La PME bénéficiera d'une aide financière de 1 M$ de DEC pour favoriser le développement durable dans les régions du Québec en offrant une alternative écologique aux plastiques polluants.

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a profité de sa visite pour annoncer une contribution remboursable de 1 M$ à BOSK Bioproduits inc. Cet appui de DEC lui permettra d'accroître sa capacité de production par la mise en place d'une unité de fabrication de bioplastiques compostables. L'aide accordée portera sur les frais d'acquisition d'équipements, d'installation, de rodage et de mise en service de cette unité.

BOSK Bioproduits est une PME innovante qui se base sur le modèle de l'économie circulaire pour récupérer des résidus industriels, par exemple des boues biologiques de papetière, et les convertir en bioplastiques compostables. Sa nouvelle unité de fabrication lui permettra d'améliorer sa capacité de production par la sécurisation de sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise pourra ainsi produire elle-même du PHA polyhydroxyalcanoate, composante clé de REGEN™, un bioplastique biosourcé qu'elle a développé. Grâce à cette solution 100 % compostable, BOSK vise une réduction notable des déchets de plastique dans l'environnement.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

« Les PME, par leur capacité d'innover, ont un rôle essentiel à jouer dans la transition verte et dans notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de les soutenir afin qu'elles continuent de développer des solutions durables pour protéger l'environnement, tout en demeurant compétitives. Je suis donc heureuse de l'appui de DEC à BOSK Bioproduits, dont la croissance permettra non seulement le développement économique de la région, mais aussi de garantir une planète plus verte et saine pour les prochaines générations. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Pour contrer la crise climatique, qui est un des défis déterminants de notre époque, nous veillons à ce que nos PME disposent de l'appui nécessaire pour mener à bien leur transition verte afin qu'elles restent compétitives, innovantes et bien équipées pour s'adapter à l'économie de demain. Le financement accordé à BOSK Bioproduits, une entreprise de Québec, lui permettra de mettre en place une solution de rechange 100 % compostable aux plastiques traditionnels. Je suis convaincu que le succès et les retombées de ce beau projet vert rejailliront sur la ville de Québec, le Québec et le Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes profondément reconnaissants envers DEC pour leur généreux soutien. Ce prêt n'est pas seulement un coup de pouce financier, c'est un gage de confiance envers notre mission. La pollution plastique est l'un des défis environnementaux les plus pressants de notre époque. Chaque jour, nous jetons l'équivalent de 2000 camions à ordures dans nos océans et les emballages plastiques représentent la majorité de la production mondiale. Notre engagement chez BOSK Bioproduits est de faire partie de la solution. En tant qu'entreprise fièrement québécoise, nous souhaitons contribuer positivement à l'économie locale et cette subvention nous permet d'accélérer notre production de bioplastiques compostables, marquant une étape significative dans notre parcours vers le développement durable. Nous sommes plus qu'une entreprise; nous sommes une communauté d'innovateurs, animés par la vision d'un avenir plus propre et plus vert pour le Québec et le monde. »

Paul Boudreault, président, BOSK Bioproduits

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

