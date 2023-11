South Asian Canadians Health and Social Services offrira du soutien en cas de crise suicidaire dans le cadre du réseau 9-8-8

BRAMPTON, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Chaque jour, 12 personnes meurent par suicide au Canada. Chaque vie perdue par suicide peut avoir des effets considérables, qu'il s'agisse des familles confrontées à la perte d'un proche ou des effets d'entraînement ressentis au sein des communautés. Le suicide est un grave problème de santé publique qui touche des personnes de tous les âges et de tous les horizons à travers le pays. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider à garantir que toutes les personnes au Canada aient accès à des ressources en prévention du suicide et à d'autres mesures de soutien en cas de crise, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin.

En juillet, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement de 156 millions de dollars sur trois ans au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour qu'il mette en œuvre et exécute le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, en s'appuyant sur l'expérience qu'il a acquise dans le cadre de Parlons suicide Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé que l'organisme South Asian Canadians Health and Social Services (SACHSS) a conclu une entente de service avec le CAMH et qu'il se joindra au réseau 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Le SACHSS est un organisme caritatif enregistré sans but lucratif qui offre des services adaptés sur le plan culturel et linguistique aux hommes, aux femmes, aux personnes âgées et aux jeunes d'origine sud-asiatique, ainsi qu'à d'autres communautés. L'organisme propose entre autres des programmes d'éducation sanitaire, de promotion de la santé, de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Dès le 30 novembre 2023, la population canadienne pourra utiliser le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, un service bilingue qui sera offert tous les jours, 24 heures sur 24. Les utilisateurs pourront obtenir des services de prévention du suicide tenant compte des traumatismes et adaptés sur le plan culturel. Le service 9-8-8 sera assuré par des intervenants qualifiés qui s'appuieront sur les meilleurs protocoles, procédures et pratiques. La mise en œuvre et la prestation du service 9-8-8 reposent sur une collaboration continue avec les provinces, les territoires et les organismes qui représentent les populations les plus touchées par le suicide.

Les partenaires qui se joignent au réseau 9-8-8 continueront à apporter leur soutien à la population locale en maintenant les services d'aide actuels et en répondant aux appels et aux messages textes au 9-8-8. Lorsqu'une personne contactera le 9-8-8, elle sera mise en communication avec l'intervenant le plus proche, dans la mesure du possible, en fonction de son indicatif régional. Un centre national fiable assurera une capacité supplémentaire et répondra aux appels et aux messages textes lorsqu'aucun intervenant local ne sera disponible.

Les travaux sont en cours pour le lancement du 9-8-8; entre-temps, les Canadiennes et Canadiens ont toujours accès au service Parlons Suicide Canada, qui offre un soutien bilingue en situation de crise et en matière de prévention du suicide tous les jours, 24 heures sur 24. Vous pouvez communiquer avec Parlons suicide Canada par téléphone au 1-833-456-4566 ou par message texte (en soirée) au 45645. Les résidents du Québec peuvent composer le 1-866-277-3553, envoyer un message texte au 535353 ou consulter la page suicide.ca pour clavarder avec un intervenant. Les personnes au Canada peuvent également obtenir de l'aide auprès des lignes d'aide locales.

Citations

« Chaque vie perdue par suicide peut avoir des effets considérables, qu'il s'agisse des familles confrontées à la perte d'un proche ou des effets d'entraînement ressentis au sein de leur communauté. Nous nous sommes associés au Centre de toxicomanie et de santé mentale afin d'instaurer le numéro 9-8-8 à l'échelle du pays pour la prévention du suicide. Je suis heureuse d'annoncer que l'organisme South Asian Canadians Health & Social Services fait partie des nombreux centres d'aide et d'écoute au pays qui fourniront aux membres de leur communauté un service de prévention du suicide confidentiel et sans jugement. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes ravis que le South Asian Canadians Health & Social Services apporte son expérience et son expertise considérables au 9-8-8. Le soutien à proximité du domicile est l'une des valeurs clés qui sous-tendent le 9-8-8, et des partenaires comme le South Asian Canadians Health & Social Services joueront un rôle essentiel dans le service à l'échelle locale. Grâce à cet organisme, les personnes qui s'adressent au 9-8-8 pourront entrer en contact avec un intervenant qui comprend les problèmes qui peuvent avoir des répercussions sur leur vie. Nous leur sommes très reconnaissants de son engagement et de sa collaboration à ce service vital. »

Dre Allison Crawford

Médecin en chef, 9-8-8 et Parlons suicide Canada

« Le South Asian Canadians Health & Social Services est ravi et honoré de participer, en collaboration avec le gouvernement du Canada, le ministère de la Santé, le Centre de toxicomanie et de santé mentale et d'autres organismes, au superbe projet passionnant et indispensable que représente le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, qui sera disponible dans l'ensemble du Canada. Ce grand projet contribuera à sauver des vies et à améliorer la qualité de vie de la population canadienne.

Dr Maher Hussain

Directeur général et clinique, South Asian Canadians Health & Social Services

Faits en bref

Le budget de 2023 prévoyait un financement de 158,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la mise en œuvre et l'exploitation du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) assurera la coordination de la prestation du service 9-8-8 en s'appuyant sur l'expérience qu'il a acquise dans le cadre de Parlons suicide Canada .

. Le CAMH est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale au Canada et l'un des plus importants centres de recherche au monde dans le domaine.

et l'un des plus importants centres de recherche au monde dans le domaine. Les personnes qui souhaitent devenir des intervenants sont invitées à consulter les pages Web suivantes de Parlons suicide Canada : Faites du bénévolat pour Parlons Suicide Canada ou Intégrez l'équipe de Parlons Suicide Canada.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Alexander Fernandes, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Service de renseignements : 613-957-2991, 1-866-225-0709