annuellement à l'appui de projets limités dans le temps (jusqu'à cinq ans) menés partout au pour lutter contre l'infection à VIH, l'hépatite C et les autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. chlamydia, gonorrhée, syphilis). Par l'entremise du Fonds pour la réduction des méfaits, l'ASPC investit sept millions de dollars par année à l'appui de projets limités dans le temps (de trois à cinq ans) menés partout au Canada qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments.

qui contribueront à réduire les cas d'infection à VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel facilitant la consommation, par injection ou par inhalation, de drogues ou de médicaments. Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

