GATINEAU, QC, le 20 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l'intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Le Programme est conçu comme une mesure exceptionnelle à laquelle les employeurs ont recours lorsque les travailleurs déjà au Canada ne peuvent pourvoir les postes vacants.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé avoir accepté la proposition du gouvernement du Québec visant à cesser temporairement de traiter les nouvelles demandes d'évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) pour le volet des postes à bas salaires du Programme des travailleurs étrangers temporaires dans la région économique de Montréal. Par conséquent, le traitement de ces demandes sera suspendu pendant six mois, à compter du 3 septembre 2024, pour les offres d'emploi situées dans la région économique de Montréal et dont le salaire est inférieur à 27,47 $/heure, soit le salaire horaire médian actuel au Québec.

La région économique de Montréal comprend les municipalités de Baie‑d'Urfé, Beaconsfield, Côte‑Saint‑Luc, Dollard‑des‑Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L'Île‑Dorval, Montréal, Montréal‑Est, Montréal‑Ouest, Mont‑Royal, Pointe‑Claire, Sainte‑Anne‑de‑Bellevue, Senneville et Westmount.

Cette suspension touche toutes les demandes d'EIMT soumises, y compris celles présentées dans le cadre du processus simplifié.

Il existe quelques exceptions, notamment pour les emplois dont le lieu de travail est situé à l'extérieur de la région économique de Montréal, les emplois dont le salaire offert est égal ou supérieur au salaire horaire médian actuel (27,47 $/heure) au Québec, et les demandes d'EIMT reçues avant le 3 septembre 2024. De plus, les employeurs qui présentent une demande d'EIMT pour des postes dans certains groupes de l'industrie du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord ne seront pas touchés, dont ceux des secteurs de l'agriculture, de la construction, la transformation des aliments, l'éducation, de la santé et des services sociaux.

Le gouvernement suivra cette initiative de près, car elle pourrait servir à déterminer les changements à apporter au Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Citation

« Notre gouvernement s'efforce de préserver l'intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires en veillant à ce que les employeurs n'y aient recours que lorsqu'il n'y a pas de travailleurs qualifiés disponibles au Canada pour pourvoir les postes vacants. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à s'adapter au marché du travail en pleine évolution. Le gouvernement travaille de concert avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les règles protègent à la fois les travailleurs canadiens et les travailleurs étrangers temporaires, tout en appuyant l'économie du pays. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Les faits en bref

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires est conçu pour répondre aux variations du marché du travail. Après la pandémie, les besoins étaient élevés, et un certain nombre de changements ont été introduits pour aider les employeurs à satisfaire aux besoins urgents en matière d'emploi. Le marché du travail étant revenu à un état plus équilibré, le Programme est réajusté pour faire en sorte que seuls les employeurs qui ont des besoins manifestes en main-d'œuvre aient accès au Programme.

L'EIMT est un document qu'un employeur canadien peut devoir obtenir avant d'embaucher un travailleur étranger. Une EIMT positive démontrera le besoin de recruter un travailleur étranger. Elle indiquera également qu'aucun travailleur canadien ou résident permanent n'est disponible pour pourvoir l'emploi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la suspension de traiter des demandes d'EIMT pour la région économique de Montréal, veuillez consulter la page Comprendre les autorisations à obtenir pour embaucher un travailleur étranger temporaire du gouvernement du Québec et la page Refus de traiter une demande d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail du gouvernement du Canada .

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 343-573-1846, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]