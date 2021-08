VANCOUVER, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Le transport maritime joue un rôle essentiel pour acheminer nos exportations vers les marchés mondiaux et fournir aux Canadiens les biens qu'ils utilisent tous les jours. En tant que plus grand port du Canada, le port de Vancouver est un point d'accès stratégique pour la chaîne d'approvisionnement et l'économie du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que l'Administration portuaire Vancouver-Fraser travaillera avec des partenaires à la conception, d'ici le 31 mars 2022, d'un nouveau système de collaboration visant à gérer le trafic maritime et à optimiser le flux de la chaîne d'approvisionnement pour ce point d'accès stratégique. Une fois mis en œuvre, ce système :

renforcera la sécurité maritime en réduisant la congestion et en gérant activement le trafic maritime dans les eaux les plus achalandées et les plus restreintes du port;

en réduisant la congestion et en gérant activement le trafic maritime dans les eaux les plus achalandées et les plus restreintes du port; améliorera l'efficacité et la fiabilité de la circulation des marchandises par ce point d'accès stratégique pour tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement;

par ce point d'accès stratégique pour tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement; réduira les impacts environnementaux , y compris les effets du bruit sur l'habitat de l'épaulard résident du Sud, en limitant les déplacements inutiles des navires;

, y compris les effets du bruit sur l'habitat de l'épaulard résident du Sud, en limitant les déplacements inutiles des navires; réduira les impacts sociaux négatifs (comme le bruit ambiant et la pollution lumineuse) en réduisant l'utilisation globale du mouillage dans le sud de la Colombie-Britannique et en mettant en œuvre un code de conduite pour les navires au mouillage.

L'Administration portuaire Vancouver-Fraser travaillera avec des partenaires pour élaborer le plan de mise en œuvre du nouveau système. Ce plan comprendra des approches en matière de politiques, de procédures, de pratiques, d'incitatifs, de technologies, d'information et de partage de données nécessaires pour offrir un système de gestion du trafic qui procure des avantages à tous les partenaires. Cette approche reflétera les pratiques exemplaires observées dans certains grands ports du monde.

La consultation sera un élément clé du processus, et l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et Transports Canada collaboreront avec le port, d'autres partenaires, des groupes autochtones et des intervenants locaux à l'élaboration de ce nouveau système. Le Ministère sera disponible pour fournir une expertise technique et aider à assurer l'atteinte des principaux objectifs. Transports Canada envisagera également toute modification réglementaire qui pourrait appuyer l'élaboration de ce nouveau système et veillera à ce que les résultats de ce travail soient pris en compte dans l'initiative de modernisation des ports en cours.

Citations

« Grâce au Plan de protection des océans, le transport maritime n'a jamais été plus sécuritaire ou plus durable au Canada. En collaborant avec l'industrie et les collectivités maritimes pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de façon sécuritaire et responsable, nous pouvons accroître notre commerce maritime et soutenir la reprise et la croissance économiques du Canada, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires portuaires, les intervenants, les groupes autochtones et le gouvernement à ce nouveau système de gestion de la circulation des navires qui permettra non seulement d'améliorer et d'optimiser le transport efficace des marchandises dans notre système portuaire, mais aussi de réduire les impacts environnementaux et communautaires des activités commerciales dans notre porte d'accès. »

Robin Silvester

Président-directeur général, Administration portuaire Vancouver-Fraser

Les faits en bref

Ce nouveau système s'appuiera également sur les leçons tirées du Plan de protection des océans du Canada , qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Ce plan national crée un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde et le travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du . Ce plan national crée un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde et le travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières. Depuis que le lancement du Plan de protection des océans a été annoncé en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la gestion du trafic, de la recherche et de la protection des écosystèmes d'un océan à l'autre. Cela comprend une initiative sur les zones de mouillage et un protocole provisoire sur l'usage des zones de mouillage du Sud de la Colombie-Britannique.

Établi en 2018, ce protocole provisoire traite de l'utilisation accrue des aires de mouillage et assure l'utilisation équilibrée de ces sites dans le Sud de la Colombie-Britannique.

En tant que plus grand port du Canada , l'Administration portuaire Vancouver -Fraser traite un dollar sur trois du commerce de marchandises du Canada transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui représente près de 240 milliards de dollars en marchandises et plus de 2 700 navires qui font escale chaque année.

, l'Administration portuaire -Fraser traite un dollar sur trois du commerce de marchandises du transitant à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui représente près de 240 milliards de dollars en marchandises et plus de 2 700 navires qui font escale chaque année. Les plans de gestion de la circulation maritime sont une pratique exemplaire dans les grands ports du monde. Ils favorisent la sécurité maritime, mais aussi, grâce à un meilleur échange de l'information et à une collaboration accrue dans l'ensemble de la collectivité portuaire, ils permettent aux entreprises de bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement plus prévisible et plus fiable.

Tout comme les contrôleurs de la circulation aérienne gèrent les arrivées et les départs dans nos aéroports, ce nouveau système fera de même pour la circulation maritime au port de Vancouver .

