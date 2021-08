WOOD ISLANDS, PEI, le 13 août 2021 /CNW/ - Pour les communautés locales de l'Est du Canada, les services de traversier sont une composante essentielle de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à de la famille ou d'acheminer des marchandises vers les marchés, le gouvernement du Canada comprend que ces services sont essentiels aux activités économiques et sociales dans la région.

À l'appui des services de traversier au Canada atlantique et dans l'Est du Québec, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, au nom de l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, ont annoncé le renouvellement du Programme de contributions pour les services de traversier pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31 mars 2027.

Ce renouvellement signifie que les services seront maintenus entre :

Saint John (Nouveau-Brunswick) et Digby (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Bay Ferries Ltd (BFL);

(Nouveau-Brunswick) et (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Bay Ferries Ltd (BFL); Wood Islands (Île-du-Prince-Édouard) et Caribou (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Northumberland Ferries Ltd (NFL);

(Île-du-Prince-Édouard) et Caribou (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Northumberland Ferries Ltd (NFL); Îles-de-la-Madeleine (Québec) et Souris (Île-du-Prince-Édouard), liaison exploitée par l'ACCM.

Grâce à cette prolongation, les services de traversier essentiels dans l'Est du Canada continueront de profiter à la population canadienne, tout en appuyant le secteur maritime, en créant des emplois bien rémunérés, en faisant croître la classe moyenne et en jetant des bases solides pour un avenir économique durable au Canada.

« Pour les communautés de l'Est du Canada, l'annonce d'aujourd'hui signifie un accès continu aux services de traversier essentiels. Qu'il s'agisse de la livraison de biens essentiels ou des déplacements locaux, le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer le travail crucial de l'industrie des traversiers. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les traversiers sont indispensables pour nos communautés et notre économie ici à l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à cet investissement à long terme, nous veillons à ce que les résidents de l'Île puissent compter sur les traversiers pour de nombreuses années. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans le renforcement de l'économie de l'Est du Canada alors que nous émergeons de la pandémie du COVID-19. Des investissements comme celui-ci font en sorte que la population canadienne de l'Est, y compris nos travailleurs essentiels, puisse avoir accès aux services essentiels sur lesquels elle compte, qu'il s'agisse de la livraison de fournitures en lien avec la COVID-19 ou des déplacements interprovinciaux, et ce, de façon sécuritaire et efficace. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est déjà engagé à prolonger le Programme de contributions pour les services de traversier jusqu'au 31 mars 2022. La prolongation assurera la continuité des services de traversier dans l'Est du Canada jusqu'au 31 mars 2027. Le gouvernement du Canada a l'intention de renouveler les accords de contribution avec les exploitants de traversiers existants.

En juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il entamerait des négociations de contrat avec Chantier Davie Canada Inc. pour la construction de deux nouveaux traversiers pour remplacer le NM Madeleine et le NM Holiday Island.

À l'été 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il avait attribué un contrat afin d'acheter le NM Villa de Teror (renommé le NM Madeleine II) pour remplacer temporairement le NM Madeleine jusqu'à ce que le nouveau traversier soit prêt à être mis en service. Le NM Madeleine II est entré en service en juin 2021.

