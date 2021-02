Le gouvernement du Canada annonce une aide pour 76 projets communautaires LGBTQ2 qui seront réalisés partout au pays par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2

La ministre Chagger et la ministre Monsef annoncent du financement pour 76 projets communautaires LGBTQ2 au Canada

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à mieux appuyer les personnes LGBTQ2 au Canada et à bâtir une société où tout le monde bénéficie de droits égaux et a la possibilité d'être pleinement et authentiquement soi-même. De concert avec les communautés LGBTQ2 de partout au pays, nous nous employons à consolider les organismes LGBTQ2 et à soutenir leur travail qui est essentiel pour créer un Canada plus équitable et plus délibérément inclusif. C'est pourquoi, dans le budget de 2019, nous avons accordé du financement pour le tout premier fonds du gouvernement du Canada consacré aux organismes LGBTQ2.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, ont annoncé un financement d'environ 15 millions de dollars pour 76 projets communautaires LGBTQ2 de partout au Canada par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2.

Parmi les projets qui visent à renforcer les communautés LGBTQ2 et à promouvoir l'équité pour les personnes LGBTQ2 au Canada, mentionnons :

Renforcer les capacités des personnes 2SLGBTQ+ de Wabanaki grâce à des partenariats autochtones de réseaux intersectoriels et interprovinciaux , projet dirigé par la Wabanaki Two-Spirit Alliance afin d'étendre son soutien aux personnes bispirituelles de la région de l'Atlantique.

, projet dirigé par la Wabanaki Two-Spirit Alliance afin d'étendre son soutien aux personnes bispirituelles de la région de l'Atlantique. Améliorer les communautés d'arrivants pour les réfugiés LGBTQI en Colombie-Britannique , projet dirigé par la Société Rainbow Refugee afin de renforcer les partenariats de collaboration en matière de logement pour les réfugiés LGBTQI.

, projet dirigé par la Société Rainbow Refugee afin de renforcer les partenariats de collaboration en matière de logement pour les réfugiés LGBTQI. Projet de renforcement des capacités de la ligne d'aide pour les jeunes LGBT , projet dirigé par la Lesbian Gay Bi Trans Youth Line, à Toronto , afin de renforcer ses capacités et ses partenariats ainsi que de développer des réseaux de collaboration régionaux.

, projet dirigé par la Lesbian Gay Bi Trans Youth Line, à , afin de renforcer ses capacités et ses partenariats ainsi que de développer des réseaux de collaboration régionaux. Vers une assemblée générale pour la communauté trans du Québec, projet dirigé par Euphorie dans le genre - Fierté trans afin de renforcer ses capacités et de développer un réseau d'organismes qui servent les personnes trans au Québec.

La pandémie de COVID-19 a touché toute la population canadienne, mais elle a eu une incidence disproportionnée chez certains segments de la population, notamment les communautés LGBTQ2. Par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, le gouvernement du Canada reconnaît que le travail de ces organismes est crucial pour améliorer les conditions sociales, économiques et sanitaires des communautés LGBTQ2. Il reconnaît également que ces organismes méritent des investissements ciblés pour renouveler le secteur et assurer sa pérennité, particulièrement pendant cette période difficile. Voir la liste exhaustive des organismes bénéficiaires.

Citations

« Le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 permet de favoriser l'équité pour les personnes LGBTQ2 en aidant le réseau d'organismes du pays à concevoir de nouveaux outils, à rehausser la collaboration et à renforcer le développement des organismes à l'échelle locale. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec et pour la population LGBTQ2, en collaboration avec les organismes communautaires, à combattre la discrimination sous toutes ses formes. Ensemble, nous pouvons rebâtir un Canada encore meilleur et plus délibérément inclusif où tout le monde peut être pleinement et authentiquement soi-même. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Les organismes LGBTQ2 d'un océan à l'autre offrent des services essentiels et œuvrent à édifier un Canada plus égalitaire, notamment durant la pandémie de COVID-19, qui a exacerbé les inégalités et créé des défis supplémentaires pour les personnes LGBTQ2. L'annonce d'aujourd'hui, fruit du tout premier fonds spécialement voué à l'égalité pour les personnes LGBTQ2, aidera les organismes LGBTQ2 à renforcer leurs activités, à multiplier leurs partenariats, à mettre en commun leurs connaissances et à consolider les réseaux au soutien des communautés LGBTQ2 aux quatre coins du pays. Depuis 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a octroyé un appui financier direct de plus de 14 millions de dollars à 64 organismes LGBTQ2 au pays en guise d'appui à leurs travaux essentiels. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire et nous sommes fiers d'œuvrer à leurs côtés afin de les aider à assurer un avenir inclusif riche en occasions pour tout le monde - peu importe les préférences ou l'identité sexuelles -, de sorte que l'ensemble de la population canadienne ait des chances justes et égales de réussir. »

− L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Bien avant la COVID-19, nous reconnaissions que les organismes communautaires LGBTQ2 au pays, quoique résilients, avaient besoin d'un coup de pouce pour renforcer leurs activités, renouveler et perfectionner leurs outils et nouer de nouvelles collaborations avec des organismes apparentés. Le financement est un élément important de la solution, et nous avons apporté ce financement à ces organismes par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 change la donne pour la Wabanaki Two-Spirit Alliance, parce qu'il offre les ressources dont nous avons grand besoin pour renforcer la vocation régionale de notre organisme auprès des personnes bispirituelles. Grâce à cet appui, l'Alliance peut défendre adéquatement ses bénéficiaires, offrir des programmes de partage des connaissances et rehausser ses partenariats avec les organismes 2SLGBTQQIA+ apparentés et avec les fournisseurs de services, afin d'étendre son soutien aux personnes bisprituelles de la région de l'Atlantique. »

- John R. Sylliboy, directeur général par intérim, Wabanaki Two-Spirit Alliance

« La Rainbow Refugee et ses partenaires de la Rainbow Coalition for Refugee forment un filet de sécurité essentiel pour les réfugiés qui ont échappé à la persécution fondée sur le sexe et le genre. Le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 renforce les fondations de nos organismes et nous aide à développer un réseau de solidarité et de soutien plus solide. Cet investissement dans la société civile LGBTQ2 annonce un nouveau niveau d'engagement de la part du gouvernement du Canada pour réaliser l'équité et les droits. Cet engagement doit se poursuivre et se développer jusqu'à ce que tous les membres de nos communautés puissent vivre en sécurité, dans un esprit d'appartenance et de respect.

- Sharalyn Jordan, Ph. D., présidente, société Rainbow Refugee

« Grâce à ce fonds, la Youth Line améliorera ses structures internes afin de former et de soutenir davantage de bénévoles qui offrent du soutien par les pairs en vue de répondre à la demande croissante de notre service d'aide téléphonique. Nous allons également étendre notre présence provinciale et notre portée au moyen de réseaux régionaux, afin de mieux comprendre les besoins des jeunes 2SLGBTQ+ des régions rurales et du Nord de l'Ontario qui n'ont souvent que peu ou pas de soutien, et d'y répondre. »

- Berkha Gupta, responsable de la direction générale, Lesbian Gay Bi Trans Youth Line

« Cela fait trop longtemps que les personnes trans sont mises à l'écart, ces fonds vont enfin permettre de mettre les personnes trans à l'avant-plan et de répondre aux besoins criants en termes de concertation et de mise en commun des savoirs et expertises trans. Euphorie dans le genre lancera une vaste consultation des personnes trans pour faire un état des lieux des besoins et préoccupations des communautés trans. »

- Maxime Faddoul, coordinateur, Euphorie dans le genre - Fierté trans

Les faits en bref

L'appel de propositions dans le cadre du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 a été lancé le 5 mars 2020 et a pris fin le 14 mai 2020.

Dans le cadre de l'intervention liée à la COVID-19, le gouvernement du Canada investit 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif qui ont besoin d'une aide financière pour faire face à la pandémie.

Outre l'investissement de 20 millions de dollars prévu dans le budget de 2019 et visant à soutenir le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes canadiens LGBTQ2, le gouvernement du Canada a aussi procédé aux investissements suivants :

Affaires mondiales Canada a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars pour améliorer la situation socioéconomique des personnes LGBTQ2 dans les pays en développement.

La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme comprend des investissements majeurs pour soutenir des festivals de la fierté partout au Canada .

. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé un soutien accru pour les réfugiés LGBTQI qui fuient la violence et la persécution par l'entremise du Rainbow Refugee Assistance Partnership.

Patrimoine canadien a mis de côté deux millions de dollars sur deux ans dans le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine en vue de soutenir des rendez-vous de la fierté et LGBTQ2.

Le 27 novembre 2020, le gouvernement du Canada a donné le coup d'envoi au sondage LGBTQ2 et à la mobilisation autour du tout premier Plan d'action LGBTQ2 du Canada visant à cheminer vers l'équité et une vie meilleure pour les personnes LGBTQ2 au Canada.



Document d'information

Le 11 février 2021

Consolider l'avenir des organismes communautaires LGBTQ2

Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2

Le gouvernement du Canada est déterminé à mieux appuyer les personnes LGBTQ2 au Canada et à bâtir une société où tout le monde bénéficie de droits égaux et a la possibilité d'être pleinement et authentiquement soi-même.

Par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 , le gouvernement du Canada continue de consolider l'avenir d'organismes communautaires LGBTQ2 en investissant près de 15 millions de dollars dans 76 projets qui visent à soutenir le renforcement de leurs capacités.

Liste des organismes ayant bénéficié d'un soutien au Canada

National

Organisme : Centre Interligne inc.

Titre : Interligne : le phare pancanadien des personnes LGBTQ+

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et le réseau du Centre Interligne en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : développer des outils pour augmenter l'efficacité en matière de gouvernance, de gestion (administration, finances, ressources humaines) et de philanthropie; établir des partenariats afin de mieux joindre et servir les communautés francophones canadiennes hors Québec; et améliorer les outils actuels pour mieux joindre et servir les communautés anglophones du Québec.

Région : National

Somme allouée : 362 185 $ Organisme : Community-Based Research Centre Society

Titre : Renforcement des capacités afin d'acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de la recherche en lien avec la communauté

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de la Community-Based Research Centre Society à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, il s'agira d'enrichir la banque d'éléments de preuve, de données, de renseignements et de sources de connaissances en évaluant les besoins et l'environnement, en renforçant les capacités de gestion par la gouvernance et la planification stratégique par le conseil d'administration, en renforçant la collaboration entre les organismes en créant des ressources, une série de formations et du matériel, qui seront ensuite distribués.

Région : National

Somme allouée : 363 671 $ Organisme : Egale Canada Human Rights Trust

Titre : Plateforme de recherche LGBTQI2S d'Egale National

Description : La prolongation de ce projet permettra de peaufiner les connaissances sur le secteur et d'obtenir des données, de consolider les réseaux, de faire progresser l'intersectionnalité et de doter l'organisme des capacités internes en matière de ressources humaines et de planification stratégique. Ces objectifs seront atteints en étendant et en consolidant son comité consultatif national d'universitaires sur les questions LGBTQI2S, en effectuant des recherches essentielles portant sur des enjeux clés et en comblant les besoins de l'organisme sur le plan des ressources humaines et de la planification stratégique.

Région : National

Somme allouée : 400 000 $ Organisme : Enfants transgenres Canada

Titre : Consolider nos forces pour mieux soutenir les jeunes trans canadien.ne.s

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux d'Enfants transgenres Canada en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Les activités suivantes permettront d'atteindre les objectifs du projet : appuyer la capacité de gestion par une planification stratégique triennale, des consultations stratégiques et l'embauche de personnel supplémentaire; et renforcer la collaboration entre les organismes par une campagne communautaire de réseautage pancanadienne.

Région : National

Somme allouée : 363 545 $ Organisme : Fierté Canada Pride

Titre: Renforcement des capacités dans les organismes de Fierté Canada

Description : La prolongation de ce projet vise à poursuivre la croissance de l'organisme et à fournir aux membres de Fierté de l'aide et des services, y compris des microsubventions, une rencontre nationale, un rendez-vous national de la Fierté et des ateliers sur la collecte de fonds et la rédaction de demandes de subventions.

Région : National

Somme allouée : 400 000 $ Organisme : Fondation Émergence Inc.

Titre : Projet de développement des capacités de la Fondation Émergence

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et le réseau de la Fondation Émergence en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : réaliser une révision complète, majeure et en profondeur de la structure de gouvernance; évaluer la structure et le mode de financement de la fondation; réaliser une planification stratégique; mettre à jour et produire de nouvelles politiques et directives; et produire et opérationnaliser un plan d'action formalisant le réseau pancanadien.

Région : National

Somme allouée : 195 000 $ Organisme : Pan-Canada ILGA pan-canadien (PCIpc)

Titre : Renforcement de la capacité de PCIpc

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de l'ILGA pancanadien (PCIpc) pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, une structure de gouvernance efficace sera mise en place, des partenariats nouveaux et renforcés seront établis avec les organismes LGBTIQ2 afin de consolider le secteur LGBTIQ2 sans but lucratif, et l'adhésion de nouveaux membres sera élargie et le financement diversifié.

Région : National

Somme allouée : 25 000 $ Organisme : Rainbow Refugee Society

Détails à suivre Organisme : The Enchanté Network

Titre : Renforcement des capacités d'Enchanté : un réseau de centres 2SLGBTQ+ du Canada

Description : La prolongation de ce projet vise à poursuivre la croissance de l'organisme en améliorant ses pratiques en matière de communication, en traçant, en évaluant et en communiquant les renseignements sur les ressources de ses membres, en accordant des microsubventions et des services de soutien à ses membres, et en encourageant le réseautage et la collaboration entre les centres de services LGBTQ2.

Région : National

Somme allouée : 700 000 $ Organisme : 2 Spirits in Motion Foundation

Titre : Élaborer la capacité organisationnelle de la 2 Spirits in Motion Foundation

Description : La prolongation du projet permettra d'étendre les capacités de l'organisme à mener des activités clés grâce à une gouvernance accrue, à un réseautage, à une collaboration et à des mesures de sensibilisation auprès des personnes bispirituelles du Canada .

Région : National

Somme allouée : 400 000 $





Région de l'Atlantique

Nouveau Brunswick Organisme : Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love Inc.

Titre : Visibilité des communautés LGBTQ+ dans les régions rurales et francophones du Nouveau‑Brunswick

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux de l'organisme le Rendez-vous de la fierté Acadie Love Inc. en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de la gestion par l'entremise d'un plan stratégique, opérationnel et financier; renforcer la capacité de ses employés; renforcer la collaboration entre les organismes LGBTQ2 dans la région; accroître la capacité du secteur LGBTQ2; et sensibiliser les populations francophones à la présence et aux enjeux des communautés LGBTQ2 en milieu minoritaire francophone.

Région : Nouveau-Brunswick

Somme allouée : 243 886 $ Organisme : Fierté Fredericton Pride

Titre : ConneQT NB

Description : Ce projet renforcera les capacités ainsi que les réseaux de Fierté Fredericton Pride Inc. en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en renforçant les capacités internes de l'organisme, en renforçant la collaboration entre les organismes par l'entremise de la mise sur pied d'un réseau provincial des organismes LGBTQ2 et en développant l'ensemble des capacités du secteur LGBTQ2 par la tenue d'activités et d'ateliers.

Région : Nouveau-Brunswick

Somme allouée : 161 604 $ Organisme : Chroma

Titre : Renforcement des capacités des membres LGBTQ2S+

Description : Ce projet renforcera les capacités ainsi que les réseaux de Chroma afin de faire avancer l'égalité des personnes LGBTQ2 en devenant un organisme légalement constitué; en resserrant la collaboration entre les organismes; et en élargissant l'accès à des éléments de preuve, à des données, à des renseignements et à des sources de connaissances. Cet objectif sera également atteint en améliorant l'accès à des possibilités de financement en perfectionnant les connaissances ainsi que le savoir-faire en rédaction de demandes de subventions.

Région : Saint John (Nouveau-Brunswick)

Somme allouée : 21 563 $





Terre-Neuve-et- Labrador Organisme : Quadrangle LGBTQ Community Centre Inc.

Titre : Projet de capacité et de réseau de Quadrangle NL

Description : Ce projet renforcera les capacités du Quadrangle LGBTQ Community Centre afin de faire avancer l'égalité des personnes LGBTQ2 en renforçant la gouvernance de l'organisme et la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en dressant un plan stratégique, en élaborant une stratégie pour la santé financière de l'organisme et en créant un réseau de collaboration provincial.

Région : Terre-Neuve-et- Labrador

Somme allouée : 237 332 $ Organisme : Wabanaki Two Spirit Alliance

Titre : Renforcer les capacités des personnes 2SLGBTQ+ de Wabanaki grâce à des partenariats de réseaux interprovinciaux, intersectoriels et dirigés par des Autochtones

Description : Ce projet renforcera les capacités ainsi que les réseaux de la Wabanaki Two Spirit Alliance (W2SA) afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Cet objectif sera atteint en renforçant les capacités de gestion; en améliorant l'expertise technique ainsi que les approches fondées sur des données probantes; en augmentant les capacités intersectorielles des organismes autochtones et non autochtones LGBTQS2+ et des communautés autochtones; et en resserrant la collaboration grâce à des initiatives axées sur la création d'un réseau interprovincial, sur le partage des ressources, sur la planification de la revendication à l'échelle régionale et sur le partenariat, qui comprennent des formations sur la recherche et sur la sensibilisation culturelle.

Région : Territoires des Abénaquis, qui englobent la région de l'Atlantique Nord-Est ( Micmac , Wolastoq, Pescomody), y compris l'État du Maine ( Penobscot , Abénaquis), la région de Gaspé au Québec ( Micmac , Abénaquis) et Terre-Neuve-et- Labrador ( Micmac , Innu et Inuit).

Somme allouée : 299 429 $



Nouvelle-Écosse Organisme : The Lesbian Gay Bisexual Youth Project Society

Titre : Passage vers la résilience : Créer des ressources pertinentes sur le plan culturel pour les jeunes 2SLGBTQ+ sous-représentés

Description : Ce projet renforcera les capacités et améliorera les réseaux de la Lesbian Gay Bisexual Youth Project Society en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Ces objectifs seront atteints en renforçant les capacités de gestion au sein de l'organisme ainsi que la capacité et l'expertise technique du secteur au moyen de consultations et de formations; en améliorant l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances grâce à l'évaluation des besoins des collectivités; et en renforçant la collaboration entre les partenaires communautaires.

Région : Nouvelle-Écosse

Somme allouée : 280 500 $ Organisme : Truro Pride Society

Titre : Établir la Fondation pour la Truro Pride Society

Description : Ce projet renforcera les capacités ainsi que les réseaux de la Truro Pride Society afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Cet objectif sera atteint en renforçant les capacités de gestion et en resserrant la collaboration entre les organismes en formant des partenariats et des réseaux et en partageant les connaissances.

Région : Truro (Nouvelle-Écosse)

Somme allouée : 17 204 $





Île-du-Prince-Édouard Organisme : PEERS Alliance Inc.

Titre : Renforcer les capacités pour offrir un meilleur service aux communautés insulaires

Description : Ce projet renforcera les capacités ainsi que les réseaux de la PEERS Alliance en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en perfectionnant les compétences et les connaissances de l'organisme et des partenaires sectoriels, ainsi qu'en élaborant un plan stratégique, un plan de communication et un plan de diversification des fonds.

Région : Île-du-Prince-Édouard

Somme allouée : 279 076 $





Région du Nord

Territoires du Nord-Ouest Organisme : Rainbow Coalition of Yellowknife

Titre : Faire croître Rainbow

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de la Rainbow Coalition of Yellowknife pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, il s'agira de dresser un plan stratégique quinquennal, de rehausser la gouvernance exercée par le conseil d'administration; de se doter d'une capacité de gestion; d'assurer la viabilité à long terme en créant des ateliers et des modules de formation selon le principe de la rémunération des services; d'élaborer et de diversifier les outils, le matériel et une plateforme de ressources en ligne; de s'impliquer auprès des communautés autochtones et de les consulter; et d'améliorer l'accès aux possibilités de financement en peaufinant les connaissances et l'expertise.

LGBTQ2

Région : Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Somme allouée : 304 925 $





Nunavut Organisme : Espaces positifs Nunavut

Titre : Renforcement des capacités, qualités de chef des personnes 2LGBTQ et développement des ressources au Nunavut

Description : Ce projet permettra d'accroître la capacité et les réseaux de l'organisme Espaces positifs Nunavut afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Nous y parviendrons en renforçant la collaboration entre les organismes, en établissant des réseaux et en partageant les ressources. De plus, l'organisme améliorera l'accès aux sources d'information et de connaissances.

Région : Iqaluit ( Nunavut )

Somme allouée : 100 000 $





Yukon Organisme : Queer Yukon Society

Titre : Plus forts ensemble : Renforcement des capacités du First Community Pride Centre du Yukon

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de la Queer Yukon Society pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il sera réalisé grâce à l'élaboration d'un programme stratégique, au renforcement des capacités de gestion des cadres et des membres du conseil d'administration, à l'établissement de structures de gouvernance organisationnelle claires, à la viabilité financière à long terme, au resserrement des collaborations, à la création de réseaux entre les organismes ruraux et nationaux, ainsi que grâce à la formation d'une capacité bilingue au centre de la Fierté LGBTQ2.

Région : Whitehorse ( Yukon )

Somme allouée : 337 346 $





Région de l' Ontario Organisme : The Bridge

Titre : Officialisation de la structure organisationnelle de l'organisme The Bridge

Description : Ce projet permettra de renforcer la capacité de l'organisme The Bridge pour promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en identifiant les principales parties prenantes afin de les mobiliser, en réalisant des analyses du contexte, en examinant l'incorporation, les politiques et les règlements municipaux, l'officialisation, et en renforçant la capacité pour assurer la santé opérationnelle de l'organisme.

Région : Brantford ( Ontario )

Somme allouée : 24 250 $ Organisme : Hamilton Trans Health Coalition Inc.

Titre : Bâtir un partenariat entre la communauté et les fournisseurs de soins primaires de réassignation sexuelle

Description : Ce projet renforcera les capacités de la Hamilton Trans Health Coalition Inc. à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 en renforçant la collaboration entre les membres de la coalition et les fournisseurs de soins (en particulier les médecins de famille); en améliorant l'accès aux éléments probants, aux données, à l'information et aux sources de connaissances; en élaborant un programme de mentorat pour les professionnels du système de soins de santé; en amplifiant la capacité du secteur dans son ensemble; en faisant progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce à une approche intersectionnelle; en fournissant aux professionnels de la santé la base de connaissances nécessaire pour répondre aux besoins de santé des personnes transgenres, de divers genres et non binaires; et en assurant la viabilité à long terme grâce à un soutien formalisé, au mentorat et à l'apprentissage requis.

Région : Hamilton ( Ontario ) Somme allouée : 90 100 $ Organisme : SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space

Titre : Accroître la capacité organisationnelle de l'espace communautaire SPECTRUM

Description : Ce projet renforcera les capacités du SPECTRUM Waterloo Region's Rainbow Community Space à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 en améliorant la gouvernance du conseil d'administration; en développant un plan stratégique; et en se concentrant sur la durabilité, la relève et la planification financière. Le projet augmentera également l'accès aux éléments probants, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances grâce à une analyse de l'environnement pour évaluer les besoins de la communauté; et renforcera les capacités en offrant une formation axée sur les compétences ainsi que des possibilités de formation sur la sensibilité.

Région : Kitchener ( Ontario )

Somme allouée : 279 782 $ Organisme : Generous Space Ministries

Titre : Renforcement des capacités pour soutenir les personnes LGBTQ2+ survivantes des efforts de changement de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre (ECOSIEG)

Description : Ce projet permettra de renforcer la capacité de l'organisme Generous Space Ministries à promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en renforçant la capacité de gestion par la planification stratégique, en améliorant l'accès aux possibilités de financement grâce à des connaissances et à une expertise accrues en matière de rédaction de subventions et à une plus grande diversification des sources de financement, en améliorant la capacité du secteur dans son ensemble grâce à de meilleures compétences de base de l'organisme, en améliorant l'accès aux éléments probants, aux données, à l'information et aux sources de connaissances obtenus des recherches communautaires; en améliorant la capacité de gestion des ressources humaines au moyen de stratégies de recrutement, de formation et de maintien en poste; et en renforçant la collaboration entre les organismes.

Région : Mississauga ( Ontario )

Somme allouée : 144 821 $ Organisme : Refuge arc-en-ciel de la capitale

Titre : Renforcement des capacités

Description : Ce projet renforcera les capacités du Refuge arc-en-ciel de la capitale à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Cela sera réalisé en renforçant les capacités organisationnelles et de gestion de l'organisme pour qu'il devienne une entité juridique plus forte avec une gouvernance démocratique.

Région : Ottawa ( Ontario )

Somme allouée : 283 100 $ Organisme : JusticeTrans

Titre : Amélioration des connaissances et renforcement des capacités en matière d'accès à la justice pour les personnes trans

Description : Ce projet renforcera la capacité de JusticeTrans à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, il renforcera les capacités de gestion en établissant une gouvernance, une planification stratégique et en améliorant l'expertise technique; en améliorant l'accès aux possibilités de financement grâce à des connaissances et à une expertise accrues en matière de rédaction de demandes de subvention; en accentuant l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances pour évaluer les besoins de la communauté; et en renforçant la collaboration entre les organismes par l'échange de ressources.

Région : Ottawa ( Ontario )

Somme allouée : 338 716 $ Organisme : Kind Space

Titre : Laboratoires sécuritaires

Description : Ce projet renforcera la capacité de Kind Space à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, une analyse de l'environnement des besoins actuels en matière de sécurité sera réalisée, et le personnel et les bénévoles seront mieux à même de traiter les conflits, les préjudices et la violence dans les communautés LGBTQ2 grâce à l'utilisation de pratiques de justice holistiques.

Région : Ottawa ( Ontario )

Somme allouée : 99 087 $ Organisme : Initiative pour le mieux-être des hommes gais d' Ottawa (MAX Ottawa )

Titre : Renforcer la capacité de MAX Ottawa (ayant pour nom Initiative pour le mieux-être des hommes gais d' Ottawa ) à mettre en œuvre son plan stratégique de 2019-2022

Description : Ce projet renforcera la capacité de l'Initiative pour le mieux-être des hommes gais d' Ottawa (nom d'exploitation MAX Ottawa ) à faire progresser les soins aux hommes gais, bisexuels, transsexuels, queer et bispirituels dans la région de la capitale nationale. Pour ce faire, on effectuera une analyse de l'environnement auprès des acteurs régionaux et on étudiera des interventions sanitaires fructueuses mises en place dans d'autres centres urbains dans le but d'améliorer les résultats sanitaires de la population prioritaire; on élaborera une stratégie de développement et de collecte de fonds; et les partenariats et la collaboration seront renforcés.

Région : Ottawa ( Ontario )

Somme allouée : 220 410 $ Organisme : Kemptville Pride

Titre : Créer un poste de directeur général pour établir une structure organisationnelle

Description : Ce projet renforcera la capacité de Kemptville Pride à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, l'organisme embauchera un directeur général qui sera responsable de mener une analyse environnementale et de concevoir un plan stratégique et de gouvernance pour l'organisme.

Région : Oxford Mills ( Ontario )

Somme allouée : 93 471 $ Organisme : Cercle de Jeunes Rainbow GTA

Titre : L'affirmation de notre identité par le développement de nos capacités

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité du Cercle de Jeunes Rainbow en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : enregistrer l'organisme comme un organisme sans but lucratif, améliorer la gouvernance organisationnelle et assurer la stabilité financière. L'organisme recrutera au moins 15 jeunes LGBTQ2 qui feront partie du personnel permanent.

Région : Pickering ( Ontario )

Somme allouée : 24 770 $ Organisme : Rainbow Klub

Titre : Développement des capacités et de la gouvernance du Rainbow Klub

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux du Rainbow Klub pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 par le développement du conseil d'administration, la planification stratégique, la demande de statut d'organisme sans but lucratif et le développement des compétences.

Région : Sault Ste. Marie ( Ontario )

Somme allouée : 25 000 $ Organisme : OUTniagara Community Network for Sexual and Gender Diversity

Titre : Informé, inclusif, indivisible : Assurer l'avancement collectif de l'égalité des 2SLGBTQ+ au Niagara

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux de OUTniagara Community Network for Sexual and Gender Diversity en vue de promouvoir l'égalité des personnes 2SLGBTQ en améliorant l'accès aux éléments de preuve et aux connaissances sur les défis et les obstacles liés à la communauté 2SLGBTQ+ grâce à une évaluation des forces et des besoins de la communauté; en renforçant les capacités collectives par le développement des compétences; et en renforçant les capacités de gestion par la gouvernance et la planification organisationnelle et stratégique.

Région : St. Catharines ( Ontario )

Somme allouée : 299 941 $ Organisme : Senior Pride Network of Niagara

Titre : Incorporation et développement de l'infrastructure du SPNN

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité du Senior Pride Network of Niagara (SPNN) en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en mettant sur pied une équipe de direction efficace; en constituant légalement l'organisme; en accroissant la capacité de sensibilisation par la création d'un site Web et de plateformes de communication; et en répondant aux besoins opérationnels de l'organisme.

Région : St. Catharines ( Ontario )

Somme allouée : 24 400 $ Organisme : Thunder Pride Association

Titre : Construire des ponts - Expansion et évolution de l'association Thunder Pride

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de l'association Thunder Pride pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, l'association recrutera et embauchera du personnel pour le programme, concevra une évaluation des besoins et en diffusera l'information, créera des ressources de formation axées sur les données et offrira des formations, des études et des évaluations en plus d'assurer le recrutement des membres du comité consultatif du projet et de les épauler.

Région : Thunder Bay ( Ontario )

Somme allouée : 20 265 $ Organisme : Fierté Timmins Pride

Titre : Renforcement des capacités

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de Fierté Timmins Pride pour faire progresser l'égalité des personnes 2SLGBTQ+. Pour ce faire, une évaluation des besoins sera réalisée afin de déterminer les lacunes des services communautaires actuels dans le nord-est de l' Ontario et de faire ainsi progresser l'égalité LGBTQ2 grâce à une approche intersectionnelle, comme la race, l'âge et la langue officielle.

Région : Timmins ( Ontario )

Somme allouée : 125 000 $ Organisme : 519 Church Street, Community Centre faisant affaire sous le nom The 519

Titre : Nous sommes partout : établir une armée de gens passionnés pour demain (Army of Lovers)

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux du 519 pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2S. Il sera réalisé en mettant en œuvre un système efficace de gestion des données, pour assurer le suivi et l'analyse des données organisationnelles; en développant une campagne de sensibilisation en ligne « Army of Lovers », pour soutenir l'engagement numérique des personnes LGBTQ2S dans tout l' Ontario ; en faisant progresser et en intégrant un cadre de lutte contre le racisme et pour l'équité; en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie de mise en concordance des services; et en créant et en renforçant les partenariats et les collaborations.

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 300 000 $ Organisme : Alliance pour la prévention du sida en Asie du Sud

Titre : Connecter le Canada pour servir les communautés de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de l'Alliance pour la prévention du sida en Asie du Sud afin de faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, l'Alliance adoptera une approche intersectionnelle, augmentera l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances grâce à des analyses de l'environnement pour connaître les besoins de la communauté, et renforcera la collaboration entre les organismes (établissement de réseaux formalisés, échange de ressources).

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 156 000 $ Organisme : Arc-en-ciel des jeunes ethnoculturels francophones

Titre : Un nouveau départ

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité d'Arc-en-ciel des jeunes ethnoculturels francophones en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : l'enregistrement ou la constitution en personne morale de l'organisme; l'appui de la capacité de gestion des ressources humaines et de la gouvernance organisationnelle; l'assurance de la viabilité à long terme grâce à la mise en place d'une stratégie de financement; et le développement des connaissances sur sa population cible afin de faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2.

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 23 570 $ Organisme : FrancoQueer

Titre : Développement des capacités de FrancoQueer

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de FrancoQueer en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : développer des outils d'apprentissage continu pour la gouvernance et les ressources humaines; élaborer un plan stratégique et des outils de communication; élaborer une stratégie de diversification des sources de financement et assurer le partage des pratiques exemplaires en vue de renforcer le secteur.

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 228 506 $ Organisme : Glad Day Lit

Titre : Renforcement stratégique des capacités financières et organisationnelles et rehaussements du programme

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de Glad Day Lit en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : élaboration d'un plan stratégique, consolidation de Glad Day en tant qu'organisme sans but lucratif, élargissement et diversification des flux de revenus, amélioration de la planification et des rapports financiers, et adaptation et amélioration de la programmation, des services et du renforcement de la communauté de GladDay dans un contexte post-COVID.

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 65 099 $ Organisme : Lesbian Gay Bi Trans Youth Line

Titre : Projet de renforcement des capacités de la ligne d'aide pour les personnes LGBT

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de la ligne d'aide pour les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et trans afin de faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce à la mise en place de processus, de politiques et de systèmes clairs et efficaces de gestion des ressources humaines; à un renforcement des capacités afin d'augmenter et de diversifier les revenus de financement; à une consolidation des partenariats et à l'établissement de réseaux de collaboration régionaux pour inclure plus de 200 groupes et organismes qui ont des programmes LGBTQ2 positifs, y compris 5 réseaux de collaboration régionaux pour les prestataires de services/éducateurs soutenant les jeunes LGBTQ2+ (Nord-Ouest de l' Ontario , Nord-Est de l' Ontario , Jeunes trans, Jeunes autochtones et Jeunes racialisés).

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 299 525 $ Organisme : Toronto Trans Coalition Project

Titre : Projet de recherche et de renforcement des capacités de la Toronto Trans Coalition

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux du projet de la Toronto Trans Coalition pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, une évaluation des besoins sera réalisée dans toute la région du Grand Toronto, une recherche sera menée sur les obstacles à l'emploi des personnes trans et non binaires dans la région du Grand Toronto, la cohésion et l'efficacité du conseil d'administration seront renforcées, un nouveau plan stratégique sera élaboré et un cadre interne de lutte contre le racisme et l'oppression sera mis en place.

Région : Toronto ( Ontario )

Somme allouée : 74 387 $ Organisme : Windsor Pride Community

Titre : Exploration de l'inclusivité de la communauté LGBTQ2 au sein des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite de WEC

Description : Ce projet permettra de renforcer la capacité de l'organisme Windsor Pride Community afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. L'objectif sera atteint grâce au recrutement et à l'embauche d'une chercheuse ou d'un chercheur; à la rédaction de documents et à la formation de groupes de consultation et de discussion; et à l'élaboration de produits d'analyse des données et de transfert des connaissances concernant les personnes âgées LGBTQ dans les établissements de soins de longue durée, de réadaptation et de retraite.

Région : Windsor ( Ontario )

Somme allouée : 28 800 $





Région du Pacifique

Colombie-Britannique Organisme : Fernie Pride Society

Titre : Renforcement des capacités communautaires à Elk Valley

Description : Ce projet renforcera la capacité de la Fernie Pride Society à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, il s'agira d'accroître les éléments de preuve et les connaissances sur les défis et les obstacles que doivent surmonter les personnes LGBTQ2, de planifier la défense des droits, de développer des partenariats, de collaborer et de créer des réseaux.

Région : Fernie (Colombie-Britannique)

Somme allouée : 57 139 $ Organisme : Essies Place - a Society for people with diverse genders and sexualities

Titre : Pour « mettre sur pied la capacité » en se renseignant sur la communauté LGBTQ2

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux d'Essies Place pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il sera réalisé grâce à un enrichissement des éléments de preuve et des connaissances sur les défis et les obstacles que doivent surmonter les personnes LGBTQ2, à l'établissement de partenariats, de mesures de collaboration et au réseautage. Il faut appuyer la capacité de créer des occasions pour les membres des communautés LGBTQ2 de se rassembler, de tisser des liens, des réseaux, de transmettre des connaissances et d'exister en toute sécurité dans un milieu propice à la collaboration.

Région : Sicamous (Colombie-Britannique)

Somme allouée : 100 000 $ Organisme : Four Feathers Society

Titre : Projet de renforcement des capacités de 2 Spirits of BC

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de la Four Feathers Society pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il sera réalisé en renforçant les capacités du conseil d'administration, en consolidant la collaboration entre les organismes, en améliorant la viabilité financière, en augmentant l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances, et en accentuant les capacités du secteur dans son ensemble afin de mieux soutenir les personnes bispirituelles en Colombie-Britannique.

Région : Vancouver (Colombie-Britannique)

Somme allouée : 129 797 $ Organisme : QMUNITY, BC's Queer, Trans and Two-Spirit Resource Centre

Titre : Construire la QMUNITY : renforcer les fondations, réinventer l'avenir

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de QMUNITY, le centre de ressources pour les personnes queer, trans et bispirituelles de la Colombie-Britannique, afin de faire progresser l'égalité des LGBTQ2. Ce projet sera réalisé en renforçant les capacités de gestion, en augmentant l'accès aux données d'évaluation, aux sources de connaissances et au suivi de l'impact social, et en renforçant la collaboration entre les organismes tout en accentuant les capacités du secteur dans son ensemble.

Région : Vancouver (Colombie-Britannique)

Somme allouée : 299 775 $ Organisme : Rainbow Refugee Society

Titre : Améliorer les communautés d'accueil pour les réfugiés LGBTQI qui arrivent en C.‑B.

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de la Rainbow Refugee Society pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, il s'agira de renforcer les capacités de gestion par la gouvernance, la planification organisationnelle et stratégique, les ressources humaines, le plan de communication et les systèmes informatiques; d'améliorer la capacité de l'organisme à fournir de la formation à l'échelle de la Colombie-Britannique par le développement des compétences et une communauté de pratique régionale pour renforcer les partenariats de collaboration afin de loger les réfugiés LGBTQI.

Région : Vancouver (Colombie-Britannique)

Somme allouée : 248 505 $ Organisme : Association professionnelle canadienne pour la santé transgenre

Détails à suivre





Région des Prairies

Alberta Organisme : Calgary Outlink: Centre for Gender and Sexual Diversity

Titre : Poste de coordination des capacités communautaires

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux de Calgary Outlink pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il s'agira de renforcer les capacités de gestion par l'élaboration d'un modèle logique de programme, de plans stratégiques et promotionnels; de rehausser l'expertise technique grâce à la recherche et à une analyse environnementale progressive comportant deux phases; de consolider la capacité collective et de resserrer la collaboration et les partenariats entre les organismes afin d'échanger les connaissances et de cerner les obstacles et les lacunes en matière de ressources qui nuisent à la pérennité.

Région : Calgary ( Alberta )

Somme allouée : 78 279 $ Organisme : Pride Calgary Planning Committee

Titre : Calgary Pride : politiques, procédures, formation et assurance de la qualité

Description : Ce projet renforcera la capacité du comité de planification de Pride Calgary à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il s'agira de renforcer les capacités de gestion par l'établissement d'un cadre de gouvernance, l'élaboration de politiques, de procédures et de ressources de formation; en améliorant l'accès aux possibilités de financement.

Région : Calgary ( Alberta )

Somme allouée : 100 000 $ Organisme : Comité Francoqueer de l'Ouest

Titre : S'équiper pour bâtir des capacités inclusives

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de FrancoQueer à faire la promotion de l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce aux activités suivantes : conception d'outils pour l'apprentissage continu dans le domaine de la gouvernance et des ressources humaines; élaboration d'un plan stratégique et d'outils de communication; rédaction d'une stratégie afin de diversifier les sources de financement; et échange des meilleures pratiques pour consolider le secteur.

Région : Edmonton ( Alberta )

Somme allouée : 298 671 $ Organisme : E2S - Edmonton 2 Spirit Society

Titre : E2S - Projet de renforcement des capacités de l'Edmonton 2 Spirit Society

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de l'E2S - Edmonton 2 Spirit Society pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour ce faire, on renforcera les capacités de gestion par la formation en gouvernance, la planification stratégique, les politiques et procédures organisationnelles, la constitution en société et le statut d'organisme de bienfaisance; on renforcera la collaboration entre les organismes par des consultations communautaires, des partenariats et des sommets regroupant divers réseaux; on assurera la viabilité à long terme grâce à un plan de collecte de fonds; on fera progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce à une approche intersectionnelle portant notamment sur la race, l'âge, la langue officielle; et on améliorera l'accès aux possibilités de financement.

Région : Edmonton ( Alberta )

Somme allouée : 279 931 $ Organisme : Edmonton Men's Health Collective Society (EMHC)

Titre : À partir des racines : stratégies communautaires en matière de santé et bien-être

Description : Ce projet permettra de renforcer la capacité de l'organisme Edmonton Men's Health Collective Society afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2. Pour y parvenir, on renforcera les capacités de gestion au moyen d'un plan stratégique, d'un examen interne des programmes et de consultations auprès de la collectivité et des parties prenantes; puis on élargira l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux connaissances grâce à l'analyse documentaire, à la recherche et à la mise en correspondance des services.

Région : Edmonton ( Alberta )

Somme allouée : 93 885 $





Manitoba Organisme : Collectif LGBTQ* du Manitoba

Titre : Diffusion, mise en œuvre des résultats d'une analyse des besoins

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux de Collectif LGBTQ* du Manitoba en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion, renforcer la collaboration entre les organismes, rendre plus accessibles les éléments de preuve, les données, l'information et les sources de connaissances et faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce à une approche intersectionnelle.

Région : Winnipeg ( Manitoba )

Somme allouée : 21 060 $ Organisme : Rainbow Resource Centre Inc.

Titre : Processus d'accréditation des normes d'Imagine Canada

Description : Ce projet renforcera la capacité du Rainbow Resource Centre Inc. à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il sera réalisé en renforçant les capacités de gestion et en augmentant l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux sources de connaissances.

Région : Winnipeg ( Manitoba )

Somme allouée : 98 492 $ Organisme : Two-Spirited People of Manitoba Inc.

Titre : La bispiritualité naît de l'intérieur

Description : Ce projet renforcera la capacité et les réseaux de Two-Spirited People of Manitoba Inc. pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 en mettant sur pied un comité consultatif, en renforçant les capacités de gestion, en assurant la viabilité financière à long terme et en collaborant avec la communauté.

Région : Winnipeg ( Manitoba )

Somme allouée : 285 695 $





Saskatchewan Organisme : TransSask Support Services Inc.

Titre : Renforcement des capacités des communautés trans de la Saskatchewan

Description : Ce projet vise à consolider la capacité et les réseaux de TransSask Support Services Inc. à faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ en renforçant la gestion grâce à un plan stratégique, à une stratégie promotionnelle, à un plan de sensibilisation et à des activités d'orientation et de perfectionnement destinés aux membres du conseil d'administration; en élargissant l'accès aux éléments de preuve, aux données, aux renseignements et aux connaissances grâce à l'analyse des besoins, à un sondage provincial et à des entrevues; et en resserrant la collaboration entre les organismes et la population en organisant deux rencontres provinciales.

Région : Regina ( Saskatchewan )

Somme allouée : 295 610 $ Organisme : OUTSaskatoon Inc.

Titre : Un lieu rassembleur : Renforcement des capacités d'hébergement pour les jeunes 2SLGBTQ

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux d'OUTSaskatoon pour faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2. Il s'agira de renforcer la collaboration entre les organismes; de rehausser l'expertise technique au sein des organismes; et d'étendre l'accès aux éléments de preuve, aux données aux renseignements et aux connaissances.

Région : Saskatoon ( Saskatchewan )

Somme allouée : 239 330 $





Région du Québec Organisme : Association LGBT Baie-des-Chaleurs

Titre : Attention, l'Association LGBT+ de Baie-des-Chaleurs est en pleine rénovation!

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de l'Association LGBT Baie-des-Chaleurs en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion par une planification stratégique et la rédaction d'une politique organisationnelle; assurer la viabilité à long terme par la diversification des sources de financement; et développer des partenariats visant à assurer une présence soutenue dans les deux MRC et les trois groupes culturels de son territoire.

Région : Bonaventure (Québec)

Somme allouée : 172 509 $ Organisme : Fondation Massimadi

Titre : Fondation Massimadi : plan de développement stratégique

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de la Fondation Massimadi en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion, renforcer la collaboration entre les organismes et assurer sa viabilité à long terme.

Région : Dorval (Québec)

Somme allouée : 70 000 $ Organisme : Divers-Gens

Titre : Mise en œuvre d'un plan d'action stratégique

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de Divers-Gens en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion des ressources humaines et de la gouvernance organisationnelle; assurer la viabilité à long terme grâce au développement d'une stratégie de campagne de financement; et développer les connaissances sur sa population cible afin de faire progresser l'égalité LGBTQ2.

Région : Granby (Québec)

Somme allouée : 100 000 $ Organisme : AlterHéros

Titre : AlterHéros 2.0 : Renforcement des capacités internes

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité d'AlterHéros en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion, la gouvernance du conseil d'administration, la mise à jour des politiques internes, la planification stratégique et organisationnelle et la préparation d'une planification financière.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 123 378 $ Organisme : ARC - Aînés et retraités de la communauté

Titre : Établir l'autonomie et la viabilité de l'ARC

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de l'ARC - Aînés et retraités de la communauté en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion de la gouvernance organisationnelle, rehausser l'expertise technique au sein de l'organisme, renforcer la collaboration entre les organismes, accroître l'accès aux possibilités de financement, notamment grâce à de meilleures connaissances et une expertise accrue dans la rédaction des demandes de subvention.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 88 611 $ Organisme : Archives lesbiennes du Québec (ALQ)

Titre : Peaufiner les capacités d'ALQ

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité d'Archives lesbiennes du Québec en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion interne et celle du conseil d'administration, réaliser une planification stratégique ainsi qu'accroître les compétences en gestion documentaire.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 64 605 $ Organisme : Coalition des familles LGBT

Titre : La diversité familiale : création d'un réseau régional et intersectionnel

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité et les réseaux de la Coalition des familles LGBT en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : renforcer la collaboration entre les organismes; faire progresser l'égalité des personnes LGBTQ2 grâce à une approche intersectionnelle transversale; et augmenter la capacité organisationnelle en communications afin de mieux dialoguer et refléter les réalités et les besoins des membres.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 297 382 $ Organisme : Conseil québécois LGBT

Titre : Nos membres au cœur de nos actions : vers une réflexion stratégique concertée

Description : La prolongation du projet vise à poursuivre la croissance de l'organisme en renforçant ses pratiques en matière de gouvernance et de communication et en élaborant son programme.

L'organisme mettra aussi en œuvre un plan d'action qui s'inscrit dans la planification stratégique de manière à renforcer les capacités de ses organismes membres. Pour ce faire, il élaborera un programme de mentorat intrarégional et interrégional, explorera de nouvelles occasions de réseautage, dressera une stratégie de collecte de fonds et organisera une deuxième séance de consultation provinciale des organismes membres LGBTQ+.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 300 000 $ Organisme : Euphorie dans le genre - Fierté trans

Titre : Vers une assemblée générale pour la communauté trans du Québec

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité d'Euphorie dans le genre - Fierté Trans en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : assurer la pérennité de la santé financière de l'organisme en diversifiant les sources de financement; renforcer la collaboration entre les organismes; et établir un réseau d'organismes au Québec pour les trans et par les trans.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 298 671 $ Organisme : GRIS-Montréal

Titre : Renforcement de volets : recherche, identité de genre, gestion de la relève

Description : Ce projet vise à renforcer les capacités de GRIS-Montréal en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion des ressources humaines; faire une planification stratégique; renforcer la collaboration entre les organismes (notamment en établissant des réseaux officiels et en échangeant des ressources); et rendre plus accessibles les données et l'information (par la production de divers rapports pour évaluer les besoins de la communauté).

Région : Québec

Somme allouée : 300 000 $ Organisme : Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal)

Titre : Un plan pour un Centre résilient et efficace

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité du Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion par l'évaluation et l'amélioration de l'efficacité du conseil d'administration, la planification stratégique et le développement des outils et des pratiques en ressources humaines; assurer la viabilité à long terme, notamment en planifiant la mise en valeur des activités philanthropiques; et augmenter la capacité organisationnelle en communications.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 99 984 $ Organisme : Projet 10

Titre : Mettre en place des structures de direction pour accroître la capacité du Projet 10

Description : Ce projet permettra de renforcer la capacité du Projet 10 afin de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en renforçant la capacité de gestion par la mise en œuvre d'un modèle de direction générale et d'une structure complémentaire de conseil d'administration et de gouvernance et en assurant la viabilité à long terme par la création de structures de financement durables et l'amélioration de l'expertise technique au sein de l'organisme.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 100 000 $ Organisme : RÉZO

Titre : Les hommes GBT au cœur de RÉZO depuis 30 ans

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de RÉZO en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 en assurant la viabilité à long terme grâce à une diversification des sources de financement rendue possible par le développement d'une stratégie d'autonomie financière et par l'implantation d'une infrastructure informatique pour appuyer la gestion des fonds.

Région : Montréal (Québec)

Somme allouée : 100 000 $ Organisme : Divergenres

Titre : Prendre son envol

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de Divergenres en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion (par la gouvernance du conseil d'administration et la planification stratégique), assurer la visibilité à long terme et améliorer l'accès aux possibilités de financement.

Région : Québec (Québec)

Somme allouée : 99 000 $ Organisme : GRIS-Québec

Titre : Consolidation pour assurer la viabilité

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de GRIS-Québec en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 dans la grande région de la Capitale-Nationale à l'aide des activités suivantes : développer une planification stratégique; diversifier et moderniser ses sources de financement pour assurer sa viabilité à long terme; et effectuer une étude de marché pour la mise en place d'une Maison de la diversité qui allégera les charges locatives des organismes utilisateurs afin d'améliorer la collaboration et le partenariat entre les organismes.

Région : Québec (Québec)

Somme allouée : 186 668 $ Organisme : TransEstrie

Titre : Renforcement de la capacité globale

Description : Ce projet vise à renforcer la capacité de TransEstrie en vue de promouvoir l'égalité des personnes LGBTQ2 à l'aide des activités suivantes : appuyer la capacité de gestion des ressources humaines; faire une planification stratégique; assurer la viabilité à long terme en améliorant les compétences en santé financière; et renforcer la collaboration entre les organismes, notamment au moyen de l'établissement de réseaux officiels et du partage des ressources.

Région : Sherbrooke (Québec)

Somme allouée : 289 259 $

