Le gouvernement du Canada annonce un soutien à un festival qui célèbre la diversité à Toronto

TORONTO, le 1er août 2019 /CNW/ - Toronto abrite une scène culturelle et touristique diversifiée et dynamique, qui entraine d'importantes retombées économiques dans la région. Ces retombées s'étendent à l'ensemble du pays, où un emploi sur dix relève de l'industrie du tourisme. Le gouvernement du Canada investit dans ces secteurs pour faire croître l'économie et faire du Canada une destination de calibre mondial.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de York-Sud-Weston, et M. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député de Spadina-Fort York, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit 349 200 dollars dans le Carnaval des Caraïbes de Toronto. Le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Vaughan ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi qu'au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

La somme de 102 500 dollars a été accordée par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (volet Festivals) pour soutenir le 52e Carnaval des Caraïbes de Toronto. Tout au long du festival, les visiteurs auront l'occasion de découvrir les cultures des Caraïbes grâce à une cuisine authentique, à la danse, à la musique et au divertissement.

De plus, 120 000 dollars ont été versés dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme (volet Projets) pour tenir une série d'ateliers visant à initier les jeunes à l'art et à la culture de la conception de costumes de carnaval.

Un financement additionnel de 66 700 dollars, octroyé par l'entremise du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme (volet Événements), permettra aux jeunes artistes d'en apprendre davantage sur l'histoire culturelle et le développement de la musique traditionnelle du carnaval dans le cadre de toutes sortes d'ateliers.

En outre, un investissement pouvant aller jusqu'à 60 000 dollars a été accordé par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes afin de soutenir une nouvelle expérience culinaire au Carnaval. Le projet comprend la création d'une activité pour le festival de l'an prochain, laquelle donnera aux artistes culinaires locaux l'occasion de créer et de présenter des plats qui incorporent des produits de l'Ontario et seront jumelés à des boissons authentiques des Caraïbes.

Le soutien accordé à ces projets permettra aux visiteurs du Carnaval de vivre des expériences uniques tout en célébrant la longue histoire entre le Canada et les Caraïbes.

« Les festivals sont de fantastiques occasions de célébrer notre culture et notre patrimoine avec familles et amis. Notre gouvernement est fier de soutenir les festivals qui mettent à l'honneur nos communautés, notre diversité et l'incroyable talent de nos artistes. De plus, ces festivals stimulent l'économie créatrice dans tout le pays. Mon message à tous les Canadiens est le suivant : sortez, explorez et amusez-vous! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Depuis plus de 50 ans, le Carnaval des Caraïbes de Toronto joue un rôle important dans notre industrie touristique, attirant plus d'un million de personnes dans la métropole ontarienne. Partout au pays, nous aidons les communautés, grandes et petites, à profiter des retombées du boom touristique mondial afin de diversifier leur économie et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tout en mettant en valeur l'image de marque du Canada, axée sur des valeurs communes de diversité et d'égalité. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Les visiteurs des quatre coins du pays et du monde ont envie de se rendre à Toronto pour découvrir tout ce que notre région a à offrir. Cet investissement ajoutera une expérience culinaire unique au Carnaval des Caraïbes de Toronto, attirant encore plus de visiteurs pour célébrer une culture dynamique et goûter la délicieuse cuisine des Caraïbes à laquelle sont incorporés des produits cultivés en Ontario. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de York-Sud-Weston

« Pour tant de familles canadiennes, le Carnaval des Caraïbes de Toronto est l'occasion de se réunir et de célébrer l'été. Je suis ravi que notre gouvernement reconnaisse l'importance de ce spectaculaire rendez-vous culturel qui contribue à l'économie locale tout en faisant de la ville un endroit où il fait bon vivre et s'amuser. »

- M. Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député de Spadina-Fort York

« Le Comité de gestion remercie le gouvernement du Canada de sa contribution financière au Carnaval des Caraïbes de Toronto. Ce nouveau financement nous offre une occasion unique de présenter un rendez-vous qui incorpore des activités touristiques à ses festivités. »

- M. Joe Halstead, comité de gestion, Carnaval des Caraïbes de Toronto

Cette année marque le 52e anniversaire du Carnaval des Caraïbes de Toronto. Parmi les activités prévues au programme, mentionnons des prestations musicales de calypso, de soca et de steelpan; des spectacles de rue par des troupes masquées; ainsi que des expositions d'arts carnavalesques. Ces activités feront la promotion des œuvres de 12 030 artistes et artisans de la scène locale.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine de Patrimoine canadien vise à offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, de rassemblements et de projets.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme s'inscrit dans le mandat du ministère du Patrimoine canadien en tirant parti des atouts du Canada et de sa société diversifiée et inclusive. Il comprend trois volets de financement : Événements, Projets et Renforcement des capacités communautaires.

Le volet Événements offre du financement pour des activités communautaires qui favorisent au moins l'un des éléments suivants : la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, la mémoire civique et la fierté, le respect d'une saine démocratie; et les célébrations de l'histoire et de la culture d'une communauté, telles que les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Le volet Projets du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme offre du financement pour des projets de développement communautaire, d'initiatives à la lutte contre le racisme et d'engagement visant à promouvoir la diversité et l'inclusion en encourageant l'interaction entre les groupes communautaires.

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays.

Les agences de développement régional contribuent à soutenir l'innovation canadienne par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) et de concert avec les trois plateformes phares que sont le Programme d'aide à la recherche industrielle , le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux du Canada .

Le Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) appuie les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à offrir de nouveaux produits ou expériences touristiques, à améliorer ce qui est déjà offert, ou à créer, rénover ou agrandir des installations touristiques.

Chaque année, le gouvernement appuie plus de 1 350 festivals et de représentations artistiques dans plus de 400 communautés du pays tout entier.

