AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu et le ministre Young rencontreront les ministres provinciaux et territoriaux responsables du marché du travail à Halifax. La ministre Hajdu fera également une annonce nationale importante

GATINEAU, QC, July 15, 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, ainsi que le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Nolan Young, rencontreront les autres ministres provinciaux et territoriaux à Halifax pour discuter des perspectives du marché du travail au Canada et des approches collaboratives pour le développement de la main-d'œuvre au Canada.

Un point de presse suivra, en présentiel et virtuellement, au cours duquel une annonce fédérale importante sera faite.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 16 juillet 2026



Heure : de 16 h 10 à 16 h 35 (HAA)



Lieu : Bureau Argyle

Centre des congrès d'Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les médias :

Pour confirmer votre présence en personne ou en virtuel, écrivez à l'adresse [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]