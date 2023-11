SUDBURY, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Les aéroports locaux et régionaux du Canada jouent un rôle essentiel dans l'économie de notre pays. Les aéroports locaux et régionaux constituent des moteurs clés du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux, et des secteurs émergents de l'exploitation des ressources, en plus de soutenir les déplacements des Canadiens.

Le député de Nickel Belt, Marc G. Serré, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada réalise des investissements importants pour renforcer la sécurité aérienne dans le Nord de l'Ontario.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, un nouveau financement de plus de 500 000 $ sera accordé à deux aéroports dans le Nord de l'Ontario pour des projets et l'achat d'équipements qui contribueront à assurer la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers et passagères, les membres d'équipage et le personnel des aéroports.

L'aéroport de Moosonee reçoit 382 500 $ pour l'achat d'une niveleuse qui servira à l'enlèvement et au contrôle de la neige et de la glace sur les surfaces côté piste, comme les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic.

L'aéroport du Grand Sudbury reçoit 163 625 $ pour le remplacement de clôtures de contrôle de la faune qui aideront à protéger l'aérodrome contre les incursions de mammifères de moyenne et de grande taille, comme le chevreuil, le coyote, le renard et l'ours noir.

Ce financement s'ajoute aux fonds de 1,2 million de dollars qui ont été versés en 2022 à l'aéroport de Moosonee dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour l'installation de clôtures de contrôle de la faune et pour l'achat d'un dispositif d'essai de frottement des pistes et d'une balayeuse de piste, et aux fonds de 3 millions de dollars qui ont été versés à l'aéroport du Grand Sudbury pour l'achat d'une balayeuse de piste et pour la réfection des voies de circulation A et B et de la piste 04-22.

Citations

« Les aéroports du Canada permettent à nos communautés de rester connectées. Ils créent de bons emplois pour la classe moyenne, et ils renforcent notre économie. Les investissements dans nos aéroports locaux et régionaux nous aideront à bâtir des communautés plus sécuritaires et plus fortes d'un océan à l'autre. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Les aéroports de Moosonee et du Grand Sudbury sont des plaques tournantes importantes pour les résidentes et résidents et les entreprises du Nord de l'Ontario. Ils nous relient à nos proches, nous aident à découvrir de nouvelles destinations et constituent des corridors commerciaux essentiels pour de nombreuses entreprises de la région. Ce financement améliorera la sécurité des personnes qui voyagent, des équipages et du personnel de l'aéroport, tout en soutenant l'emploi et l'économie régionale. »

Marc G. Serré

Député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires ( PAIA ) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité.

) de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations qui contribueront à maintenir la sécurité. Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, les aéroports admissibles peuvent demander un financement pour des projets d'immobilisations liés à la sécurité. Les améliorations comprennent l'achat et le remplacement de l'équipement mobile lourd côté piste, l'installation de clôtures de contrôle de la faune ainsi que la réfection du revêtement des pistes et la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques des aérodromes.

Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,25 milliard de dollars afin d'appuyer 1 256 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays.

Lien connexe

