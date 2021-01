OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Les peuples autochtones se heurtent à des défis uniques en ce qui concerne l'accès aux vaccins contre la COVID-19. Une mobilisation et une planification coordonnées entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les dirigeants autochtones sont essentielles pour appuyer les approches communautaires qui permettront d'assurer l'accès des Autochtones à une immunisation culturellement sécuritaire. La Nation Nishnawbe Aski (la Nation), qui représente 49 communautés des Premières Nations, joue un rôle clé dans ce travail dans le Nord de l'Ontario.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une séance de discussion ouverte virtuelle organisée par la Nation, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a souligné que tous les ordres de gouvernement doivent continuer de collaborer avec les dirigeants, les partenaires et les communautés autochtones pour orienter et appuyer la planification et le déploiement des vaccins contre la COVID-19. Elle a également félicité la Nation pour sa collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux et pour le leadership dont elle a fait preuve en transmettant à ses membres l'information sur les vaccins.

La Nation travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario pour appuyer la distribution en temps opportun des vaccins aux communautés éloignées. ORNGE (le service d'ambulance aérienne et de transport médical de l'Ontario), les Premières Nations, l'autorité sanitaire de la région de Weeneebayko, l'autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout et le personnel des Forces armées canadiennes fournissent un soutien logistique essentiel pour la distribution du vaccin dans le Nord de l'Ontario. Services aux Autochtones Canada collabore pour sa part avec la Nation, les dirigeants communautaires, le gouvernement de l'Ontario, les services de santé publique, les autorités sanitaires autochtones et les organismes de services pour recruter, former et certifier d'autres fournisseurs de soins de santé et du personnel de soutien afin d'administrer les vaccins.

Cette collaboration aide à fournir aux membres des communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario des renseignements opportuns, cohérents, fiables, accessibles et adaptés à leur réalité culturelle afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées au sujet de l'immunisation contre la COVID-19. Parmi ces renseignements, mentionnons l'importance de maintenir les mesures de santé publique, comme le port du masque, le respect des mesures de distanciation sociale (deux mètres), le lavage des mains et l'interdiction des rassemblements, tout au long de la campagne de vaccination.

Citations

« Ce fut un privilège pour moi de me joindre aux gens de la Nation Nishnawbe Aski aujourd'hui, pour leur transmettre de l'information sur le déploiement des vaccins. La vaccination aide à protéger votre communauté en limitant la propagation du virus. Lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez non seulement à votre propre sécurité, mais aussi à celle de votre famille, de vos amis, des Aînés et de votre communauté. Je remercie les dirigeants de la Nation pour leur appui des communautés des Premières Nations dans leur lutte contre la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Je suis ravie d'avoir participé à la discussion ouverte d'aujourd'hui avec la ministre Hajdu, le Grand chef Fiddler de la Nation Nishnawbe Aski, Mae Katt et le Dr Isaac Bogoch, pour discuter de l'importance du vaccin contre la COVID-19. Il s'agit d'un outil important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et pour assurer la sécurité de nos familles et de nos communautés. Pendant le déploiement du vaccin, il est essentiel de rester vigilant et de continuer de suivre les conseils et les mesures de santé. Notre gouvernement continuera d'appuyer les communautés et les partenaires qui plaident en faveur d'une vaccination prioritaire pour les Autochtones. Je souhaite souligner les efforts extraordinaires de la Nation et d'autres communautés des Premières nations dans la protection de leurs membres tout au long de cette pandémie. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Je remercie la ministre Hajdu, Mae Katt et le Dr Isaac Bogoch de s'être joints à nous aujourd'hui. À mesure que le vaccin est distribué dans nos communautés, il est essentiel de fournir à nos membres des renseignements exacts et fiables. Nous tenons à informer tous les membres des communautés sur le territoire de la Nation que le vaccin est sûr et qu'ils peuvent se faire vacciner en toute confiance. La séance d'aujourd'hui s'ajoute aux différentes façons dont nous nous efforçons de répondre aux préoccupations des membres de la Nation au sujet des vaccins. Il est primordial de demeurer vigilants et de contribuer à mettre fin à cette pandémie. Dans cette optique, nous nous efforçons de faire en sorte que ceux qui peuvent recevoir le vaccin y aient accès afin de protéger ceux qui n'y sont pas admissibles. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à cette pandémie. »

Alvin Fiddler

Grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

Faits saillants

En date du 29 janvier 2021, Services aux Autochtones Canada (SAC) sait ce qui suit on compte 299 communautés où la vaccination est en cours (soit pour les groupes prioritaires, soit pour tous les adultes) dans les communautés autochtones des provinces et des territoires.

Les exigences d'expédition, de manutention et d'entreposage du vaccin de Pfizer-BioNTech posent des défis logistiques pour la distribution aux régions éloignées du Nord du Canada . Étant donné que le vaccin de Moderna peut être expédié, manipulé et entreposé par le fournisseur de services logistiques à une température de -20 °C, il est considéré comme un vaccin plus approprié pour la distribution dans les régions éloignées.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

