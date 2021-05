Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des initiatives qui encouragent les jeunes Canadiens à se mobiliser et à jouer un rôle actif dans la société

TORONTO, le 21 mai 2021 /CNW/ - Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (sport), a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière totalisant 190 000 dollars à l'organisme BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) afin d'appuyer deux importantes initiatives jeunesse. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Le Forum national des jeunes 2021, sous le thème Des liens plus forts, s'est tenu du 10 au 15 mai et a réuni virtuellement plus de 680 garçons et filles de 14 à 18 ans de partout au pays. Ces jeunes ont ainsi pu se rencontrer grâce à des activités pratiques, à des ateliers interactifs axés sur les quatre principaux piliers : la communauté, l'éducation, le réseautage et la technologie. Un investissement de 90 000 dollars a été accordé par l'entremise du volet Forums Jeunesse Canada du programme Échanges Canada pour tenir cette activité.

Jeunes pour la réconciliation est une initiative de réconciliation menée par les jeunes qui réunira 500 participants de 13 à 30 ans par l'entremise de 10 clubs de BGC Canada. Lors de rencontres dirigées par des pairs, de jeunes autochtones et non-autochtones s'engageront ensemble dans un parcours d'apprentissage et discuteront dans une perspective de vérité et de réconciliation. Une enveloppe de 100 000 dollars a été investie dans cette initiative par l'entremise du programme Les jeunes s'engagent, qui soutient les initiatives visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à sensibiliser les jeunes à l'importance d'être un citoyen actif et engagé.

Citations

« Il est primordial de mobiliser les futurs adultes autour de forums et d'initiatives de ce genre pour qu'ils connaissent et comprennent mieux le Canada et tissent des liens avec leurs pairs. J'encourage tous les jeunes à y participer en grand nombre et à devenir des membres engagés dans leur communauté. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement est fier d'investir dans l'avenir des jeunes canadiens et de faciliter l'établissement de liens entre eux dans le cadre de différentes activités et initiatives qui les inciteront à devenir des citoyens actifs et engagés. Grâce à l'organisme BGC Canada, les jeunes peuvent réaliser pleinement leur potentiel et devenir la prochaine génération de leaders forts et plein de compassion. »

-- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (sport)

« L'annonce d'aujourd'hui est un investissement important pour les jeunes de Don Valley-Nord et de tout le Canada. Grâce à des programmes comme ceux-ci, les jeunes canadiens peuvent entrer en contact avec leurs pairs d'un bout à l'autre du pays, acquérir des compétences en leadership et devenir des citoyens actifs et engagés. »

- Han Dong, député de Don Valley-Nord

« BGC Canada est reconnaissant de cet appui du gouvernement du Canada à deux importantes initiatives : le Forum national des jeunes sous le thème Des liens plus forts et le projet Jeunes pour la réconciliation. Nos clubs sont déterminés à promouvoir le leadership chez les jeunes et le sentiment d'appartenance envers leur communauté, en plus de les aider à acquérir des connaissances sur la vérité et la réconciliation, à se renseigner sur la question et à cheminer en ce sens. Étant au service de 200 000 jeunes partout au Canada, y compris des milliers d'enfants, de jeunes et de familles qui s'identifient comme des Autochtones, des Métis ou des Inuits, nous veillons à offrir des environnements adaptatifs et des possibilités intéressantes aux jeunes leaders autochtones et non autochtones pour qu'ils tracent leur propre voie et réalisent tout leur potentiel, grâce aux précieuses contributions du gouvernement fédéral. »

-- Owen Charters, président-directeur général, BGC Canada

Les faits en bref

L'organisme BGC Canada -- anciennement Repaires jeunesse du Canada -- est au service des jeunes depuis 90 ans, notamment en offrant des programmes parascolaires et extrascolaires durant des périodes cruciales du développement de l'enfant et du jeune. Sa mission consiste à offrir un lieu sûr et bienveillant où les enfants et les jeunes peuvent découvrir de nouvelles possibilités, surmonter des obstacles, nouer des relations positives et se préparer à mener une vie active. L'organisme est composé de 86 clubs établis dans plus de 750 communautés au pays, dans des régions qui en ont le plus besoin, notamment les grands centres urbains, les communautés rurales éloignées et les réserves des Premières Nations.

Forums jeunesse Canada, un volet du programme Échanges Canada, contribue à mieux faire connaître et comprendre le Canada en accordant du financement aux organismes canadiens qui offrent des ateliers et des conférences pour des jeunes -- généralement âgés de 14 à 25 ans -- qui partagent une passion pour l'histoire, les institutions et les enjeux canadiens, les langues officielles, les sports ou les arts.

Le programme Les jeunes s'engagent vise à renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes au Canada au moyen de l'engagement. Dans ce contexte, les jeunes sont définis comme des personnes de 7 à 30 ans. Les principaux résultats attendus sont que les jeunes prennent une part active à la vie de leur communauté et sont sensibilisés à l'importance d'être des citoyens actifs et engagés.

